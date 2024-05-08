Запасаться долларом и евро прямо сейчас или дождаться смены правительства? Каким будет курс валют в период летних отпусков

Эксперты говорят, что в обменники лучше сходить в мае Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Минэкономики предсказало падение рубля до более 100 за доллар. Правда, лишь через два года. Впрочем, реалии могут оказаться и хуже прогнозов. Как уже бывало. Ранее (осенью 2022 года, на пике санкционного кризиса) Минэкономики прогнозировало курс доллара в 90 рублей в 2024 году, однако сейчас министерство пересмотрело эту оценку до 94,7 рубля. Возможно, и прогноз-2026 придется пересматривать.



Оценивая будущий курс, Минэкономики оценивает экспортные и импортные потоки, а также сальдо счета текущих операций (то есть разницу между объемом сбережений внутри страны и инвестиций в развитие). Учитывая, насколько непостоянна мировая экономика, прогнозы нужно корректировать постоянно.



Поступления от экспорта, например, могут сократиться из-за новых санкций. Вот ведь только на днях Еврокомиссия пригрозила закрытием европейских портов для российского СПГ. А его переваливают на пути в другие страны, конечные потребители.



Сказываются на российском экспорте и мировые цены на углеводороды (с начала палестино-израильской войны нефть не подорожала, а подешевела почти на $ 8). Импортеры российского сырья (например, Индия) всё активнее просит дисконты на российские поставки в условиях санкций.



Ослабление рубля (то есть подорожание доллара, евро и других валют) — вредно для потребителей, поскольку растут цены. Зато благотворно для производителей, и особенно экспортеров.



Во-первых, ослабление рубля увеличивает доходы бюджета от экспорта и сокращает импорт, что в идеале должно способствовать развитию отечественного производства.



Во-вторых, при слабой национальной валюте в экономику поступает больше налогов.



Доллар может подешеветь до 90 рублей

Для поддержания стабильности курса рубля правительство еще в прошлом году ввело обязательную продажу валютной выручки рядом компаний-экспортеров (их 43 группы). Касается оно прежде всего компаний, работающих в отраслях ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зерноводства.



Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от экспортных контрактов. 90% этой суммы они обязаны продавать на внутреннем рынке.



Срок действия президентского указа об обязательной продаже валютной выручки заканчивался 30 апреля. Однако был продлен еще на два года, до 30 апреля 2025 года.



Финансовый советник Юлия Кузнецова, преподаватель экономической кафедры Московского госуниверситета сказала журналисту MSK1.RU, что в прошлом году такая мера в отношении экспортеров «оказала очень позитивное влияние на рубль: удалось остановить девальвацию и обеспечить предложение валюты на внутреннем рынке».



— Банк России при этом против обязательной продажи выручки. Центробанк считает, что валюта продается, а потом так же откупается, создавая волатильность на рынке, — говорит Кузнецова. — Также Центробанк сейчас очень сильно обеспокоен уровнем инфляции, и сейчас основной акцент сделан именно на достижении низкого уровня инфляции. Я же считаю, что высокий курс рубля так же сильно влияет на реальный уровень инфляции и только стимулирует ее.



Кузнецова считает, что есть вероятность дальнейшего укрепления курса до уровня 91,2 рубля за 1 доллар, а возможно, и до 90,4 рубля за доллар.



— Думаю, что до конца мая мы не увидим курс ниже 90 рублей за 1 доллар, но и рост может быть ограничен уровнем 93–93,5 рубля за 1 доллар, — прогнозирует эксперт MSK1.RU.



Евро может подорожать к концу мая до 101 рубля

На курс рубля сейчас сильнее всего влияют именно проинфляционные факторы, говорит MSK1.RU руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.



— Положительным фактором отчасти являются сверхдоходы от экспорта нефти и газа, однако мои коллеги-эксперты ожидают постепенного снижения котировок. А высокий уровень импорта при ограниченном экспорте и переориентации на внутренний спрос будет только усиливать перегрев экономики.



Добавим сюда возросшую инвестиционную активность, которая обязательно начнет разгонять инфляцию. Конечно, ключевая ставка Центробанка будет отчасти нивелировать этот эффект. Но вместе с тем, пусть и опосредованно, она будет «вымывать» валюту со внутреннего рынка.



Деев прогнозирует, что в ближайшее время стоит ожидать ослабления рубля. Доллар будет стоить к концу мая порядка 94–95 рублей (сейчас 92,3 рубля), евро — 101 рубль (сейчас 99 рублей), а юань — 13,5 рубля (сейчас 13 рублей).



Рубль продержится май, а в июне начнется период неопределенности

Для оценок курса рубля нужно дождаться назначения нового состава правительства, говорит финансовый эксперт Алексей Кричевский, автор Telegram-канала «Экономизм».



— Тогда и будет более ясна картина с тем, куда будет двигаться рубль, — говорит эксперт. — Пока что при текущих ценах на нефть даже после того, как они немного просели до $ 84 за баррель Brent, особо переживать причин нет — по крайней мере на май. Начинается дивидендный сезон, инвесторы будут спекулятивно вкладываться в российские бумаги, плюс программа по возврату валютной выручки продлена до конца года, так что в мае рубль вряд ли просядет ниже 95 за доллар.



А вот в июне будет больше неблагоприятных или, как минимум, факторов неопределенности, говорит Кричевский.



— Полноценно начнет работать правительство, плюс начнется и посевная, и активная стадия президентской гонки в США. И геополитические конфликты начнут приобретать какой-то новый характер — до сих пор непонятно, как будут развиваться столкновения Израиля с арабскими государствами. Эти факторы будут напрямую влиять на нефтяные котировки и, как следствие, на стоимость рубля. Пока что самым реальным раскладом на ближайшие два месяца видится движение в коридоре 90–95 рублей за доллар.

