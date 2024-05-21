«Пусть тарахтит еще месяц, времени на тебя нет»: новосибирец купил «китайца» — машина сыпется, а дилер не решает проблему

Покупая машину, новосибирец надеялся, что проблем не будет Источник: предоставлено Григорием Асташовым











Житель Новосибирска купил новый китайский автомобиль из дилерского центра, но уже меньше чем через год у него застучала подвеска. Возникли проблемы и с рулевым наконечником, и с CarPlay. Мужчина обращался к дилеру, но там ему никак не помогли. Как проблему объясняют дилеры, а также что о китайском автопроме говорят другие владельцы этих машин и автоэксперт — в материале НГС.



Проблемы с авто

Новосибирец Григорий Асташов приобрел свой Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации Ultimate у дилера «ЛУНА АВТО» в августе 2023 года. По словам сибиряка, карточка автомобиля на сайте дилера пестрила красивыми фотографиями с лицами довольных покупателей.



— По несчастливой случайности я гордый собственник Chery. За время эксплуатации (пробег 6100 километров) у меня возникло несколько проблем, ни одна из которых не была решена в нормальном порядке дилерским центром, — рассказал Григорий. — В мае 2024 года застучала подвеска при движении по небольшим неровностям. Я записался на диагностику в ближайший сервисный центр. Диагностика выявила люфт рулевого наконечника слева, а также ненадлежащую работу передних и задних амортизаторов. Остальные узлы оказались без каких-либо повреждений, пыльник целый.

По словам мужчины, проблема с рулевыми наконечниками у Chery Tiggo довольно распространенная. Эксплуатировать машину с неисправным рулевым наконечником, говорит он, небезопасно: колеса могут стать неуправляемыми, это может привести к аварии.

— Я позвонил в «ЛУНА АВТО» 8 мая, объяснил проблему и получил ответ: ближайшая диагностика назначена на 5 июня. Далее документы по недостатку будут отправлены в Москву, пройдет еще какое-то неопределенное время, и только затем нужно будет приехать на замену этого наконечника. Уровень сервиса — «пусть покупатель ездит на технически неисправном автомобиле месяц, просто потому что мы не можем найти для него свободное время для гарантийной диагностики», — уверен автовладелец.

Семье Асташовых практически всегда нужен автомобиль Источник: предоставлено Григорием Асташовым











По словам мужчины, стоимость рулевого наконечника составляет 2500 рублей. При этом представители дилерского центра оказались не готовы предоставить ему подменный автомобиль, так как его якобы нет в наличии.

Недоволен Григорий и системой CarPlay, которая интегрирована в автомобиль для удобства пользователей. Эта функция позволяет подключить смартфон к автомобильной магнитоле. Но Григорию не повезло.



— Функция очень удобная, но конкретно в моем случае система работает через раз — то подключается, то нет. При разговоре по телефону собеседник слышит эхо, фразы повторяются. Это чертовски раздражает, мешает говорить, тем более если разговор деловой. Люди постоянно перезванивают — думают, что проблема у них, — сетует сибиряк.

Григорий отметил, что такая проблема тоже встречается у многих Chery Tiggo. В ноябре он уже обращался к дилеру по поводу сбоев, но мастерам после диагностики и перезагрузки устранить эхо не удалось.

— Проблема до сих пор не устранена, дилер не предоставляет никаких объяснений, называет это «особенностью», ссылается на то, что во всем виноват Apple и станции связи. Мне пришлось обратиться в суд с иском о понуждении к исправлению недостатка, была назначена автотехническая экспертиза, которая еще раз должна подтвердить наличие эха, — объясняет владелец Chery Tiggo.



В дилерском центре не смогли исправить проблему, которая беспокоила мужчину Источник: предоставлено Григорием Асташовым











Мужчина предъявил компании иск почти на 831 тысячу рублей: сумма требований состоит из пени за просрочку гарантийного ремонта и компенсации морального вреда.



— Самое худшее во всем этом — равнодушие, с которым вы сталкиваетесь. Слышишь эхо — слушай дальше, тарахтит машина — пусть тарахтит еще месяц, времени на тебя нет. То, что на машине ездит вся семья, есть двухлетний ребенок, которому дважды в неделю нужно к логопеду — все равно. Машину ты уже купил, а дальше разбирайся сам. Что делать мне со всем этим бардаком, учитывая, что жизнь автомобиля только началась, — неясно, — вздыхает Григорий.

Помимо суда он решил составить подробную жалобу в налоговую инспекцию, а дилеру направил новую досудебную претензию по поводу наконечника и стоек. В случае отказа сибиряк планирует инициировать еще одно судебное разбирательство.



В дилерском центре «ЛУНА АВТО» корреспонденту НГС сначала пообещали прокомментировать ситуацию, но позже отказались: Григорий подал в суд иск, и комментарии теперь возможны только по результатам разбирательства, объяснили в компании.



Мнения других владельцев «китайцев»

Не все новосибирские владельцы «китайцев» ругают их Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирцы из числа владельцев китайских автомобилей действительно иногда сетуют на частые сбои и неисправности электроники в них.



— Автомобилем пользуемся уже 4 года. Купили намного дешевле из-за проблем с двигателем, когда его заменили, основные проблемы ушли. Вообще, в целом, думаю, у «китайцев» есть одна беда: часто барахлит электроника. Ну тут уже вопросы к дилерским центрам и их поддержке, — отметила Кристина, владелица китайского автомобиля Great Wall Hover H6. — У знакомых Chery, они рассказывали, что как-то на дороге у них включилась какая-то функция, которой вообще быть не должно. Они испугались, обратились в дилерский центр. Там сообщили, что в этом нет ничего страшного. В целом, мы и мои знакомые, у кого есть китайские автомобили, довольны ими. Серьезных нареканий нет.

Читательница НГС Юлия встала на защиту китайского автопрома: у ее отца «китаец» Lifan, который служит исправно уже 10 лет.



— Брал он ее в 2014 году. Нареканий нет, за 10 лет он в ней практически ничего не менял. Только на 5-ом году у нее стали появляться «рыжики» (ржавчина на корпусе. — Прим. ред.). Сейчас на 10-ом году нужно подправить ходовую и облить новой краской. А во всем остальном надежно служит, — рассказала Юлия.



Мнение эксперта

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков отметил, что проблема, скорее всего, связана не с китайскими автомобилями, а с отношением дилерских центров.



— Мне кажется, что здесь вопросы все-таки к дилеру. Сломаться может любой автомобиль: что BMW, что китайский. Вопрос в том, как сервис на это реагирует. Я не связываю это с какой-то проблематикой китайских автомобилей — у меня есть масса примеров, когда китайские автомобили ездят уже больше года, и человек вообще не вкладывается никак, кроме замены масла и колодок. И, действительно, больше всего поражает равнодушие дилерских центров в таких ситуациях, — заключил спикер.



Ранее НГС писал о том, что происходит на новосибирском авторынке. Среди проблем — рост цен и высокий утилизационный сбор.

