«Сегодня просто жесть»: на площади Труда образовалась глухая пробка — машины не могут сдвинуться с места
Нервы автомобилистов на пределе
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На площади Труда сегодня, 27 октября, утром образовалась глухая пробка. Автомобилисты заявляют, что на дороге нет аварий, при этом машины совсем не двигаются с места.
— Сегодня просто жесть на площади Труда. На поворот на Станционную стоят мертво семь рядов, занимая все полосы в направлении Димитровского моста от площади Труда, — сообщила читательница НГС Алина.
— Димитровский мост в очередной раз стоит. Сейчас ни аварий, ничего другого нет, но уже 15 минут просто стоим, — отметил читатель Егор.
Утром 24 октября на левом берегу в Новосибирске тоже была пробка. Но тогда причиной стало ДТП.