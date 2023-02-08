«Не новость, а праздник»: власти задумали отремонтировать трассу, по которой новосибирцы любят ездить в Шерегеш

В Новосибирской области в 2023 году отремонтируют 20 километров трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Как рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области, ремонт проведут по проекту «Безопасные качественные дороги».
На трассу «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» иногда поступают жалобы от жителей Новосибирска. Как объясняет читательница НГС Анна, это дорога ведет в Шерегеш.
— Для всех, кто ездит кататься в Шерегеш, ремонт дороги не новость, а праздник: дорога настолько убитая, что границу Новосибирской и Кемеровской областей ощущаешь буквально пятой точкой, — поделилась читательница НГС.
В пресс-службе Правительства также отмечают, что трасса «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» — дорога с высокой интенсивностью движения.
— Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, необходимость ее ремонта связана с неудовлетворительным состоянием существующего покрытия и недостаточно высоким техническим уровнем дороги на отдельных участках. В планах у дорожников выполнить 100-процентное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, обустройство дороги, а также укрепить обочины, — добавили в управлении дорог.
Работы будут вестись на участках 88–96 км, 101–108 км, 48–49 км и 142–146 км. Трассу «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» ремонтируют каждый год. В прошлом году отремонтировали участки 49 — 53 км, 115 — 120 км, 129 — 132 км и 137 — 142 км. Всего за 2022 год в нормативное состояние было приведено 17 км.
Авторедактор Дмитрий Косенко в конце января изучил, как чистят дороги за пределами города, на областных шоссе.