Новосибирску нужно больше миллиарда на покупку техники для уборки улиц

В Новосибирске не хватает порядка 100 единиц техники для уборки улиц. Для ее покупки необходимо больше 1 миллиарда рублей.



По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, сейчас в городе есть 456 единиц техники, из них 269 единиц можно использовать в течение всего года.



— Для доведения количества спецтехники до нормативного (в том числе замены полностью изношенной) и удовлетворительного содержания улично-дорожной сети учреждения города испытывают потребность в 682 единицах спецтехники, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

