«А его мнения кто-то спрашивал?»: новосибирцы отреагировали на высказывание Артемия Лебедева о городе

Артемий Лебедев неоднократно высказывался о Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы отреагировали на высказывание дизайнера Артемия Лебедева о том, что город «оставляет не самые лучшие впечатления». Они оставили почти 300 комментариев под новостью с цитатой блогера о том, что Новосибирск — это город-недоразумение, и он уступает соседнему Красноярску в ресторанном бизнесе. Самые интересные высказывания читателей НГС мы собрали в этой подборке.



— Рестораны его интересуют. Меня вот грязь, пыль, гарь заботит больше, чем какие-то там рестораны, — отметил пользователь с ником Cobalt & Nickel.



— Пришлите нам Собянина на работу. И его ресурсы прихватите. Вместо того чтобы плитку перекладывать, пусть Новосибирск переделает! Насколько это реально сейчас, конечно, — пишет marsh.



— Проблема Новосибирска — в нём живут временщики, город с основания является городом переселенцев. Психология в этом местности одна — хапнуть и слинять, поэтому ничего тут хорошего не вырастит, пока отношение не изменится на: «я тут живу, чтобы жить лучше — надо сделать это место лучше». Всякие рестораны — дело 100е. В рестораны средний человек раз в 5 лет ходит, а может и того меньше. А вот пользуется загаженной и убитой общественной средой с разбомбленными дорогами, покосившимися остановкам, разваливающимся «общественным» транспортом, пыльным воздухом — каждый божий день, — считает Виталий Викторович.



— Что нужно понимать и знать о городе Новосибирск: это то, как в нем строится метро, и набережная, последние лет 15–20. Этого достаточно, — отметил Гость.



— Гарь, грязь убрать — нормальный город будет! Аквапарк, зоопарк, театров куча, клубов до фига, планетарий опять же.... А что голодный человек злой и фигню несет — с кем не бывает! — Считает другой пользователь.



— В Красе такой же изношенный транспорт. Меньше пыли, меньше снега, он расположен среди гор. В целом, местечковый, скучный, местами унылый. За неделю в нем с ума можно сойти. Более-менее там центр. Едальни дорогие. Остальное, всё тоже самое. Его слишком преукрашают, — поделился своим мнением Гость.



— Когда идешь по Красному проспекту, только одна мысль: что случится первее — переломаешь ноги или на голову кусок облезлого фасада прилетит, — высказался комментатор.



— А я не соглашусь! Вообще считаю, что рестораны в Новосибирске на очень хорошем уровне! Все остальное да... правда! И много чего вообще не озвучено, — написал Гость.



— А его мнения кто-то спрашивал? Люди в Новосибирске хорошие, но оптимисты. Большинство уверены, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и кино бесплатно покажет, и все остальное наладит. За пределами дверей своей квартиры мало чего хотят видеть. Люди хорошие, а над всем остальным работать надо, — написал Zanak.



В 2022 году Артемий Лебедев уже называл Новосибирск городом-недоразумением и советовал объезжаеть его стороной. А в октябре того же года он похвалил дизайн нового терминала аэропорта Толмачево, который тогда только строился.

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