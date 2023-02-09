«Ходят странные люди»: поставщик газа подтвердил, что к жильцам взорвавшегося дома ходили мошенники

Гендиректор компании «Новосибирскоблгаз» объяснила, что в Новосибирской области несколько десятков компаний, кто занимается поставкой газа в дома и обслуживанием сетей — внутридомовых и внутриквартирных. Полный список этих юрлиц находится на сайте Городской жилищной инспекции: она следит за реестром.



В разрушенный дом по адресу Линейная, 39 газ поставляет «Новосибирскоблгаз», а обслуживанием газовых сетей занимается компания «Газпром Газораспределение Томск». Пьянова уточнила, что они работают по этому дому совместно.

