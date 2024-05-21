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Авто подробности «Пусть тарахтит еще месяц, времени на тебя нет»: новосибирец купил «китайца» — машина сыпется, а дилер не решает проблему

«Пусть тарахтит еще месяц, времени на тебя нет»: новосибирец купил «китайца» — машина сыпется, а дилер не решает проблему

Сибиряк уже отправил претензию и иск в суд — оказалось, с подобными проблемами сталкиваются и другие владельцы китайских авто

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Покупая машину, новосибирец надеялся, что проблем не будет

Житель Новосибирска купил новый китайский автомобиль из дилерского центра, но уже меньше чем через год у него застучала подвеска. Возникли проблемы и с рулевым наконечником, и с CarPlay. Мужчина обращался к дилеру, но там ему никак не помогли. Как проблему объясняют дилеры, а также что о китайском автопроме говорят другие владельцы этих машин и автоэксперт — в материале НГС.

Проблемы с авто

Новосибирец Григорий Асташов приобрел свой Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации Ultimate у дилера «ЛУНА АВТО» в августе 2023 года. По словам сибиряка, карточка автомобиля на сайте дилера пестрила красивыми фотографиями с лицами довольных покупателей.

— По несчастливой случайности я гордый собственник Chery. За время эксплуатации (пробег 6100 километров) у меня возникло несколько проблем, ни одна из которых не была решена в нормальном порядке дилерским центром, — рассказал Григорий. — В мае 2024 года застучала подвеска при движении по небольшим неровностям. Я записался на диагностику в ближайший сервисный центр. Диагностика выявила люфт рулевого наконечника слева, а также ненадлежащую работу передних и задних амортизаторов. Остальные узлы оказались без каких-либо повреждений, пыльник целый.

По словам мужчины, проблема с рулевыми наконечниками у Chery Tiggo довольно распространенная. Эксплуатировать машину с неисправным рулевым наконечником, говорит он, небезопасно: колеса могут стать неуправляемыми, это может привести к аварии.

— Я позвонил в «ЛУНА АВТО» 8 мая, объяснил проблему и получил ответ: ближайшая диагностика назначена на 5 июня. Далее документы по недостатку будут отправлены в Москву, пройдет еще какое-то неопределенное время, и только затем нужно будет приехать на замену этого наконечника. Уровень сервиса — «пусть покупатель ездит на технически неисправном автомобиле месяц, просто потому что мы не можем найти для него свободное время для гарантийной диагностики», — уверен автовладелец.

Семье Асташовых практически всегда нужен автомобиль

По словам мужчины, стоимость рулевого наконечника составляет 2500 рублей. При этом представители дилерского центра оказались не готовы предоставить ему подменный автомобиль, так как его якобы нет в наличии.

Недоволен Григорий и системой CarPlay, которая интегрирована в автомобиль для удобства пользователей. Эта функция позволяет подключить смартфон к автомобильной магнитоле. Но Григорию не повезло.

— Функция очень удобная, но конкретно в моем случае система работает через раз — то подключается, то нет. При разговоре по телефону собеседник слышит эхо, фразы повторяются. Это чертовски раздражает, мешает говорить, тем более если разговор деловой. Люди постоянно перезванивают — думают, что проблема у них, — сетует сибиряк.

Григорий отметил, что такая проблема тоже встречается у многих Chery Tiggo. В ноябре он уже обращался к дилеру по поводу сбоев, но мастерам после диагностики и перезагрузки устранить эхо не удалось.

— Проблема до сих пор не устранена, дилер не предоставляет никаких объяснений, называет это «особенностью», ссылается на то, что во всем виноват Apple и станции связи. Мне пришлось обратиться в суд с иском о понуждении к исправлению недостатка, была назначена автотехническая экспертиза, которая еще раз должна подтвердить наличие эха, — объясняет владелец Chery Tiggo.

В дилерском центре не смогли исправить проблему, которая беспокоила мужчину

Мужчина предъявил компании иск почти на 831 тысячу рублей: сумма требований состоит из пени за просрочку гарантийного ремонта и компенсации морального вреда.

— Самое худшее во всем этом — равнодушие, с которым вы сталкиваетесь. Слышишь эхо — слушай дальше, тарахтит машина — пусть тарахтит еще месяц, времени на тебя нет. То, что на машине ездит вся семья, есть двухлетний ребенок, которому дважды в неделю нужно к логопеду — все равно. Машину ты уже купил, а дальше разбирайся сам. Что делать мне со всем этим бардаком, учитывая, что жизнь автомобиля только началась, — неясно, — вздыхает Григорий.

Помимо суда он решил составить подробную жалобу в налоговую инспекцию, а дилеру направил новую досудебную претензию по поводу наконечника и стоек. В случае отказа сибиряк планирует инициировать еще одно судебное разбирательство.

В дилерском центре «ЛУНА АВТО» корреспонденту НГС сначала пообещали прокомментировать ситуацию, но позже отказались: Григорий подал в суд иск, и комментарии теперь возможны только по результатам разбирательства, объяснили в компании.

Мнения других владельцев «китайцев»

Не все новосибирские владельцы «китайцев» ругают их

Новосибирцы из числа владельцев китайских автомобилей действительно иногда сетуют на частые сбои и неисправности электроники в них.

— Автомобилем пользуемся уже 4 года. Купили намного дешевле из-за проблем с двигателем, когда его заменили, основные проблемы ушли. Вообще, в целом, думаю, у «китайцев» есть одна беда: часто барахлит электроника. Ну тут уже вопросы к дилерским центрам и их поддержке, — отметила Кристина, владелица китайского автомобиля Great Wall Hover H6. — У знакомых Chery, они рассказывали, что как-то на дороге у них включилась какая-то функция, которой вообще быть не должно. Они испугались, обратились в дилерский центр. Там сообщили, что в этом нет ничего страшного. В целом, мы и мои знакомые, у кого есть китайские автомобили, довольны ими. Серьезных нареканий нет.

Читательница НГС Юлия встала на защиту китайского автопрома: у ее отца «китаец» Lifan, который служит исправно уже 10 лет.

— Брал он ее в 2014 году. Нареканий нет, за 10 лет он в ней практически ничего не менял. Только на 5-ом году у нее стали появляться «рыжики» (ржавчина на корпусе. — Прим. ред.). Сейчас на 10-ом году нужно подправить ходовую и облить новой краской. А во всем остальном надежно служит, — рассказала Юлия.

Мнение эксперта

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков отметил, что проблема, скорее всего, связана не с китайскими автомобилями, а с отношением дилерских центров.

— Мне кажется, что здесь вопросы все-таки к дилеру. Сломаться может любой автомобиль: что BMW, что китайский. Вопрос в том, как сервис на это реагирует. Я не связываю это с какой-то проблематикой китайских автомобилей — у меня есть масса примеров, когда китайские автомобили ездят уже больше года, и человек вообще не вкладывается никак, кроме замены масла и колодок. И, действительно, больше всего поражает равнодушие дилерских центров в таких ситуациях, — заключил спикер.

Ранее НГС писал о том, что происходит на новосибирском авторынке. Среди проблем — рост цен и высокий утилизационный сбор.

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Автомобиль Китайский автопром Авторынок Ремонт Гарантия Дилерский центр Суд
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