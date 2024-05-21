В Новосибирске на Выборной повалился столб — собралась 2-километровая пробка

В Новосибирске утром 21 мая на Выборной наклонился столб со светофором. Из-за инцидента на улице собралась пробка.
По данным 2ГИС, затор растянулся на 2,1 километра. Автомобили стоят в обе стороны. Также затор появился на улице Вилюйской.
— Как это всё уже надоело, — поделился один из пользователей 2ГИС.
— А как в одно мгновение из зеленого Выборная опять бордовой стала? — спрашивает житель Новосибирска.
Также по всему городу появляются жалобы на неработающие светофоры. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности.
Сильный ураган обрушился на Новосибирск днем 20 мая. За пару минут, что он длился, мощный ветер успел повалить деревья и снести крыши домов, а ливень с градом превратили улицы города в каналы Венеции. Собрали для вас самые впечатляющие фотографии.