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Дорогу к новосибирским горнолыжкам хотят отремонтировать в Тогучинском районе

В планах привести в порядок 5-километровый сверток с Ленинск-Кузнецкой трассы

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Кто будет ремонтировать дорогу, пока неизвестно

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Дорожник планируют отремонтировать часть пути к туристическим базам Новососедово и Юрманка в Тогучинском районе Новосибирской области.

Как рассказали 14 февраля 2023 года в ТУАД, к ремонту готовят 5-километровый участок дороги от села Владимировка до Чемского на территории Тогучинского района.

— Дорожникам предстоит исправить профиль 5 км дороги, выполнить восстановление покрытия из щебеночно-песчаной смеси, заменить элементы обустройства, установить новые дорожные знаки и сигнальные столбики, — рассказали НГС в ТУАД Новосибирской области.

Отремонтировать хотят первые 5 километров после поворота с Ленинск-Кузнецкой трасс, до села Чемское (выделено красным на карте)

Отремонтировать хотят первые 5 километров после поворота с Ленинск-Кузнецкой трасс, до села Чемское (выделено красным на карте)

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В территориальном управлении добавили, что подрядчик еще не определен.

Ранее НГС писал о том, что по программе безопасные и качественные дороги планируют отремонтировать 20 километров трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий. По мнению Минтранса, покрытие дороги находится в неудовлетворительном состоянии, а читатели НГС добавили, что границу Новосибирской и Кемеровской областей можно ощутить, даже несмотря на дорожные знаки.

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