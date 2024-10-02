Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей

За 24 дня подруги преодолели 9000 километров на легковушке Источник: Дмитрий Гладышев, Siberianaderuedas / T.me











Путешествие на машине по стране — всегда интересно и необычно. А что, если рвануть в отпуск в Монголию? На такую авантюру отважились две подруги из Тюмени. Они отправились на авто через всю страну, чтобы увидеть миниатюрную пустыню Гоби, самую большую конную статую и бескрайние и красивые пейзажи. Подробности — в колонке одной из путешественниц для портала 72.RU.

Ольга Вибе путешественница

Почему Монголия?

Для меня отпуск — это переключение от работы на что-то совершенно новое. Мне сложно представить, как я буду просто лежать и отдыхать. Поэтому стараюсь выбирать интересные и необычные места. Первый раз мысль о Монголии посетила меня, когда была на Алтае. Мы доехали до конца Чуйского тракта, практически до границы у поселка Ташанта. И увидели, насколько красива природа рядом с Монголией. Степи, горы в отдалении, которые постоянно меняют свой цвет под солнцем. Тут же верблюды бродят. Еще тогда посетила мысль заехать в Монголию, но после пандемии граница была закрыта. Несмотря на неоднозначные отзывы, картинка меня очень манила. И мы собрались.

Сборы

Изначально мы собирались ехать в компании из нескольких человек, но, как это обычно бывает, ближе к дате старта у кого кошка заболела, у кого еще что-то случилось. В общем, получилось так, что нас осталось двое: я и моя подруга.

Почему на машине? Чтобы увидеть как можно больше разных интересных мест, не зависеть от общественного транспорта, его маршрутов, расписаний. Машина — это всегда свобода, комфорт и в том числе даже независимость от гостиниц — с собой в автобоксе у нас были и палатки, и всё для кемпинга.

Невероятными пейзажами Монголия встречает еще при въезде Источник: Siberianaderuedas / T.me











Перед поездкой подготовили в первую очередь кемпинговое оборудование: палатки, автодуш, автотуалет, кухню, газ, плитку. Все нужные для подобных путешествий вещи. Также обязательно перед поездкой разработать маршрут, просчитать километраж, предварительный расхода бензина. А еще провести техобслуживание автомобиля, потому что маршрут длинный — у нас он вышел более 9000 километров. Поэтому мы проходили техобслуживание в Иркутске. Все эти нюансы надо обязательно заранее планировать.

Чтобы путешествие не превратилось в какую-то гонку из точки А в точку Б, обязательно нужно посещать интересные места по маршруту, где останавливаешься на время. То есть проезжаем Омск, смотрим что-то интересное. В таких случаях подготовка тоже нужна, чтобы сделать путешествие именно путешествием. Большая часть подготовки — это поиск интересных мест по маршруту.

На машине через всю страну

Основные точки до Монголии мы тоже планировали — чтобы дорога была для нас интересной. В Новосибирске, например, посетили музей погребальной культуры. Это единственный в России музей смерти, расположен на территории крематория. Потом поехали в Томск, увидели деревянную архитектуру. Казалось бы, что в Тюмени у нас тоже ее много, но наша деревянная резьба совершенно другая. В Томске она более тонкая, изящная, кружевная, у нас — более объемная, архитектурная. В Красноярске мы с подругой поднялись на столбы, в Иркутске — нашли музей мусора на свалке ТБО и еще одно совершенно чудесное место — «Книжный приют». Наш маршрут до Монголии был уже сам по себе очень интересным, захватывающим путешествием, с кучей эмоций.

Буддийский храм Аглаг бүтээлийн хийд Источник: Siberianaderuedas / T.me

Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге считается самой большой в мире конной статуей. Ее высота без постамента достигает 40 метров! Источник: Siberianaderuedas / T.me

Главного пункта назначения не было. Мы хотели просто увидеть страну настолько, насколько это возможно было на нашем автомобиле. У меня обычная машина Kia Rio X. Это никакой не внедорожник, простая асфальтовая иномарка. И цель была как раз сама поездка по Монголии вдоль всей страны. Заехали мы со стороны Улан-Удэ, и оттуда через Кяхту поехали в Улан-Батор, дальше через всю страну, через маленькие городки в сторону Ташанты и обратно домой возвращались через Алтай.

Первая точка в Монголии была Аглаг бүтээлийн хийд. Это буддийский центр, связанный с искусством. А дальше был Улан-Батор, хотелось посмотреть столицу. Мы провели в нем три дня. Посетили дворец, театр, много гуляли по городу. Безусловно, важной точкой была статуя Чингисхана, самая большая в мире конная статуя. Побывали в природном парке Горхи-Тэрэлж.

И дальше поехали в Мини Гоби. Это место, где есть дюны, как в пустыне Гоби. В саму пустыню Гоби ехать далековато, и туда можно попасть только на внедорожнике. Поэтому дорога туда нам была закрыта. Но и в Мини Гоби очень красиво, интересно: верблюды, пески, голубое небо.

Следующей точкой был Хархорин, один из самых древних городов Монголии. И уже из него по сути началась дорога домой, в сторону Алтая. Потому что дальше каких-то таких ярких достопримечательностей, которые можно посетить на обычном автомобиле, особо нет. Только постоянно меняющийся пейзаж — горы и степи разных оттенков, верблюды, козы и яки.

Из того, что мы хотели посетить, но не успели, — это парк Хустай. Это место, где живут лошади Пржевальского в естественной среде. Но из-за дождей мы подумали, что вряд ли их увидим. И решили не терять времени.

Аренда такой юрты на сутки стоит около 10 тысяч тугриков — это около 2600 рублей Источник: Siberianaderuedas / T.me

+1

Проживание, еда и цены

В городах мы останавливались в гостиницах разного класса. Номер двухместный стоил в районе 2,5–3 тысяч рублей. В Монголии юртовые кемпинги были очень разными. Самый дешевый — 80 тысяч тугриков (чуть больше 2000 рублей) на двоих. Это обычный, простой юртовый кемпинг с деревянным туалетом на улице. Но в Монголии они довольно чистые. Рядом с юртой — парковочное место для машины. Были и более дорогие варианты: с душем, кухней и всеми удобствами. Но мы просто проезжали мимо, остановились, узнали стоимость и решили заночевать там. На следующий день были уже в гостинице.

Иногда ночевали в своей палатке. Это бесплатно, потому что ставить их можно везде, кроме территории национальных парков.

Так выглядит монгольский фастфуд. Всё очень сытно и вкусно Источник: Siberianaderuedas / T.me

Питались мы практически полностью местной кухней, потому что она недорогая, очень сытная — едят в Монголии в основном мясо. Мясо с тестом, немного овощей. На гарнир рис, домашняя лапша. Под конец поездки уже очень не хватало зелени, овощей и фруктов, не в каждом магазине в маленьких населенных пунктах они есть. Только в супермаркетах Улан-Батора мы видели большой выбор овощей и фруктов: от яблок до манго, а в маленьких городах всё очень скромно: два-три вида фруктов, огурцы, морковь, лук. Цены высокие, и, видимо, люди из глубинки не могут себе их позволить или просто не привыкли есть.

Самая большая проблема с едой — это что-то заказать, когда нет фотографий. Поэтому лучшая идея — ходить в кафе с фастфудом или столовые. Там есть фотографии, экраны, можно просто пальцем ткнуть на что-то конкретное. А просто по названиям приходится постоянно гуглить, что это такое. Хоть и кириллицей написано, а понять-то ничего нельзя. Что это за еда? Суп это или второе? Мясо или нет? К концу поездки мы уже выучили, как будет по-монгольски мясо, поэтому было проще. Но проблема языковая чувствуется, потому что сами монголы практически ни по-русски, ни по-английски не говорят и общение только через гугл-переводчик или жестами. В Улан-Баторе еще можно найти англоговорящих, русскоговорящих и в каких-то туристических местах. А так — нет.

Обмен денег на улице Найман Шарга. В банках не принимают доллары старого образца, а «менялы» принимают всё Источник: Siberianaderuedas / T.me

Местные жители классные. Они очень доброжелательные, спокойные, в меру любопытные. Они не будут тебя дергать за руку, чтобы с тобой фоткаться. Дети смотрят, хихикают, но при этом держат дистанцию. Ни разу не было такого, чтобы мы не смогли решить какой-то вопрос. Несмотря на языковой барьер, они очень стараются понять тебя, помочь.

Советы для путешественников

После перехода границы лучше сразу поменять какое-то количество рублей на тугрики, потому что потом это можно сделать только в Улан-Баторе. В маленьких городках, где-то в глубинках Монголии никто рубли менять не будет, они никому не нужны. Так же и в центральной части страны. Лучше обменять сразу необходимую на пару дней сумму, а после в Улан-Баторе сделать это еще раз. Например, на улице «менял» — Найман Шарга.

По пути попадаются очень интересные долины с каменистыми выступами. Чтобы там погулять, надо съехать с трассы; грунтовка хорошая, плотная Источник: Siberianaderuedas / T.me

Еще один важный момент: сразу при въезде нужно оформлять страховку, ее можно оплатить рублями. Стоимость зависит от мощности автомобиля. На мою Kia Rio X обошлась в 2100 рублей. Более мощные автомобили обходятся дороже, но до 3000 рублей. На въезде также можно приобрести и сим-карту, но активировать важно прямо на месте. Регистрация оформляется через СМС и, не зная монгольского, сделать это невозможно.

В Монголии есть платные участки дорог, где собирают по тысяче тугриков. Важно, чтобы где-то под рукой лежала эта тысячная купюра. В остальных местах к оплате принимаются карты Газпромбанка UnionPay. Ими можно платить практически везде.

До поездки я читала много отзывов именно про вождение, про водителей Улан-Батора. И большинство россиян писали, что водят ужасно. Я же заметила, что движение достаточно плотное, водители много сигналят, но не из-за того, что возмущены, а когда просто хотят обозначиться. Мол, вот я здесь, за тобой, или сбоку собираюсь поворачивать. Потому что в Улан-Баторе очень плотный трафик. И с помощью сигнала вот так общаются. Но в целом водят аккуратно.

Горное озеро Толбо Нуур тоже обязательно стоит посетить Источник: Siberianaderuedas / T.me

Ради чего стоит вернуться?

В общей сложности за 24 дня мы уложились в сумму 150 тысяч на двоих, почти 40 из которых ушли только на бензин. Остальное: жилье, питание, входные билеты, развлечения, немного шопинга. Конечно, можно сделать такую поездку еще бюджетнее, сократив траты на гостиницы.

Хотела ли я бы вернуться в Монголию? Только если на внедорожнике. Наш маршрут был идеальным для автомобиля на переднем приводе, и мы по нему посмотрели всё. Но в Монголии гораздо больше интересных красивых мест. Это в основном природные достопримечательности: пустыня Гоби, каньоны, озера. Но добраться туда можно только на машине посерьезнее. Стоит посетить страну еще и ради шопинга, а именно качественных вещей из натурального кашемира.

Не страшно ли нам было с подругой вдвоем в чужой стране? Нет. Дороги практически везде хорошие, за очень маленькими исключениями. Есть небольшие участки разбитые, что в России, что в Монголии, но их мало. Везде хороший придорожный сервис, достаточно заправок, кафе, гостиниц. Найти, где поесть, переночевать, можно всегда. Не было моментов, когда бы мы почувствовали тревогу или опасность.

В заключение хочется сказать, что Монголия — это не просто другая страна и другая культура, это как будто другой мир, другая цивилизация. Конечно, это очень отключает мозг, ты прямо перезагружаешься и находишься в совершенно другой системе координат. И чтобы получить удовольствие от этого путешествия, как мы, нужно отключить критический взгляд. Перестать сравнивать Монголию с Россией или с другими странами. Не критиковать, не думать, что так, а что — нет. А просто наслаждаться.

Последний монгольский населенный пункт перед границей — Цаганнуур Источник: Siberianaderuedas / T.me

А вы бы хотели отправиться в Монголию? Да, отличная авантюра! Предпочту поваляться на пляже Отвечу в комментариях

Про путешествия в какие страны еще рассказывали?