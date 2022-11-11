20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 6/10
usd 61.24
eur 61.00
Тема дняВидео, как машины едут по тротуару улицы Ленина
Все новости
Все новости

Прокуратуре не понравилась уборка снега в Новосибирске: сколько нарушений было найдено за день

На директоров ДЭУ возбудили 8 дел об административных правонарушениях

637
ds

Прокуратура объявила 24 предостережения главам районов и Центрального округа и руководителям коммунальных служб

Поделиться

Прокуратура Новосибирской области выявила свыше 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на городских магистралях за первый день снегопадов.

— Прокуроры внесли 6 представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи.
Кроме того, главам районов и Центрального округа, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также на директоров ДЭУ возбудили 8 дел об административных правонарушениях по статьям 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог» и статье 8.22 «Нарушение требований в области благоустройства».

Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что в Новосибирске не хватает порядка 100 единиц техники для уборки улиц. Для ее покупки необходимо больше 1 миллиарда рублей.

По теме

НарушенияУборка снега в НовосибирскеПрокуратура
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2