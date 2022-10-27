«Сегодня просто жесть»: на площади Труда образовалась глухая пробка — машины не могут сдвинуться с места

На площади Труда сегодня, 27 октября, утром образовалась глухая пробка. Автомобилисты заявляют, что на дороге нет аварий, при этом машины совсем не двигаются с места.

— Сегодня просто жесть на площади Труда. На поворот на Станционную стоят мертво семь рядов, занимая все полосы в направлении Димитровского моста от площади Труда, — сообщила читательница НГС Алина.