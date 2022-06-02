СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 61.47
eur 63.66
Тема дняЛокоть ответил Лебедеву на критику Новосибирска
Все новости
Все новости

«Кто-то говорит, а кто-то делает»: Локоть ответил Артемию Лебедеву, назвавшему Новосибирск городом-недоразумением

Читать и смотреть выступления известного дизайнера мэр не собирается

1 015
Анатолий Локоть заявил, что «не читает Артемия Лебедева»

Анатолий Локоть заявил, что «не читает Артемия Лебедева»

Поделиться

Анатолий Локоть заявил, что не знает о заявлениях известного дизайнера Артемия Лебедева. Блогер на днях назвал Новосибирск городом-недоразумением, а не столицей Сибири.

Мэр Новосибирска очень эмоционально ответил на вопрос журналиста: «Как стоит относиться к критике города со стороны так называемых лидеров мнений?»

— Никак. Не знаю, кто это такой. Мне очень стыдно, но не читаю этого блогера. И более того, не собираюсь читать, откровенно говоря, и откликаться на мнение блогера. Много очень частных мнений. Если отвлекаться на всех — уйдет слишком много времени. Занимаемся профессионально своей работой, и наша задача — выполнить все программы, которые намечены на это лето, — ответил мэр. — Мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает.

Вчера стало известно, что в ответ на заявления Артемия Лебедева в студию позвонил новосибирец и пригрозил убить известного дизайнера за его высказывания о городе.

По теме

Артемий ЛебедевНовосибирскмэр
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2