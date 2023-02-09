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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

Число пострадавших из-за взрыва газа в Новосибирске выросло до семи

Информацию сообщили в региональном Минздраве

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На месте собраны разные экстренные службы города

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В Новосибирске число пострадавших из-за взрыва газа выросло до семи. Об этом журналисту НГС рассказали в региональном Минздраве.

Взрыв газа произошел сегодня утром в пятиэтажном доме на улице Линейной. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.

Обновлено. В МЧС сообщили, что при пожаре погиб один человек. О гибели второго было объявлено преждевременно — его откачали в 34-й больнице.

Мы ведем онлайн-репортаж.

Если вам что-то известно о пострадавших, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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