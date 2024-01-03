Рост цен на 30% и непомерный утильсбор: что происходит на новосибирском авторынке — тренды и проблемы

В Новосибирске в 2023 году авторынок время от времени лихорадило. Из-за санкций автомобилисты часто испытывали трудности с покупкой запчастей, рынок заполонили китайские автомобили, а небывалой популярностью стали пользоваться электрокары и гибриды. Корреспондент НГС пообщалась с экспертами и выяснила — какие тенденции можно выделить в уходящем году и к чему они привели.
Что с ценами
Автоэксперты уверенно заявляют — автомобили в Новосибирске и области значительно подорожали за 2023 год. Руководитель региональной федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков отмечает, что рост составил порядка 30%.
— На самом деле все автомобили в 2023 году подорожали в той или иной степени. Но в среднем, на мой взгляд, удорожание составило на 30% за последний год. Что касается конкретных марок, то я вижу, что автомобили в нормальном состоянии, которые стоят до миллиона, сложно найти на рынке. То есть сейчас такая самая ходовая стоимость — от миллиона до трех миллионов рублей. За эту цену можно найти автомобиль в хорошем качестве, — отметил Вячеслав Ашурков.
Алена Гулина, директор компании «Сибирь-Япония», отмечает, что в стране в 2023 году снизился спрос на праворульные автомобили из Японии. Это эксперт сравнивает с ростом курсов валют.
— Я могу прокомментировать только рынок японских автомобилей без пробега по России. В прошлом году, как мы помним, был ажиотажный спрос на праворульные автомобили из Японии. В этом году в связи с очередным резким ростом курсов валют был спад покупательской активности на этом рынке, хотя интерес к автомобилям из Японии не пропадал, — отмечает Алена Гулина.
По ее мнению, еще один неприятный сюрприз ждал любителей японских автомобилей из Новосибирска в августе. Правительство тогда резко увеличило утилизационный сбор, по сути введя запрет на перепродажу авто. Кроме того, японцы ввели санкции на вывоз определенных марок.
— Рынок замер — не были понятны новые правила, все ждали разъяснений. Наше правительство продолжает «давить» этот рынок, ужесточая правила ввоза автомобилей. Многих людей, которые не хотят разбираться в нюансах и боятся, это останавливает от покупки с аукционов. Но рынок жив, спрос есть, машины едут. Как говорится, собака лает, караван идет, — заключила Гулина.
По стоимости, отмечает спикер, если сравнивать с тем периодом, когда доллар упал в прошлом году, то в среднем цены на японские авто с аукционов выросли примерно на 20–30%.
Популярность китайских машин
В апреле 2023 года российские банки одобрили физлицам 77 тысяч автокредитов на общую сумму 109,5 миллиарда рублей. Такие данные выявили в аналитической компании Frank RG.
По данным «Автостата», за тот же период в стране продали 75,6 тысяч новых легковых автомобилей. 44% продаж пришлось на китайские марки и только 35% — на российские.
Эксперты подтверждают: новосибирский авторынок в 2023 году особенно интенсивно наводнили китайские машины. Способствуют этому, по мнению Вячеслава Ашуркова, в том числе, специальные предложения от банков.
— «Китайцев» действительно очень много. Китайские автомобили у нас продают активно при помощи банковских программ. По сути — это автокредитование. При этом такие автомобили очень сильно подорожали. По моим наблюдениям удорожание составило 35–40%. Очень много на рынок зашло китайских
компаний, которых раньше не было. Из-за этого такие автомобили особо не с чем сравнить, — уверен руководитель региональной ФАР.
Наблюдали владельцы «китайцев» и трудности с запчастями на свои авто. Цены на них росли, а доставки задерживались.
Мода на электрокары
Также в 2023 году аналитики фиксировали рекордный спрос в стране на электрокары и гибриды и рост заинтересованности населения в таких автомобилях. В июле-августе в Новосибирской области рост составил 500% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводил портал «Авито Авто».
Рост продаж в сравнении со II кварталом 2023 года составил 35,9%. Самой востребованной моделью стала Zeekr 1. На долю модели в НСО пришлось 15,6% от всех продаж электрокаров с пробегом.
Также в рейтинг вошли — Nissan Leaf и Avatr 11. Средняя цена электромобиля с пробегом составила 5 миллионов рублей. В целом по России в III квартале уходящего года электрокары покупали на 115,7% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Однако Вячеслав Ашурков уверен: жителям сибирских городов такие автомобили не стоит спешить покупать, так как на морозе у них быстро садится батарея, а машину нужно греть, в ней должно быть тепло.
— С приходом на рынок «китайцев» у нас увеличился объем потребления электрокаров. Власти делают все для того, чтобы люди покупали их. Они на всех уровнях обещают, что будут заправки, но для Сибири электрокар зимой все-таки не тот автомобиль, который нужно покупать, — считает эксперт.
Рост цен на запчасти
Несколько раз в 2023 году аналитики авторынка фиксировали серьезной рост цен на автомобильные запчасти и комплектующие. По итогу удорожание составило, по наблюдениям Вячеслава Ашуркова, порядка 79% Спикер акцентирует — цены на запчасти зависели от курса доллара. Возникали трудности и с поставками, которые в основном касались санкционного давления и поиска новых путей для доставки товаров через 3 страны.
— Запчасти в 2023 году сначала подорожали примерно на 70%, потом откатились, потом опять подорожали. И сейчас, на мой взгляд, рост составил примерно 50%. Курс сейчас постоянно меняется, а цены на запчасти, если растет доллар, — отметил Вячеслав Ашурков.
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