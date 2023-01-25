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Тема дняУмные камеры будут следить за новосибирцами
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Как чистят дороги за границами Новосибирска и как следят по видеокамерам — показываем центр управления трассами

На сегодня все областные трассы включены в единую компьютерную систему, которая отслеживает состояние дорог

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Патрульная очистка на скорости

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Как ухаживают за дорогами в Новосибирске, мы знаем: где-то лучше, где-то хуже. А как обстоят дела за пределами города, на областных шоссе? Их ведь тоже нужно чистить, но и не только чистить — надо постоянно вести наблюдение за этими трассами, прогнозировать осадки, выезжать на спасение людей в случае чего. На сегодня все областные трассы включены в единую компьютерную систему, которая отслеживает состояние дорог по видеокамерам, метеостанциям, навигационным датчикам. Показываем, как это происходит.

Карта дорог области

Карта дорог области

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Сеть дорог Новосибирской области — это 12 700 километров трасс: и асфальтовых, и гравийных (сюда не входят федеральные трассы и улицы города Новосибирска). Вся эта сеть контролируется «Интеллектуальной транспортной системой», которая включает в себя программное обеспечение, камеры видеонаблюдения, метеостанции, датчики промерзания, счетчики транспортного потока и другое.

Картинки с камер наблюдения

Картинки с камер наблюдения

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Шоссе на аэродром

Шоссе на аэродром

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Видеокамеры, к примеру, ставятся в наиболее напряженных местах — диспетчеры в режиме реального времени видят картинку и в случае аварии, снегопада, метели принимают нужные решения. Вот вы видите картинку с шоссе, ведущего к аэропорту Толмачево.

Трактор чистит обочину

Трактор чистит обочину

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— Можно всегда посмотреть, отследить, отмотать назад, посмотреть на какую-то дату. Это очень сильно помогает в работе, в контроле. Можно посмотреть, лежит ли накат на дороге, когда техника выезжала, когда накат убрали, есть ли реагенты на дороге, — рассказывает Алексей Конкин, начальник отдела информационных технологий и связи Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

Прогноз снегопада

Прогноз снегопада

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Метеодатчики передают в систему температуру, силу ветра, количество осадков — по этим данным принимаются решения о выводе на дорогу уборочной техники. Мало того, система умеет составлять прогноз погоды — вот вы видите карту снегопада на два дня вперед: где темней, там снега больше. Соответственно, и готовность дорожной техники там должна быть выше.

Идет вывоз снега

Идет вывоз снега

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— Мы не только знаем, что есть сейчас, но и прогнозируем, что будет. Предупреждать намного дешевле и эффективнее, чем потом героически бороться с последствиями. Мы знаем: вот начался снегопад, одно дело — на скорости 60 километров в час произвести патрульную очистку, пока снег еще не прикатался, другое дело — когда он прикатался, потом его отдирать очень сложно и дорого, — объясняет Алексей Конкин.

Такими скребками сбивают снег на скорости

Такими скребками сбивают снег на скорости

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Сама дорожная техника — это 1300 единиц различных грейдеров, комбинированных машин, щеток и прочего, все они оборудованы навигационными системами. И диспетчеры всегда знают, где сейчас каждая машина и что и когда она делала раньше. Вся эта техника принадлежит различным подрядчикам, с которыми ТУАД работает по госконтрактам.

— У нас ночью и в выходные выезжают дежурные отделов и руководящий состав. Видим, где тяжелые направления, понимаем, что подрядчик где-то не совсем все резервы вывел, куратор проверяет всё это на месте. Ездим в любые районы, в принципе. Доезжали до Кочек, до Карасука, до границы по ленинск-кузнецкой трассе. Мы же чувствуем, что там может быть плохо, мы понимаем объем снега, — говорит Константин Громенко, первый заместитель начальника ТУАД.

Счетчик транспортного потока

Счетчик транспортного потока

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Система может оценивать и интенсивность транспортного потока, это тоже важная информация. Есть такие датчики, которые считают количество автомобилей, причем различают легковые, грузовые и даже мотоциклы. Вот вы видите показания такого счетчика за десять минут на малооживленном участке — в одну сторону проехало девять машин, в другую — три.

И, конечно, на загородных трассах нужно оперативно спасать людей в случае необходимости — это же не оживленный город. Вот выдержки из последних сводок:

  • Тогучинский район: «Тойота» съехала в кювет, отбуксирована на дорогу;
  • Карасукский район: у «Газели» замерзли топливные трубки, отбуксирована в гараж ДРСУ;
  • Ордынский район: у ВАЗ-21213 сел аккумулятор, силами ДПС отбуксирован в гараж для отогрева;
  • Новосибирский район: у «Скании» поломка воздушной трубки, ремонт совместно с ДРСУ;
  • Кочковский район: поломка двигателя автомобиля ДАФ, выставлены знаки, водитель доставлен в кафе;
  • Тогучинский район: у «Ниссана» кончился бензин, отбуксирован на АЗС;
  • Тогучинский район: у «Хово» замерзла топливная система, отогрев паяльной лампой.

Ранее НГС писал о том, что суд обязал мэрию купить спецтехнику для уборки дорог.

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