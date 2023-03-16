СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 75.75
eur 80.88
Тема дняУсиление борьбы с недовольными
Все новости
Все новости

Новосибирцы накупили себе 700 электрокаров: смотрим, какие модели сейчас продаются по цене до 7 миллионов

Больше всего в стране «электричек» в России концентрируются в Москве

651

Так выглядит Model S

Поделиться

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по численности парка электрокаров, подсчитали аналитики «Автостата». В абсолютном исчислении это пока небольшие цифры, как и по всей стране, но парк продолжает расти.

— Возглавляет рейтинг Москва — 3,4 тысячи электромобилей, в которой числится каждый шестой электрокар. Вдвое меньше парк в Приморском крае — 1,7 тысячи штук. В Иркутской области — 1,64 тысячи шт. Далее следует Краснодарский край — 1,37 тысячи штук, Московская область — 1,19 тысячи штук, — рассказали в агентстве «Автостат».

В Новосибирской области числится 0,7 тысячи электрокаров, регион опережает Красноярский край и Свердловскую область. НГС проанализировал структуру продаж электромобилей в Новосибирске на автоклассифайдах и выяснил, какие «электрички» у нас наиболее популярны.

По данным сервиса «Дром.ру», львиная доля предложений приходится на японскую модель Nissan Leaf, порядка 65%. В этот массив входят разные поколения Nissan Leaf от 2011 года выпуска до 2020-го. Автомобили начала 2010-х обойдутся покупателям в 500–700 тысяч рублей, а свежие 3-летние будут стоить 2,5–3 миллиона рублей.

На предложение американской Tesla Model 3 приходится 4,2% общей структуры продаж, это машины 2018–2022 годов выпуска. Самая доступная стоит 2,95 миллиона рублей, а дорогая — 5,6 миллиона рублей.

Есть предложения других моделей Tesla — это Model S выпуска 2013 года за 2,7 миллиона рублей и Model S выпуска 2017 года за 4,35 миллиона. Топовый кроссовер Model X 2017 года предлагают купить за 7 миллионов рублей. Кроссовер Model Y предлагается за 5,1–5,8 миллиона рублей, 2020–2021 годы выпуска.

Далее идут новейший китайский электрокар BYD Tang 2022 года выпуска по цене 5 550 0006 000 000 рублей, новая Honda MN-V 2022 года выпуска по цене 2 600 0002 750 000 рублей, немецкие Volkswagen ID.6 Crozz и Volkswagen ID.4 Crozz по цене от 3,3 до 5,3 миллионов рублей.

Почитайте еще реальные отзывы водителей о новых кроссоверах из Китая — «Радиатор начал течь, арки быстро гниют, отказал климат».

По теме

Новые автоАвто с пробегомЭлектрокарТесла
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter