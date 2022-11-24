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Суд обязал мэрию Новосибирска купить дополнительную спецтехнику для уборки дорог

Городским властям придется приобрести 670 машин

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Решение принял суд Центрального района Новосибирска

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Центральный районный суд Новосибирска обязал мэрию дополнительно приобрести спецтехнику для очистки дорог города. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, соответствующий иск в суд подал прокурор Новосибирска Роман Сивак.

По данным надзорного ведомства, городские власти должны закупить более 650 единиц специальной техники.

— Суд Центрального района удовлетворил иск прокурора города Новосибирска Романа Сивака и обязал мэрию города дополнительно приобрести 670 единиц специальной техники для достижения нормативной численности и надлежащей очистки городских дорог, — указано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, 24 ноября в суде огласили резолютивную часть решения. Если оно не будет исполнено добровольно после вступления в силу, специалисты запустят «механизмы принудительного исполнения».

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.

Ранее стало известно о том, что прокуратура Новосибирской области выявила более 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на магистралях. В результате проверки надзорного ведомства на директоров ДЭУ возбудили 8 дел об административных правонарушениях.

Стоит отметить, в начале ноября городские власти сообщили, что в Новосибирске не хватает порядка 100 единиц техники для уборки улиц в зимний период. Для ее покупки необходимо свыше 1 миллиарда рублей.

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Мэрия НовосибирскаПрокуратура НовосибирскаСпецтехникаУборка дорог
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