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Новосибирску нужно больше миллиарда на покупку техники для уборки улиц

Городу требуются дополнительные 100 единиц машин

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К середине декабря в Новосибирск привезут новую технику

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В Новосибирске не хватает порядка 100 единиц техники для уборки улиц. Для ее покупки необходимо больше 1 миллиарда рублей.

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, сейчас в городе есть 456 единиц техники, из них 269 единиц можно использовать в течение всего года.

— Для доведения количества спецтехники до нормативного (в том числе замены полностью изношенной) и удовлетворительного содержания улично-дорожной сети учреждения города испытывают потребность в 682 единицах спецтехники, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Износ имеющейся техники составляет 86%. В этом году на покупку 21 уборочной машины выделили 155 миллионов рублей.

— Для нормативного обслуживания в зимний период территорий, находящихся на содержании дорожных учреждений, необходимо дополнительно как минимум порядка 100 единиц техники. Стоимость ее закупки на сегодняшний день составляет ориентировочно 1 187 670 000 рублей, — добавили в мэрии.

Новую технику, купленную в этом году, доставят в Новосибирск до 15 декабря.

Первый снег в Новосибирске выпал 28 сентября. В этот день НГС вел онлайн-трансляцию со снимками города от читателей.

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