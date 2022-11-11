Новосибирску нужно больше миллиарда на покупку техники для уборки улиц
Городу требуются дополнительные 100 единиц машин
В Новосибирске не хватает порядка 100 единиц техники для уборки улиц. Для ее покупки необходимо больше 1 миллиарда рублей.
По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, сейчас в городе есть 456 единиц техники, из них 269 единиц можно использовать в течение всего года.
— Для доведения количества спецтехники до нормативного (в том числе замены полностью изношенной) и удовлетворительного содержания улично-дорожной сети учреждения города испытывают потребность в 682 единицах спецтехники, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Износ имеющейся техники составляет 86%. В этом году на покупку 21 уборочной машины выделили 155 миллионов рублей.
— Для нормативного обслуживания в зимний период территорий, находящихся на содержании дорожных учреждений, необходимо дополнительно как минимум порядка 100 единиц техники. Стоимость ее закупки на сегодняшний день составляет ориентировочно
Новую технику, купленную в этом году, доставят в Новосибирск до 15 декабря.
Первый снег в Новосибирске выпал 28 сентября. В этот день НГС вел онлайн-трансляцию со снимками города от читателей.