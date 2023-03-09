7 миллиардов рублей потратят на ремонт дорог в Новосибирской области — на какие объекты уйдут средства

Кроме того, в 2023 году по нацпроекту БКД в Новосибирской области запланирован ремонт и реконструкция искусственных сооружений. Так, по данным регионального ТУАД, почти 700 миллионов рублей специалисты направят на ремонт, строительство и реконструкцию 9 мостов региона — на двух из них работы начали еще в 2022 году. Речь идет о мостах через реки Ирмень и Шарап в Ордынском районе, сдать которые планируется в этом году.

