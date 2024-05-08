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Страна и мир фоторепортаж Гигантские ракеты у стен Кремля и семь маршалов вместе: исторические кадры с первого парада на День Победы

Гигантские ракеты у стен Кремля и семь маршалов вместе: исторические кадры с первого парада на День Победы

Впервые парад на 9 Мая был проведен к 20-летию Победы

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В параде к 20-летию Победы приняло участие даже больше техники, чем в 1945 году

Сейчас представить День Победы без парада на Красной площади сложно, однако этой традиции не так уж много лет — ежегодными парады стали только в 1995 году, а до этого проводились всего несколько раз. Впервые парад 9 мая прошел в 1965 году — в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне. До этого парад проходил лишь в июне 1945 года. Тогда же, в 1965 году, 9 Мая стало всенародным праздником и выходным днем. Это были первые предпосылки к зарождению новой традиции, до которой оставалось еще больше двух десятилетий.

Это фото сделано перед началом военного парада. На нем семь маршалов Советского Союза — Георгий Жуков, Климент Ворошилов, Матвей Захаров, Константин Рокоссовский, Филипп Голиков, Семен Буденный и Семен Тимошенко. С ними председатель КГБ Владимир Семичастный и главный маршал авиации Константин Вершинин

9 мая 1965 года по Красной площади впервые пронесли Знамя Победы. Знаменосцем был Герой Советского Союза, полковник Константин Самсонов, ассистентами — Герои Советского Союза, сержант Михаил Егоров и старший сержант Мелитон Кантария: именно они 1 мая 1945 года водрузили стяг над Рейхстагом.

На фото — офицер у знамени, но это не Знамя Победы. Боевые знамена вручались всем воинским частям, сформированным по решению правительства

В параде приняли участие части Московского гарнизона и курсанты высших военных училищ и академий, но почти треть участников шествия составляли ветераны Великой Отечественной войны.

На фото — маршал Советского Союза Родион Малиновский. Во время Великой Отечественной войны он командовал сначала войсками Южного фронта, позже — Юго-Западного (после переименования — 3-й Украинский) и 2-го Украинского фронтов
Офицеры Советской армии приветствуют войска
На параде в 1965 году была представлена современная тяжелая военная техника

В параде 1965 года были представлены межконтинентальные баллистические ракеты ГР-1 (8К713) — над этим проектом работа велась уже несколько лет. Ракеты разрабатывали для доставки ядерного заряда на большие расстояния.

Международный Договор о нераспространении ядерного оружия будет подписан лишь через несколько лет, но гонка вооружений на этом не закончится.

Межконтинентальные баллистические ракеты ГР-1 на параде 1965 года
Зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия С-125 «Нева» были приняты на вооружение Советской армией за несколько лет до парада и сняты с вооружения уже в современной России
На фото — гаубицы М-46 калибра 130 мм, они были взяты на вооружение в 50-х годах. В 2023 году «Российская газета» писала, что они до сих пор применяются

Следующий парад Победы состоялся еще 20 лет спустя — 9 мая 1985 года. Тогда в нём приняли участие не только действующие воинские части, но и колонны ветеранов. Тогда же вместе с современной техникой на параде были представлены боевые машины времен Второй мировой войны. Участники исторической части парада были одеты в форму периода ВОВ. Следующий парад состоялся в 1990 году.

Первый парад после распада СССР провели на 50-ю годовщину Победы, 9 мая 1995 года. Тогда на Красной площади был воспроизведен исторический Парад 1945 года — ветеранами были представлены все 10 фронтов военных лет с их боевыми знаменами, военнослужащие Российской армии были также одеты в военную форму времен ВОВ. При этом по Красной площади прошли только пешие расчеты — парад военной техники состоялся на Поклонной горе. Его впервые дополнили авиационной частью.

В том же году, спустя 10 дней после юбилейного парада, был принят закон, который сделал военные парады на 9 Мая ежегодными. Проводить их стали не только в Москве, но и в городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В 2000 году на параде пешим строем в последний раз прошли ветераны. С 2008 года в парадах ежегодно участвуют тяжелая военная техника и авиация.

В 2024 году в некоторых регионах России из соображений безопасности отменили праздничные мероприятия на День Победы. 3 мая глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что парады состоятся в семи городах-героях и восемнадцати городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

ПО ТЕМЕ
День Победы Парад Победы Исторические фотографии Красная площадь
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