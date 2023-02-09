«Ходят странные люди»: поставщик газа подтвердил, что к жильцам взорвавшегося дома ходили мошенники

В компании «Новосибирскоблгаз» сообщили о странных людях, которые накануне произошедшего 9 февраля взрыва газа в доме по улице Линейной, 39, ходили по квартирам под видом официальных газовиков и навязывали услуги. Об этом корреспонденту НГС рассказала генеральный директор ООО «Новосибирскоблагаз» Татьяна Пьянова. В полиции не смогли оперативно уточнить, обращались ли к ним в эти дни жильцы с подобными жалобами. В СУ СКР области уточнили, что задержаны двое подозреваемых — они представлялись сотрудниками известной газовой компании.
— В течение последних двух дней активизировались звонки от населения о том, что ходят [странные люди]. Звонили люди и говорили, что ходят по Линейной… Да, по этому дому были звонки [от жильцов о странных людях]. Якобы они представлялись компанией «Газпроммежрегионгаз-сервис». Что-то такое в названии было. Мы еще не успели по ней сведения собрать. <…> Хоть какой-то документ найти, чтобы по этому документу понять, кого именно искать, — рассказала гендиректор компании «Новосибирскоблгаз» Татьяна Пьянова.
Гендиректор компании «Новосибирскоблгаз» объяснила, что в Новосибирской области несколько десятков компаний, кто занимается поставкой газа в дома и обслуживанием сетей — внутридомовых и внутриквартирных. Полный список этих юрлиц находится на сайте Городской жилищной инспекции: она следит за реестром.
В разрушенный дом по адресу Линейная, 39 газ поставляет «Новосибирскоблгаз», а обслуживанием газовых сетей занимается компания «Газпром Газораспределение Томск». Пьянова уточнила, что они работают по этому дому совместно.
— Насколько я знаю, внутридомовое газовое обслуживание там (в доме по Линейной, 39 — Прим. ред.) проводилось по графику в 2022 году. Все в порядке было, — подчеркнула Татьяна Пьянова.
Корреспондент НГС изучил реестр официальных газовиков на сайте ГЖИ: среди 96 перечисленных юрлиц компании с названием «Газпром Межрегионгаз Сервис» не значится. Нет компании с таким названием и в ЕГРЮЛ. Система «Контур.Фокус» выдает названия «Газпром межрегионгаз» или «Межрегионгаз сервис».
В региональном холдинге «Межрегионгаз», который принадлежит ПАО «Газпром», заявили, что их сотрудники не могли ходить там по квартирам, так как компания в этот дом газ не поставляет.
Татьяна Пьянова рассказала, что наибольшая активность мошенников, которые представляются официальными газовыми службами, наблюдалась в 2020–2021 годах. Тогда по домам также ходили якобы официальные газовики и настойчиво предлагали установку и замену счётчиков, плит, различный ремонт, поверку и так далее. Стоимость услуг у таких «ремонтников» превышала средние цены в несколько раз, а юрлица, под которыми они действовали, в реестр ГЖИ не входили. Обычно такие фирмы берут себе звучные названия, чтобы возникало ощущение: это настоящая газовая служба. А вот работу непрофессионалы выполняют так, что появляется риск утечки газа.
Татьяна Пьянова вспомнила, как в начале 2020 года были задержаны сотрудники одного ООО, которые, как выяснилось, были мошенниками. «Новосибирскоблгаз» тогда проверил это ООО через ГЖИ и выяснил, что в их реестре этой компании нет. Но вот полиция, кому передали лжегазовиков, как уточнила Пьянова, ничего не смогла с ними сделать.
— [Из полиции сообщили:] они не могут понять, что это вообще за лица, что это за организация? Этих людей они отпускают, а организацию найти не могут. Этой организации по месту регистрации нет, например, в Красноярске была последняя организация зарегистрирована, — пояснила гендиректор «Новосибирскоблгаза».
И таких случаев с обращением в полицию, заметила Пьянова, у них за прошлые годы было несколько.
Переписка между ООО «Новосибирскоблгаз», ГЖИ и полицией в распоряжении редакции НГС имеется. По описанному эпизоду с лже-газовиками НГС отправил запрос в полицию. За время написания материала ответ на запрос не поступил.
Сегодня, 9 февраля, рано утром в доме по адресу улица Линейная, 39, взорвался газ. Разрушено два подъезда. есть жертвы. Журналисты НГС продолжают следить за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.