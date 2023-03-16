Новосибирцы накупили себе 700 электрокаров: смотрим, какие модели сейчас продаются по цене до 7 миллионов

Новосибирская область вошла в
— Возглавляет рейтинг Москва — 3,4 тысячи электромобилей, в которой числится каждый шестой электрокар. Вдвое меньше парк в Приморском крае — 1,7 тысячи штук. В Иркутской области — 1,64 тысячи шт. Далее следует Краснодарский край — 1,37 тысячи штук, Московская область — 1,19 тысячи штук, — рассказали в агентстве «Автостат».
В Новосибирской области числится 0,7 тысячи электрокаров, регион опережает Красноярский край и Свердловскую область. НГС проанализировал структуру продаж электромобилей в Новосибирске на автоклассифайдах и выяснил, какие «электрички» у нас наиболее популярны.
По данным сервиса «Дром.ру», львиная доля предложений приходится на японскую модель Nissan Leaf, порядка 65%. В этот массив входят разные поколения Nissan Leaf от 2011 года выпуска до
На предложение американской Tesla Model 3 приходится 4,2% общей структуры продаж, это машины 2018–2022 годов выпуска. Самая доступная стоит 2,95 миллиона рублей, а дорогая — 5,6 миллиона рублей.
Есть предложения других моделей Tesla — это Model S выпуска 2013 года за 2,7 миллиона рублей и Model S выпуска 2017 года за 4,35 миллиона. Топовый кроссовер Model X 2017 года предлагают купить за 7 миллионов рублей. Кроссовер Model Y предлагается за 5,1–5,8 миллиона рублей, 2020–2021 годы выпуска.
Далее идут новейший китайский электрокар BYD Tang 2022 года выпуска по цене
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