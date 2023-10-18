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Продажи электрокаров выросли на 500% в Новосибирской области — какие машины покупают чаще всего

Количество сделок увеличилось по всей стране

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Средняя цена составила 5 миллионов рублей

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В Новосибирской области стали чаще покупать электрокары — в июле-августе рост составил 500% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводит «Авито Авто».

— Рост продаж в сравнении со II кварталом составил 35,9%. Самой востребованной моделью стала Zeekr 1. На долю модели в НСО пришлось 15,6% от всех продаж электрокаров с пробегом, — объяснили в пресс-службе «Авито Авто».

Также в рейтинг вошли — Nissan Leaf и Avatr 11. Средняя цена электромобиля с пробегом составила 5 миллионов рублей. В целом по России в III квартале этого года электрокары покупали на 115,7% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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