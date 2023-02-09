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Взрыв газа на Линейной

«Предлагала заменить газовые шланги»: за несколько дней перед взрывом газа в доме на Линейной ходили странные люди

В «Газпроме» сообщили, что дом обслуживает другая организация

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Сегодня утром из-за взрыва газа в пятиэтажке на Линейной обрушился подъезд

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Жители дома на Линейной, 39 рассказали, что за несколько дней до взрыва по квартирам ходили люди, которые предлагали заменить газовые шланги.

— Пару дней назад ходила девушка по квартирам, представлялась сотрудницей «Межрегионгаза» и предлагала заменить газовые шланги, — рассказал житель дома редакции НГС.

«Межрегионгаз» — региональный холдинг ПАО «Газпром». В пресс-службе компании НГС сообщили, что они не обслуживают дом на Линейной, 39 и, соответственно, сотрудники не могли обходить квартиры.

— ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» не осуществляет поставку природного газа в жилой дом по адресу: г. Новосибирск, ул. Линейная, 39, — сообщили в компании.

Взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 утра. Сообщается о двух погибших и семи пострадавших. Мы следим за происшествием в онлайн-трансляции. СК уже возбудил уголовное дело.

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