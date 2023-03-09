7 миллиардов рублей потратят на ремонт дорог в Новосибирской области — на какие объекты уйдут средства

В 2023 году в Новосибирской области планируется реконструировать и отремонтировать 62 объекта дорожной инфраструктуры по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Как сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области, на выполнение работ направят 7 миллиардов рублей.
— В планах — реконструкция ряда дорог в Маслянинском, Новосибирском, Искитимском, Чистоозерном районах, — указано в сообщении. — В 2023 году по нацпроекту БКД запланирован ремонт дороги Черепаново — Маслянино, Здвинск — Барабинск, Чаны — Венгерово — Кыштовка, Старого Московского тракта, дороги Здвинск — Довольное, Новосибирск — Кочки — Павлодар, Ленинск-Кузнецкой трассы, Куйбышев — Северное, Чаны — Песчаное озеро, Новосибирск — Каменка и ряд других.
Кроме того, в 2023 году по нацпроекту БКД в Новосибирской области запланирован ремонт и реконструкция искусственных сооружений. Так, по данным регионального ТУАД, почти 700 миллионов рублей специалисты направят на ремонт, строительство и реконструкцию 9 мостов региона — на двух из них работы начали еще в 2022 году. Речь идет о мостах через реки Ирмень и Шарап в Ордынском районе, сдать которые планируется в этом году.
По национальному проекту в Новосибирской области начнется капремонт путепровода на 23-м км автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, ремонт мостов через реки Тартас и Икса в Венгеровском и Болотнинском районах и другое. Отмечается, что из 7 миллиардов рублей, которые направят на ремонт и реконструкцию объектов по БКД, более 3 миллиарда — федеральные средства (41%).
В конце февраля стало известно о том, что в Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта дороги Новосибирск — Каменка. Стоимость выполнения работ оценивается в 339,6 миллиона рублей.