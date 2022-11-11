Прокуратура объявила проверку после того, как город засыпало снегом
Ведомство оценит, как мэрия убирает дороги города
Прокуратура Новосибирска проверит качество уборки и вывоза снега, который за ночь лег в городе. Утром после этого образовались пробки.
— Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Сотрудники ведомства оценят качество уборки и вывоза снега. После проверки прокуратура области сообщит о результатах.
— Будет дана принципиальная оценка всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега, — отметили в пресс-службе прокуратуры области.
На покупку техники для уборки улиц Новосибирска необходимо больше миллиарда рублей, городу не хватает порядка 100 единиц техники.