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Взрыв газа на ЛинейнойПодробности

Взрыв без слов. Смотрим на видео, что оставила после себя утечка газа в Новосибирске

После взрыва газа в доме погибли несколько человек, многие до сих пор не вышли на связь с близкими

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Антон Дигаев / Александр Ощепков

9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме. Есть жертвы, люди до сих пор ищут своих близких, которые не выходят на связь. В этом видео показываем хронологию событий. Подробности читайте в онлайн-трансляции.

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