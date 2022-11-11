Прокуратуре не понравилась уборка снега в Новосибирске: сколько нарушений было найдено за день
На директоров ДЭУ возбудили
Прокуратура Новосибирской области выявила свыше 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на городских магистралях за первый день снегопадов.
— Прокуроры внесли 6 представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи.
Кроме того, главам районов и Центрального округа, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также на директоров ДЭУ возбудили 8 дел об административных правонарушениях по статьям 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог» и статье 8.22 «Нарушение требований в области благоустройства».
Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что в Новосибирске не хватает порядка 100 единиц техники для уборки улиц. Для ее покупки необходимо больше 1 миллиарда рублей.