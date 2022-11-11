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Снег на дорогах и пробки: рассказываем, по каким улицам в Новосибирске лучше не ехать

Серьезные заторы образовались на площади Труда и Октябрьском мосту

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На площади Труда образовалась пробка

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Сегодня утром Новосибирск сковали пробки, по данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

Больше всего движение затруднено на Октябрьском мосту в сторону правого берега, на площади Труда, начиная от площади Станиславского до площади Энергетиков. Как сообщил НГС читатель, от остановки «Парк имени Кирова» до проезда Энергетиков он ехал примерно 20 минут.

Трудно проехать по улицам Станционная и Широкая, а также и от проезда Энергетиков в сторону площади Труда. Кроме того, пробка образовалась на улице Сибиряков-Гвардейцев и Советском шоссе.

По данным сервиса, заторы оцениваются в 7 баллов

По данным сервиса, заторы оцениваются в 7 баллов

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На правом берегу серьезные заторы появились на улицах Фабричная, Кирова, Октябрьская магистраль и Красный проспект.

В октябре на площади Труда образовалась глухая пробка, машины совсем не двигались с места.

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