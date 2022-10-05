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Артемий Лебедев похвалил новый терминал новосибирского аэропорта — ему понравилась «парящая кровля»

До этого он называл Новосибирск «городом-недоразумением»

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Прежде дизайнер жестко критиковал Новосибирск

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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев похвалил новосибирский аэропорт за идею «парящей кровли» в новом терминале.

— Она [кровля] еще не появилась, а только строится, но уже понятно, что проект будет... [необычайно хороший], — заявил дизайнер на своем официальном ютьюб-канале.

Необычные конструкции корреспонденты НГС заметили еще в августе

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До этого Артемий Лебедев отзывался о Новосибирске намного менее восторженно: он назвал его городом-недоразумением и посоветовал объезжать его стороной. Половина читателей НГС с мнением дизайнера согласилась, но некоторые отреагировали крайне резко. Не понравилась критика и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Ранее НГС побывал внутри недостроенного терминала. Посмотрите, как он выглядит.

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