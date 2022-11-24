Суд обязал мэрию Новосибирска купить дополнительную спецтехнику для уборки дорог

Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию дополнительно приобрести спецтехнику для очистки дорог города. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, соответствующий иск в суд подал прокурор Новосибирска Роман Сивак.
По данным надзорного ведомства, городские власти должны закупить более 650 единиц специальной техники.
— Суд Центрального района удовлетворил иск прокурора города Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию города дополнительно приобрести 670 единиц специальной техники для достижения нормативной численности и надлежащей очистки городских дорог, — указано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, 24 ноября в суде огласили резолютивную часть решения. Если оно не будет исполнено добровольно после вступления в силу, специалисты запустят «механизмы принудительного исполнения».
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
Стоит отметить, в начале ноября городские власти сообщили, что в Новосибирске не хватает порядка 100 единиц техники для уборки улиц в зимний период. Для ее покупки необходимо свыше 1 миллиарда рублей.