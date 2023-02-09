В Новосибирске обрушился подъезд на Линейной

Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в Заельцовском районе. В результате обрушился подъезд пятиэтажного здания.
— В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим, — сообщил губернатор НСО Андрей Травников в своем Telegram-канале.
В региональном ГУ МЧС по Новосибирской области информацию пока не прокомментировали.
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