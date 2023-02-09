Число пострадавших из-за взрыва газа в Новосибирске выросло до семи

В Новосибирске число пострадавших из-за взрыва газа выросло до семи. Об этом журналисту НГС рассказали в региональном Минздраве.
Взрыв газа произошел сегодня утром в пятиэтажном доме на улице Линейной. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.
Обновлено. В МЧС сообщили, что при пожаре погиб один человек. О гибели второго было объявлено преждевременно — его откачали в 34-й больнице.
Мы ведем онлайн-репортаж.
Если вам что-то известно о пострадавших, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: