Новосибирец «из краповых беретов» позвонил Артемию Лебедеву и пригрозил его убить — что ответил дизайнер
Бурную реакцию вызвали слова дизайнера о том, что Новосибирск — город-недоразумение
Новосибирец пригрозил убить известного дизайнера Артемия Лебедева за его высказывания о городе. Об этом блогер сообщил в своем новом видео.
Сначала Артемий Лебедев напомнил, что в прошлый раз назвал Новосибирск городом-недоразумением, а не столицей Сибири. В этом выпуске он подробно объяснил, что имел в виду.
— Естественно, я считаю, что столица Сибири — это Красноярск. А Новосибирск, который типа якобы считается столицей Сибири, — это город-недоразумение по самым разным признакам. Во-первых, Новосибирск — это просто не город. У него есть много людей, много есть всяких душевных параметров, но, к сожалению, как город Новосибирск так и не состоялся, — убежден Артемий Лебедев.
Он добавил, что Новосибирску всего 100 лет.
— И там ни разу в жизни не было никого, кто проявил какую-то заботу и кто мог бы сделать из этого города действительно место, которое можно было бы городом назвать. Я об этом говорю всегда, совершенно не стесняясь.
Артемий Лебедев не считает, что в его высказываниях есть что-то плохое.
— Абсолютно не считаю, что это хоть каким-то образом унижает хотя бы одного жителя Новосибирска. Короче говоря, тут даже нечего обсуждать. Если какой-то город *** (плохой. — Прим. ред.), надо объективно говорить об этом вслух. Потому что если мы это вслух не скажем, то у нас тогда не будет возможности этот город сделать *** (хорошим. — Прим. ред.). А если мы какой-то город говорим: «Знаете, он очень плохой, но это только нельзя обсуждать». Тогда этот город не улучшится. Когда сидят люди, миллион человек засунули языки в *** (попу. — Прим. ред.) и не могут себе сказать: «Да, мы живем в *** (плохом. — Прим. ред.) городе, давайте что-нибудь сделаем, давайте превратим его в нормальный город». Они вот так и продолжают и еще следующие сто лет сидеть в *** (плохом. — Прим. ред.) городе, — отметил Артемий Лебедев.
Дизайнер сообщил, что имеет право высказывать мнение про любой город, и послал всех не согласных с этим в определенном, не очень приличном направлении.
После предыдущего выпуска Артемию Лебедеву записали аудио с угрозами.
— Передайте Артемию Лебедеву, что Новосибирск может впрячься за свой город. И лично я, если с ним увижусь, ему будет плохо за наш город Новосибирск, за то, что он высказался, за его высказывания, — говорит мужчина на аудио, уточняя, записывается ли его речь. — Я еще раз обещаю: мы из краповых беретов, мы его просто убьем, и все.
Дизайнер ответил на это, что не боится за свою жизнь и угроз, но передал всю информацию в правоохранительные органы, так как «никому не позволяет подобные сообщения оставлять безнаказанными».
— И если так получится, что мне придется умереть за то, что я считал Новосибирск городом-недоразумением, мне будет абсолютно ни одной секунды не жалко. И от своих слов, конечно же, я никогда не откажусь. А я напомню, что краповый берет является высшей формой отличия и предметом исключительной гордости. И ни один человек, который получил краповый берет, действительно, по-настоящему, который его заслужил, никогда бы себе в жизни не позволил звонить в какую-то студию, какому-то москвичу и говорить, что он его убьет. Потому что тот считает Новосибирск недоразумением.
В прошлом году Лебедев прокомментировал слова министра обороны России, которые он озвучил во время поездки в Новосибирск. Тогда Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько новых городов, в которые смогут переехать по миллиону человек. По его мнению, они бы стали крупными научно-промышленными центрами. Блогер с министром не согласился.