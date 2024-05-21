Трамваи планируют запустить до ЖК «Просторный» в Новосибирске

Сроки строительство трамвайных линий до «Просторного» пока неизвестны Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











В Новосибирске начали проектировать трамвайные пути до Южно-Чемского жилмассива, линию планируют продлить до ЖК «Просторный». Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

— Предусмотрено строительство трамвайной линии с путепроводом для трамвая через железнодорожные пути на улице Петухова от существующего трамвайного кольца в Южно-Чемской жилмассив до железнодорожного остановочного пункта «Чемской». К настоящему времени подготовлено техническое задание на начало проектирования первого этапа трамвайной линии до жилого квартала «Просторный», — говорится в ответе на запрос НГС.



В мэрии уточнили, что планы по развитию транспортной инфраструктуры в Южно-Чемском предусматривают расширение проезжей части и увеличение количества общественного транспорта. Улицу Николая Сотникова собираются продлить до Прокопьевской.

Ранее мэрия Новосибирска передумала строить магистраль под Дендропарком в Заельцовском районе. Часть дороги планировали проложить на глубине в пять метров.

