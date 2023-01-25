Как чистят дороги за границами Новосибирска и как следят по видеокамерам — показываем центр управления трассами

Как ухаживают за дорогами в Новосибирске, мы знаем: где-то лучше, где-то хуже. А как обстоят дела за пределами города, на областных шоссе? Их ведь тоже нужно чистить, но и не только чистить — надо постоянно вести наблюдение за этими трассами, прогнозировать осадки, выезжать на спасение людей в случае чего. На сегодня все областные трассы включены в единую компьютерную систему, которая отслеживает состояние дорог по видеокамерам, метеостанциям, навигационным датчикам. Показываем, как это происходит.