В Новосибирске за год отремонтируют шесть мостов — показываем их на карте

В Новосибирске в этом году планируют отремонтировать шесть мостов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на встрече с журналистами.



Как отметил Анатолий Локоть, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) на этот год запланировали 2,5 миллиарда рублей, из них 1,5 миллиарда потратят на ремонт мостов. Всего хотят починить шесть переправ.