Рост цен на 30% и непомерный утильсбор: что происходит на новосибирском авторынке — тренды и проблемы

Алена Гулина, директор компании «Сибирь-Япония», отмечает, что в стране в 2023 году снизился спрос на праворульные автомобили из Японии. Это эксперт сравнивает с ростом курсов валют.



— Я могу прокомментировать только рынок японских автомобилей без пробега по России. В прошлом году, как мы помним, был ажиотажный спрос на праворульные автомобили из Японии. В этом году в связи с очередным резким ростом курсов валют был спад покупательской активности на этом рынке, хотя интерес к автомобилям из Японии не пропадал, — отмечает Алена Гулина.

