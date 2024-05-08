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Дороги и транспорт эксклюзив Метро-2070: третью линию новосибирской подземки протянут до Стрижей — зал расхохотался, услышав сроки

Метро-2070: третью линию новосибирской подземки протянут до Стрижей — зал расхохотался, услышав сроки

Земли под метро хотят зарезервировать, чтобы территорию не застроили

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Линия пройдет в направлении Ключ-Камышенского плато

Перспективную третью линию новосибирского метро хотят продлить до микрорайона Стрижи, ранее предполагалось, что она закончится на Родниках. Внести изменение предложил департамент транспорта на комиссии по Генплану.

Третья линия метро, по планам, пройдет только по правому берегу города, она протянется от станции «Камышенская» до микрорайона Стрижи. Изначально линия должна была закончиться на Родниках, но ее решили продлить на одну станцию. Департамент транспорта объясняет решение необходимостью зарезервировать земли на будущее из-за того, что территорию застраивают.

— Красота, в каком году? — уточнил начальник департамента строительства.

— 2060 — 2070 годы, — ответил начальник управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

После того как озвучили сроки, присутствующие рассмеялись. По словам Никулина, подобное планирование необходимо для резерва земли, чтобы стратегические территории не застраивали.

Так схема выглядела в прошлом году, ветку, которая отмечена на карте синим, хотят продлить на одну станцию

Также на комиссии стало известно, что метро хотят продлить и до «Экспоцентра», из-за того, что в городе не хватает земли для депо. Подобное решение объяснили тем, что подходящий участок для метродепо можно найти в области.

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Метро Метрополитен Станция Генплан Департамент транспорта
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