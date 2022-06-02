«Кто-то говорит, а кто-то делает»: Локоть ответил Артемию Лебедеву, назвавшему Новосибирск городом-недоразумением
Читать и смотреть выступления известного дизайнера мэр не собирается
Анатолий Локоть заявил, что не знает о заявлениях известного дизайнера Артемия Лебедева. Блогер на днях назвал Новосибирск городом-недоразумением, а не столицей Сибири.
Мэр Новосибирска очень эмоционально ответил на вопрос журналиста: «Как стоит относиться к критике города со стороны так называемых лидеров мнений?»
— Никак. Не знаю, кто это такой. Мне очень стыдно, но не читаю этого блогера. И более того, не собираюсь читать, откровенно говоря, и откликаться на мнение блогера. Много очень частных мнений. Если отвлекаться на всех — уйдет слишком много времени. Занимаемся профессионально своей работой, и наша задача — выполнить все программы, которые намечены на это лето, — ответил мэр. — Мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает.
Вчера стало известно, что в ответ на заявления Артемия Лебедева в студию позвонил новосибирец и пригрозил убить известного дизайнера за его высказывания о городе.