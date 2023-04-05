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В Новосибирске за год отремонтируют шесть мостов — показываем их на карте

На обновление переправ потратят 1,5 миллиарда рублей

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На ремонт Октябрьского моста выделили 700 миллионов рублей

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В Новосибирске в этом году планируют отремонтировать шесть мостов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на встрече с журналистами.

Как отметил Анатолий Локоть, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) на этот год запланировали 2,5 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда потратят на ремонт мостов. Всего хотят починить шесть переправ.

Ремонт Октябрьского моста начали в прошлом году, работы возобновили, на его восстановление, по словам мэра, выделили 700 миллионов рублей.

— Сейчас работы на мосту ведутся, мы вынуждены сузить движение, это неизбежно, — сообщил Анатолий Локоть.

Кроме того, починят мост через реку Иню по Бердскому шоссе в сторону Академгородка за 121 миллион рублей. Путепровод через улицу Фабричную, который является продолжением Димитровского моста за 90 миллионов, на левом берегу города отремонтируют Винаповский мост за 189 миллионов рублей, мост через железнодорожные пути на ТЭЦ-3 за 139 миллионов рублей и мост через реку Тулу по улице Сибиряков-Гвардейцев за 129 миллионов рублей.

В пресс-центре мэрии отметили, что работы по всем объектам, кроме Октябрьского моста, должны быть завершены в текущем году.

Всего в 2023 году в Новосибирской области планируется реконструировать и отремонтировать 62 объекта дорожной инфраструктуры по БКД.

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