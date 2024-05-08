Метро-2070: третью линию новосибирской подземки протянут до Стрижей — зал расхохотался, услышав сроки

Линия пройдет в направлении Ключ-Камышенского плато Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Перспективную третью линию новосибирского метро хотят продлить до микрорайона Стрижи, ранее предполагалось, что она закончится на Родниках. Внести изменение предложил департамент транспорта на комиссии по Генплану.

Третья линия метро, по планам, пройдет только по правому берегу города, она протянется от станции «Камышенская» до микрорайона Стрижи. Изначально линия должна была закончиться на Родниках, но ее решили продлить на одну станцию. Департамент транспорта объясняет решение необходимостью зарезервировать земли на будущее из-за того, что территорию застраивают.

— Красота, в каком году? — уточнил начальник департамента строительства.

— 2060 — 2070 годы, — ответил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

После того как озвучили сроки, присутствующие рассмеялись. По словам Никулина, подобное планирование необходимо для резерва земли, чтобы стратегические территории не застраивали.

Так схема выглядела в прошлом году, ветку, которая отмечена на карте синим, хотят продлить на одну станцию Источник: Юрий Орлов / NGS.RU









