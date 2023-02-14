Дорогу к новосибирским горнолыжкам хотят отремонтировать в Тогучинском районе

Дорожник планируют отремонтировать часть пути к туристическим базам Новососедово и Юрманка в Тогучинском районе Новосибирской области.

Как рассказали 14 февраля 2023 года в ТУАД, к ремонту готовят 5-километровый участок дороги от села Владимировка до Чемского на территории Тогучинского района.

