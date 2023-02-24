В Новосибирске отремонтируют дорогу у села Каменка — на работы потратят свыше 300 миллионов рублей

Новосибирские власти ищут подрядчика для ремонта автомобильной дороги Новосибирск — Каменка. Стоимость выполнения работ оценивается в 339,6 миллиона рублей.
Информация о конкурсе размещена на сайте госзакупок, заказчиком выступает Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. Согласно документам, победитель конкурса проведет работы на двух участках, общая протяженность которых составляет 4,305 километра.
В сводный сметный расчет стоимости строительства входят подготовительные работы, ремонт искусственных сооружений, дорожная одежда и другое. Подрядчик восстановит тротуары и установит автобусные остановки.
— Ремонтируемый участок автомобильной дороги проходит по населенному пункту, насаждения и сооружения, влияющие на безопасность движения, отсутствуют. Мостовые переходы и путепроводы на участке проектирования имеются, — указано в документах.
Гарантийный срок на основание дорожной одежды после ремонта составит 6 лет, 5 лет — на дорожные знаки и нижний слой покрытия. Согласно документам, выполнять работы на автодороге планируется в несколько этапов. Начать первый необходимо с даты заключения контракта, завершить последний — в октябре 2023 года.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 марта 2023 года. Подвести итоги определения подрядчика необходимо до 15 марта.
В Новосибирской области планируется отремонтировать часть пути к туристическим базам Новососедово и Юрманка в Тогучинском районе. К ремонту готовят 5-километровый участок дороги от села Владимировка до Чемского.