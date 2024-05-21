«Я услышала ее стоны и поняла — произошло что-то жуткое»: сибирячка вспомнила разговор с матерью перед ее смертью на Линейной

Галина Боброва слышала, как произошел взрыв, после которого погибла ее мать и еще 14 человек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница Новосибирска Галина Боброва на суде рассказала, что происходило в квартире № 21 дома № 39 по улице Линейной в день взрыва 9 февраля прошлого года. Галина — дочь пенсионерки, в жилье которой и произошёл взрыв. Потерпевшая впервые дала показания по делу на заседании в Заельцовском районном суде.



Бросила трубку и позвонила в скорую

По словам Галины Бобровой, последний раз она связывалась с мамой 9 февраля в 07:52.

— Звонок был утром. Обычно она поздно встает, но так сильно пахло газом, что у нее заболела голова — головная боль ее разбудила. Я говорю: «Не вздумай ничего включать, потому что искра может быть даже от выключателя». Она сказала, что знает об этом — тогда я попросила ее позвать кого-то на помощь, — вспоминает Галина Боброва.

К женщине пришла соседка из 22-й квартиры — дочь пенсионерки всё это время общалась с матерью по телефону.

— К ней пришла соседка. Я так понимаю, они смотрели, откуда мог пойти газ или хотели открыть окно. Я была на телефоне и поняла, что произошло что-то жуткое: я услышала стоны мамы. Я бросила трубку и позвонила в скорую, а через десять минут мы с мужем были на месте и увидели жуткую картину, — продолжает Галина.

Мать Галины погибла при взрыве газа. Соседка, которая пришла помочь, выжила, говорит потерпевшая.

Переживала, что стала жертвой мошенников

Последний раз Галина виделась с матерью 6 февраля — считается, то в тот день подсудимые Евгений Кавун и Ирина Урбах заменили в квартире газовое оборудование.

— Мама мне сообщила, что у нее были работники газовой службы и поменяли шланг. Якобы такой хороший сотрудник ей почистил газовый поджиг, который не всегда включался. При этом в квартире пять лет назад делали ремонт, меняли газовое оборудование, мы выбрали самую надежную компанию, — уточнила она.

По словам Галины Бобровой, ее мать начала переживать, когда поняла, что стала жертвой мошенников. Женщина пыталась связаться с компанией, где работали Кавун и Урбах, но позже поняла, что организация ликвидирована. Затем Галина обратилась в официальные газовые службы.

— Дальше я начинаю звонить в Горгаз и Новосибирскоблгаз. В Горгаз я не дозвонилась. Я прошу суд взять этот вопрос во внимание, потому что это ненормально, когда в критической ситуации невозможно дозвониться. В Облгазе я сказала, что были нарушения, поэтому надо проверить. Дозвонилась до техотдела, где мне какая-то дама сказала: «У вас нет договора с нами, поэтому мы к вам не поедем». Мама жила в этом доме 45 лет и регулярно платила за газ, но тут выясняется, что у нас нет договора! — продолжает Галина Боброва.

Галина решила оформить договор с ООО «Новосибирскоблгаз». На сбор документов она планировала потратить несколько дней. С того дня сибирячка больше не видела свою мать.

— Запаха газа в квартире 6 февраля не было. В подъезде периодически был легкий запах газа — иногда приходили проверяющие службы. К сожалению, я не смогла прийти на следующий день, но мы созванивались и вроде все было нормально. Она ничего не говорила [про запах газа], но у неё были проблемы с обонянием, особенно после ковида — она могла не чувствовать какие-то запахи, — говорит Галина.

Была закрыта вентиляция

Адвокат подсудимого Евгения Кавуна Андрей Власов задал уточняющие вопросы Галине Бобровой. Юрист предоставил отчет Сибирского центра технической диагностики и экспертизы «Диасиб», в котором зафиксировали нарушения в квартире, где произошёл взрыв. В 2022 году компания обнаружила, что в кухне отсутствовала естественная вентиляция. Галина Боброва уточнила, что ее мать закрыла марлей отверстие, чтобы в квартиру не лезли тараканы.

Галина Боброва не первая потерпевшая, у которой есть претензии к работе Новосибирскоблгаза. Некоторые из них уверены — вины подсудимых Евгения Кавуна и Ирины Урбах в трагедии нет. Почему владельцы квартир во взорвавшемся доме требуют привлечь газовиков к ответственности — в материале НГС. НГС направлял запрос в ООО «Новосибирскоблгаз» для получения комментария, на момент публикации ответ не поступил. Год назад, в день взрыва, НГС общался с генеральным директором ООО «Новосибирскоблагаз» Татьяной Пьяновой. Она подтвердила, что за несколько дней до ЧП жильцы дома стали массово жаловаться на мошенников.