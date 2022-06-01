Новосибирец «из краповых беретов» позвонил Артемию Лебедеву и пригрозил его убить — что ответил дизайнер

Новосибирец пригрозил убить известного дизайнера Артемия Лебедева за его высказывания о городе. Об этом блогер сообщил в своем новом видео.

Сначала Артемий Лебедев напомнил, что в прошлый раз назвал Новосибирск городом-недоразумением, а не столицей Сибири. В этом выпуске он подробно объяснил, что имел в виду.