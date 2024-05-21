«Я услышала ее стоны и поняла — произошло что-то жуткое»: сибирячка вспомнила разговор с матерью перед ее смертью на Линейной

Жительница Новосибирска Галина Боброва на суде рассказала, что происходило в квартире № 21 дома № 39 по улице Линейной в день взрыва 9 февраля прошлого года. Галина — дочь пенсионерки, в жилье которой и произошёл взрыв. Потерпевшая впервые дала показания по делу на заседании в Заельцовском районном суде.
Бросила трубку и позвонила в скорую
По словам Галины Бобровой, последний раз она связывалась с мамой 9 февраля в 07:52.
— Звонок был утром. Обычно она поздно встает, но так сильно пахло газом, что у нее заболела голова — головная боль ее разбудила. Я говорю: «Не вздумай ничего включать, потому что искра может быть даже от выключателя». Она сказала, что знает об этом — тогда я попросила ее позвать кого-то на помощь, — вспоминает Галина Боброва.
К женщине пришла соседка из 22-й квартиры — дочь пенсионерки всё это время общалась с матерью по телефону.
— К ней пришла соседка. Я так понимаю, они смотрели, откуда мог пойти газ или хотели открыть окно. Я была на телефоне и поняла, что произошло что-то жуткое: я услышала стоны мамы. Я бросила трубку и позвонила в скорую, а через десять минут мы с мужем были на месте и увидели жуткую картину, — продолжает Галина.
Мать Галины погибла при взрыве газа. Соседка, которая пришла помочь, выжила, говорит потерпевшая.
Переживала, что стала жертвой мошенников
Последний раз Галина виделась с матерью 6 февраля — считается, то в тот день подсудимые Евгений Кавун и Ирина Урбах заменили в квартире газовое оборудование.
— Мама мне сообщила, что у нее были работники газовой службы и поменяли шланг. Якобы такой хороший сотрудник ей почистил газовый поджиг, который не всегда включался. При этом в квартире пять лет назад делали ремонт, меняли газовое оборудование, мы выбрали самую надежную компанию, — уточнила она.
По словам Галины Бобровой, ее мать начала переживать, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина пыталась связаться с компанией, где работали Кавун и Урбах, но позже поняла, что организация ликвидирована. Затем Галина обратилась в официальные газовые службы.
— Дальше я начинаю звонить в Горгаз и Новосибирскоблгаз. В Горгаз я не дозвонилась. Я прошу суд взять этот вопрос во внимание, потому что это ненормально, когда в критической ситуации невозможно дозвониться. В Облгазе я сказала, что были нарушения, поэтому надо проверить. Дозвонилась до техотдела, где мне какая-то дама сказала: «У вас нет договора с нами, поэтому мы к вам не поедем». Мама жила в этом доме 45 лет и регулярно платила за газ, но тут выясняется, что у нас нет договора! — продолжает Галина Боброва.
Галина решила оформить договор с ООО «Новосибирскоблгаз». На сбор документов она планировала потратить несколько дней. С того дня сибирячка больше не видела свою мать.
— Запаха газа в квартире 6 февраля не было. В подъезде периодически был легкий запах газа — иногда приходили проверяющие службы. К сожалению, я не смогла прийти на следующий день, но мы созванивались и вроде все было нормально. Она ничего не говорила [про запах газа], но у неё были проблемы с обонянием, особенно после ковида — она могла не чувствовать какие-то запахи, — говорит Галина.
Была закрыта вентиляция
Адвокат подсудимого Евгения Кавуна Андрей Власов задал уточняющие вопросы Галине Бобровой. Юрист предоставил отчет Сибирского центра технической диагностики и экспертизы «Диасиб», в котором зафиксировали нарушения в квартире, где произошёл взрыв. В 2022 году компания обнаружила, что в кухне отсутствовала естественная вентиляция. Галина Боброва уточнила, что ее мать закрыла марлей отверстие, чтобы в квартиру не лезли тараканы.
Галина Боброва не первая потерпевшая, у которой есть претензии к работе Новосибирскоблгаза. Некоторые из них уверены — вины подсудимых Евгения Кавуна и Ирины Урбах в трагедии нет. Почему владельцы квартир во взорвавшемся доме требуют привлечь газовиков к ответственности — в материале НГС. НГС направлял запрос в ООО «Новосибирскоблгаз» для получения комментария, на момент публикации ответ не поступил. Год назад, в день взрыва, НГС общался с генеральным директором ООО «Новосибирскоблагаз» Татьяной Пьяновой. Она подтвердила, что за несколько дней до ЧП жильцы дома стали массово жаловаться на мошенников.
16 апреля НГС писал, что адвокат подсудимого Евгения Кавуна обращался с жалобой на следствие председателю СКР Александру Бастрыкину и прокурору Новосибирской области. По мнению юриста Андрея Власова, силовики не изъяли доказательства вины его клиента — газовые шланги, трубы и плиты. Позже мать Кавуна заявила о вымогательстве — по её словам, на следующий день ей звонили неизвестные и требовали деньги за освобождение сына.
20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».
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