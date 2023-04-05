В Новосибирске за год отремонтируют шесть мостов — показываем их на карте

В Новосибирске в этом году планируют отремонтировать шесть мостов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на встрече с журналистами.
Как отметил Анатолий Локоть, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) на этот год запланировали
Ремонт Октябрьского моста начали в прошлом году, работы возобновили, на его восстановление, по словам мэра, выделили
— Сейчас работы на мосту ведутся, мы вынуждены сузить движение, это неизбежно, — сообщил Анатолий Локоть.
Кроме того, починят мост через реку Иню по Бердскому шоссе в сторону Академгородка за
В пресс-центре мэрии отметили, что работы по всем объектам, кроме Октябрьского моста, должны быть завершены в текущем году.
Всего в 2023 году в Новосибирской области планируется реконструировать и отремонтировать