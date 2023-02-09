«Предлагала заменить газовые шланги»: за несколько дней перед взрывом газа в доме на Линейной ходили странные люди

Жители дома на Линейной, 39 рассказали, что за несколько дней до взрыва по квартирам ходили люди, которые предлагали заменить газовые шланги.
— Пару дней назад ходила девушка по квартирам, представлялась сотрудницей «Межрегионгаза» и предлагала заменить газовые шланги, — рассказал житель дома редакции НГС.
«Межрегионгаз» — региональный холдинг ПАО «Газпром». В пресс-службе компании НГС сообщили, что они не обслуживают дом на Линейной, 39 и, соответственно, сотрудники не могли обходить квартиры.
— ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» не осуществляет поставку природного газа в жилой дом по адресу: г. Новосибирск, ул. Линейная, 39, — сообщили в компании.
Взрыв газа на Линейной случился сегодня в 8 утра. Сообщается о двух погибших и семи пострадавших. Мы следим за происшествием в онлайн-трансляции. СК уже возбудил уголовное дело.