«Кто-то говорит, а кто-то делает»: Локоть ответил Артемию Лебедеву, назвавшему Новосибирск городом-недоразумением

— Никак. Не знаю, кто это такой. Мне очень стыдно, но не читаю этого блогера. И более того, не собираюсь читать, откровенно говоря, и откликаться на мнение блогера. Много очень частных мнений. Если отвлекаться на всех — уйдет слишком много времени. Занимаемся профессионально своей работой, и наша задача — выполнить все программы, которые намечены на это лето, — ответил мэр. — Мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает.