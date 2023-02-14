Дорогу к новосибирским горнолыжкам хотят отремонтировать в Тогучинском районе

Дорожник планируют отремонтировать часть пути к туристическим базам Новососедово и Юрманка в Тогучинском районе Новосибирской области.
Как рассказали 14 февраля 2023 года в ТУАД, к ремонту готовят
— Дорожникам предстоит исправить профиль
В территориальном управлении добавили, что подрядчик еще не определен.
Ранее НГС писал о том, что по программе безопасные и качественные дороги планируют отремонтировать 20 километров трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. По мнению Минтранса, покрытие дороги находится в неудовлетворительном состоянии, а читатели НГС добавили, что границу Новосибирской и Кемеровской областей можно ощутить, даже несмотря на дорожные знаки.