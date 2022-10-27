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Тема дняКак выглядят бомбоубежища в Новосибирске
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«Сегодня просто жесть»: на площади Труда образовалась глухая пробка — машины не могут сдвинуться с места

Нервы автомобилистов на пределе

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Так сейчас выглядит кольцо

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На площади Труда сегодня, 27 октября, утром образовалась глухая пробка. Автомобилисты заявляют, что на дороге нет аварий, при этом машины совсем не двигаются с места.

— Сегодня просто жесть на площади Труда. На поворот на Станционную стоят мертво семь рядов, занимая все полосы в направлении Димитровского моста от площади Труда, — сообщила читательница НГС Алина.

Проехать очень сложно

Проехать очень сложно

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— Димитровский мост в очередной раз стоит. Сейчас ни аварий, ничего другого нет, но уже 15 минут просто стоим, — отметил читатель Егор.

Автомобилист говорит, что машины не двигаются с места больше <nobr class="_">15 минут</nobr>

Автомобилист говорит, что машины не двигаются с места больше 15 минут

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Сервис 2Gis показывает, насколько сложно сейчас на площади Труда

Сервис 2Gis показывает, насколько сложно сейчас на площади Труда

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Утром 24 октября на левом берегу в Новосибирске тоже была пробка. Но тогда причиной стало ДТП.

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