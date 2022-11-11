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Прокуратура объявила проверку после того, как город засыпало снегом

Ведомство оценит, как мэрия убирает дороги города

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В городе за ночь на дорогах появился снег

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Прокуратура Новосибирска проверит качество уборки и вывоза снега, который за ночь лег в городе. Утром после этого образовались пробки.

— Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сотрудники ведомства оценят качество уборки и вывоза снега. После проверки прокуратура области сообщит о результатах.

— Будет дана принципиальная оценка всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега, — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

На покупку техники для уборки улиц Новосибирска необходимо больше миллиарда рублей, городу не хватает порядка 100 единиц техники.

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