«Попали не в то место и не в то время»: жильцы взорвавшегося дома на Линейной не считают подсудимых виновными в трагедии

Некоторые потерпевшие отказываются от исковых требований к подсудимым Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске продолжается допрос потерпевших по делу о взрыве газа на Линейной. Всё чаще жильцы дома в своих показаниях негативно высказываются о работе Новосибирскоблгаза. Некоторые из них уверены — вины подсудимых Евгения Кавуна и Ирины Урбах в трагедии нет. Почему владельцы квартир во взорвавшемся доме требуют привлечь газовиков к ответственности — в материале НГС.



«Не имею никаких претензий»

6 февраля прошлого года Инна Роскос в обеденный перерыв около 13:00 пришла домой — женщина жила в квартире на первом этаже на Линейной, 39. В подъезде на первом этаже громко ругались соседи. Среди них была Елена Шатохина из шестой квартиры — рядом с ней стоял Евгений Кавун, подсудимый по делу о взрыве дома. На заседании в Заельцовском районном суде Инна Роскос узнала парня.

— Лена мне рассказала, что парень поменял ей счётчики на газ. Ей дали договор, но по указанным там номерам ей не ответили. Она позвонила в Новосибирскоблгаз — там ей сказали, что это были мошенники. И в тот момент, когда я зашла в подъезд, она вела его обратно в квартиру, чтобы он эти счётчики снял. Он всё сделал и вернул ей деньги, — рассказала женщина в суде.

Сибирячка также знает, что вторая подсудимая — Ирина Урбах — была в её квартире в тот день.

— Потом я уже у бывшего мужа спросила, приходили ли к нам. Он сказал, что да — девушка была. Она вошла в квартиру, осмотрела и сказала, что надо какой-то винтик поменять. Но он сказал сделать это позже, — вспоминает Инна.

Спустя три дня, 9 февраля, в доме произошёл взрыв. Инны Роскос дома не было — она ночевала у матери, а о ЧП узнала от свекрови. Квартиру женщины уничтожило взрывом наполовину. Некоторые стены разрушены, имущество пострадало также в результате тушения пожара. Одной из ценностей была коллекция виниловых пластинок бывшего мужа сибирячки, стоимость которых оценили в миллион рублей.

При этом женщина решила не предъявлять иск к подсудимым Кавуну и Урбах, несмотря на ущерб.

— Я сразу говорила по поводу дела, что не имею никаких претензий. Но если это будет иск к Новосибирскоблгазу, то это будет другой вопрос. Потому что я много раз слышала, как при мне звонили туда — они очень редко к нам приходили.

«Я здесь с двух лет живу — всегда пахло газом»

В разговоре с корреспондентом НГС Инна Роскос уточнила, что чувствовала запах газа давно. Она жила в доме на Линейной с раннего детства и помнит, что эта проблема была всегда.

— Я с двух лет живу в этом доме — здесь всегда пахло газом у детской площадки. Постоянно по подъезду ходили и нюхали, вдруг какая-нибудь бабушка что-нибудь откроет. Им почти всем в итоге краны заделали, чтобы у них не было газа, — жалуется собеседница.

По словам сибирячки, жители дома регулярно обращались к специалистам, однако работой их не были удовлетворены.

— У нас дом старый, представители Новосибирскоблгаза не ездили к нам даже каждые полгода. В лучшем случае приезжали раз в году — и то для того, чтобы мы что-нибудь купили. Все трубы старые. Я на первом этаже жила: иногда откроешь окно, и запах газа сразу идёт. Люди, с которыми я общаюсь, звонили и накануне взрыва, и в тот же день, но никто же не приехал — а ведь должны были, — говорит она.

Инна Роскос утверждает, что ещё до передачи дела в суд жаловалась следователям на качество услуг газовой службы.

— Мы жаловались, показывали смски, записи телефонных звонков. Нам сказали, что сначала идёт суд над ними [подсудимыми Кавун и Урбах. — прим. ред], а потом, может быть, ещё над ним. Но это всё очень завуалированно и ничего непонятно. А чтобы подать иск, должно быть судебное производство. А если их [Новосибирскоблгаз] не привлекают, то что? — продолжает собеседница.

Главная претензия Инны Роскос в том, что газовая служба, по её мнению, не реагировала на многочисленные жалобы жильцов дома. При этом вины подсудимых Евгения Кавуна и Ирины Урбах она не видит.

— По поводу Лены Шатохиной, которой этот мальчик поменял счётчик: она же потом позвонила в Новосибирскоблгаз, ей просто сказали, что это мошенники, но неужели нельзя приехать и посмотреть, что делается? Виноваты все. Но всю вину повесили на двух людей — они попали не в то место и не в то время. А если бы они не ходили, то кого бы обвиняли? — спрашивает женщина.

«Не волнуйтесь, это мошенники»

В тот же день, когда происходили события, которые описывала Инна Роскос, подсудимые заходили в квартиру к ещё одной жительнице дома на Линейной. Потерпевший Денис Лисовой рассказал, как днём 6 февраля его матери предложили заменить газовое оборудование. В этот момент мужчины не было дома, поэтому общаться с представителями фирмы пришлось по телефону.

— Шестого февраля мне позвонила мать и сказала, что к ней пришли обслуживать газовое оборудование. Я тогда ехал на трассе за городом. Это уже не первый подобный случай, поэтому я сразу ей сказал, что не надо ничего устанавливать, — вспоминает Денис Лисовой.

По телефону мужчина общался и с Ириной Урбах, и с Евгением Кавуном.

— У нас начался небольшой диалог по телефону с девушкой, которая к матери пришла. Я взял данные, позвонил в наш Новосибирскоблгаз и в её организацию — она представилась Ириной Урбах. В облгазе был обед, там никто не взял трубку. Дозвонился до технической службы — там сказали, что это не они по дому ходят, — продолжает сибиряк.

Отговорить мать от установки нового шланга у Дениса не получилось. Кроме того, такую же процедуру провели и в других квартирах дома.

— Мама была радостная, что недорого устанавливают. Я просил, чтобы вышли, но ничего не получилось. Установили новый шланг в тот же день, взяли три тысячи рублей. Когда я услышал, что другие соседи тоже согласились, то я успокоился и решил позже разобраться, — утверждает потерпевший.

Когда Денис Лисовой приехал домой, он всё же решил выяснить, кто был в его доме. Мужчина в суде сообщил, что обратился в Новосибирскоблгаз, чтобы специалисты приехали и проверили оборудование.

— Около четырёх часов я приехал к маме, позвонил в Новосибирскоблгаз. Там сказали: «Не волнуйтесь, это мошенники, у нас через месяц проверка будет», — уточнил сибиряк.

Претензий к подсудимым нет — по словам Дениса Лисового, в квартире не было запаха газа, а шланг, установленный Кавуном, был цел после взрыва. На вопрос подсудимого о том, когда Новосибирскоблгаз последний раз проводил проверку оборудования в доме, мужчина ответил, специалисты были примерно за год до ЧП.

НГС направил запрос в ООО «Новосибирскоблгаз» для получения комментария.

Год назад, в день взрыва, НГС общался с генеральным директором ООО «Новосибирскоблагаз» Татьяной Пьяновой. Она подтвердила, что за несколько дней до ЧП жильцы дома стали массово жаловаться на мошенников.

16 апреля НГС писал, что адвокат подсудимого Евгения Кавуна обращался с жалобой на следствие председателю СКР Александру Бастрыкину и прокурору Новосибирской области. По мнению юриста Андрея Власова, силовики не изъяли доказательства вины его клиента — газовые шланги, трубы и плиты. Позже мать Кавуна заявила о вымогательстве — по её словам, на следующий день ей звонили неизвестные и требовали деньги за освобождение сына.



20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

