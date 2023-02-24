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Тема дняБолее 300 млн рублей потратят на ремонт дороги
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В Новосибирске отремонтируют дорогу у села Каменка — на работы потратят свыше 300 миллионов рублей

Выполнить ремонт планируется до октября этого года

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Начальная цена контракта на проведение работ составляет 339,6 миллиона рублей

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Новосибирские власти ищут подрядчика для ремонта автомобильной дороги Новосибирск — Каменка. Стоимость выполнения работ оценивается в 339,6 миллиона рублей.

Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. Согласно документам, победитель конкурса проведет работы на двух участках, общая протяженность которых составляет 4,305 километра.

В сводный сметный расчет стоимости строительства входят подготовительные работы, ремонт искусственных сооружений, дорожная одежда и другое. Подрядчик восстановит тротуары и установит автобусные остановки.

В документе указано, что подрядчик отремонтирует участок 0+000 км — 4+305 км

В документе указано, что подрядчик отремонтирует участок 0+000 км — 4+305 км

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— Ремонтируемый участок автомобильной дороги проходит по населенному пункту, насаждения и сооружения, влияющие на безопасность движения, отсутствуют. Мостовые переходы и путепроводы на участке проектирования имеются, — указано в документах.

Гарантийный срок на основание дорожной одежды после ремонта составит 6 лет, 5 лет — на дорожные знаки и нижний слой покрытия. Согласно документам, выполнять работы на автодороге планируется в несколько этапов. Начать первый необходимо с даты заключения контракта, завершить последний — в октябре 2023 года.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 марта 2023 года. Подвести итоги определения подрядчика необходимо до 15 марта.

В Новосибирской области планируется отремонтировать часть пути к туристическим базам Новососедово и Юрманка в Тогучинском районе. К ремонту готовят 5-километровый участок дороги от села Владимировка до Чемского.

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