Снег на дорогах и пробки: рассказываем, по каким улицам в Новосибирске лучше не ехать

Сегодня утром Новосибирск сковали пробки, по данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.

Больше всего движение затруднено на Октябрьском мосту в сторону правого берега, на площади Труда, начиная от площади Станиславского до площади Энергетиков. Как сообщил НГС читатель, от остановки «Парк имени Кирова» до проезда Энергетиков он ехал примерно 20 минут.