Взрыв без слов. Смотрим на видео, что оставила после себя утечка газа в Новосибирске

9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме. Есть жертвы, люди до сих пор ищут своих близких, которые не выходят на связь. В этом видео показываем хронологию событий. Подробности читайте в онлайн-трансляции.
После взрыва газа в доме погибли несколько человек, многие до сих пор не вышли на связь с близкими
9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме. Есть жертвы, люди до сих пор ищут своих близких, которые не выходят на связь. В этом видео показываем хронологию событий. Подробности читайте в онлайн-трансляции.
По теме
09 февраля 2023, 17:55«Шел мимо дома на работу»: из-за взрыва газа погиб случайный прохожий — сотрудник Новосибирского метрополитена
09 февраля 2023, 17:40В МЧС объяснили, зачем обрушили пятый этаж подъезда после взрыва в доме на Линейной — что об этом думают эксперты
09 февраля 2023, 17:15Сибирячка погибла в день рождения вместе с
09 февраля 2023, 16:15Живого кота спасли из-под завалов разрушенных взрывом газа подъездов в Новосибирске
09 февраля 2023, 15:10«Под завалами могут быть люди». Что известно о взрыве газа и обрушении подъезда — дайджест ЧП