АВТОВАЗ поднял цены сильнее, чем ожидалось. Lada Granta с подогревом сидений — от 1 миллиона рублей

Подорожали Granta и Niva Источник: Артем Краснов / 74.RU











С середины мая изменились цены на большинство моделей Lada. Подорожание анонсировал глава АВТОВАЗа Максим Соколов еще неделю назад, и в отдельных случаях рост цен оказался выше обозначенных им 3%.

Из хороших новостей: не изменилась стоимость Lada Vesta. АВТОВАЗ сохранил прайс-листы, действующие с ноября, однако исключать подорожания Lada Vesta в ближайшее время нельзя, поскольку АВТОВАЗ часто корректирует стоимость моделей несинхронно.

Значительно прибавила в цене Lada Granta. Господин Соколов обещал не менять стоимость базовой версии, и минимальная цена осталась на уровне 699 тысяч рублей. Но в этом есть доля лукавства, поскольку речь идет о минимальной версии без подушек безопасности, производство которой шло недолго зимой 2023–2024 года. При этом следующая комплектация Classic с мотором Евро-2 подорожала на 51 тысячу и теперь стоит минимум 851 тысячу рублей. Прибавка составила 6,4%, что вдвое выше обозначенного ранее уровня в 3% (правда, Максим Соколов говорил скорее о среднем удорожании по модельному ряду).

Lada Granta в минимально достаточной комплектации стоит теперь от 1 миллиона рублей Источник: Артем Краснов / 74.RU











На 51 тысячу рублей подорожали и остальные комплектации «Гранты», включая автомобили 2023 года выпуска. Теперь самая простая Granta с подушками безопасности и мотором Евро-5 стоит 911 тысяч рублей, с кондиционером — от 992 тысяч, а с подогревом сидений — от 1,022 миллиона (автомобили 2023 года на 11 тысяч дешевле). Во всех случаях речь идет о машинах с 8-клапанным мотором, но для версий дороже миллиона можно выбрать 16-клапанный, доплатив еще 30 тысяч. Единственная комплектация с четырехступенчатым автоматом Jatco (из складских запасов) стоит от 1,228 миллиона рублей. Самые дорогие версии седана #Club начинаются теперь от 1,097 миллиона рублей, а верхнюю планку цен для Granta задает версия Sport со 118-сильным мотором: после подорожания на 5% она стоит 1,464 миллиона рублей.



В тех же пределах, на 4–6%, подорожали и Niva: «старая» Niva Legend стоит от 981 тысячи (за актуальную версию с АБС и мотором Евро-5), а Niva Travel — от 1,269 миллиона.

Почему сохранили цену «Весты»?

Подорожание всех моделей Lada, кроме Vesta, объяснимо: если Granta и Niva не имеют альтернатив в своих ценовых нишах, то Vesta столкнулась с сильной конкуренцией со стороны подешевевших китайских автомобилей: мы недавно делали подборку из пяти иномарок, которые стоят на уровне Lada Vesta. Это удается им даже с учетом огромных наценок: например, за Changan Alsvin при ввозной цене в 800 тысяч рублей импортеры платят 614 тысяч рублей таможенных платежей, поэтому российская цена начинается от 1,65 миллиона.

Lada Vesta пока сохраняет цену: скорее всего, задрать ее мешает китайская «оппозиция» Источник: Артем Краснов / 74.RU











АВТОВАЗ активно лоббирует увеличение утильсборов с 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Скорее всего, повышение цен на Vesta отложено до принятия Минпромторгом соответствующего решения. Глава ведомства Денис Мантуров уже пообещал, что правительство оперативно рассмотрит вопрос. Предложение выдвинул комитет Госдумы по промышленности и торговле, и его глава Владимир Гутенев пояснил изданию «Финмаркет»:



— Нами были направлены предложения по защите отечественных автопроизводителей в условиях демпинга зарубежных компаний в части повышения размера утилизационного сбора на автомобили, сельскохозяйственную и дорожную технику.

Предполагается, что утильсборы возрастут с 300 до 550 тысяч рублей уже в 2024 году и далее будут прогрессивно увеличиваться вплоть до планки в 1 миллион рублей (для автомобилей с объемом мотора 1–2 литра).

У АВТОВАЗа есть еще две перспективные модели, которым «мешает» китайский импорт. Это Lada Largus ижевской сборки и Lada Iskra, дебют которой ожидается в июне, а запуск производства — в 2025 году. Стоимость «Ларгуса» с учетом нынешних раскладов должна быть в районе 1,5–2 миллионов рублей, и китайские марки активны в этой ценовой нише. АВТОВАЗ и Минпромторг стремятся вытеснить иномарки за порог более 2,5 миллиона рублей, чтобы освободить Lada от лишней конкуренции.