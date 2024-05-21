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Дороги и транспорт В Новосибирске на Выборной повалился столб — собралась 2-километровая пробка

В Новосибирске на Выборной повалился столб — собралась 2-километровая пробка

Машины стоят в обе стороны

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7 комментариев
Фото сделано утром во вторник

В Новосибирске утром 21 мая на Выборной наклонился столб со светофором. Из-за инцидента на улице собралась пробка.

По данным 2ГИС, затор растянулся на 2,1 километра. Автомобили стоят в обе стороны. Также затор появился на улице Вилюйской.

Выборная стоит в обе стороны

— Как это всё уже надоело, — поделился один из пользователей 2ГИС.

— А как в одно мгновение из зеленого Выборная опять бордовой стала? — спрашивает житель Новосибирска.

Также по всему городу появляются жалобы на неработающие светофоры. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности.

Сильный ураган обрушился на Новосибирск днем 20 мая. За пару минут, что он длился, мощный ветер успел повалить деревья и снести крыши домов, а ливень с градом превратили улицы города в каналы Венеции. Собрали для вас самые впечатляющие фотографии.

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