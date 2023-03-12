«Радиатор начал течь, арки быстро гниют, отказал климат». Реальные отзывы водителей о новых кроссоверах из Китая

Мы уже не раз рассказывали, как китайские автомобили захватывают свою долю рынка в 2022 году: теперь каждый третий новый автомобиль — это «китаец». В списке самых популярных моделей значатся несколько таких машин, а лидером является кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который выбирают за соотношение цена/качество. Давайте узнаем, что реально пишут автовладельцы о своих кроссоверах спустя некоторое время эксплуатации: действительно ли нет проблем с «китайцами»?
Понятно, что новый автомобиль всегда красив и блестящ, в нём всё работает и не скрипит. Но что произойдет с ним через некоторое время — вот что волнует людей, особенно в китайский моделях. Давайте на примере Chery Tiggo 7 Pro посмотрим, что происходит с этим кроссовером, тем более исполнилось 3 года, как первые «семерки про» поступили на наш рынок. Такой срок — уже окончание гарантии, за это время вполне можно накатать и 100, и 150 тысяч километров пробега.
Напомним, что Chery Tiggo 7 Pro (сейчас после обновления к нему добавилась приставка MAX) — это среднеразмерный переднеприводной кроссовер, его длина 4500 миллиметров, ширина — 1842 миллиметров, колесная база — 19 сантиметров. Двигатель 1,5-литровый турбированный
Послушаем реальных автовладельцев, не пожалели ли они о покупке. К примеру, на сервисе «Авто.ру» в разделе отзывов этот кроссовер имеет среднюю оценку 4,5 балла из 5. Неплохи оценки авто и на сервисе «Дром.ру».
— За год с машиной не было вообще никаких проблем, хотя изначально было непонятно, как она себя поведет. Вполне комфортный городской автомобиль, разве что на трассе и большой скорости расход слишком большой и очень шумно. Хорошая отделка салона, всё сделано очень круто, кожа сидений очень мягкая, как и пластик.
— Владею этим авто 1,5 года. Никаких минусов, одни плюсы. Шикарный салон. В рамках гарантии приглашают на бесплатные проверки и обновления. Так, было сделано перепрограммирование коробки, мультимедийки. Расход на трассе — около 7 литров. В городском цикле в зависимости от стиля езды и дорожной обстановки — 10,5–11 литров.
— Почти 2 года использования мне лично нравится. Сервис дилера от производителя — на твердую четверку.
— В наши сибирские морозы автомобиль показал себя на отлично. Автомобиль зимой теплый. Расход стандартный, всё зависит от стиля вождения. Все заявленные опции работают отлично, нареканий никаких.
Это были в целом хвалебные отзывы, но наконец нашлись и реальные замечания. Возможно, проблемы связаны с браком при сборке конкретных экземпляров, особенно в первом отзыве.
— Первое ТО и сервис. Когда подняли авто на подъемнике, я был удивлен, и сразу стало ясно, почему такая цена. Такое ощущение, что подвеска, балка — откровенно всё хилое и явно не внушает уважения. Тормозные трубки вызывают смех, всё жиденькое и простенькое. Мотор — хочешь ехать, крути, жрет 12–13 литров, если ехать 130–140, может и больше. Хомуты на шлангах слабые, уже меняли не раз. Резинки уплотнителя дверей стали завывать к
— Из минусов: для человека ростом 190 см маловат и тесноват. Расход топлива высоковат. Помощь при спуске с горы работает на троечку. Глянцевая панель зашоркивается сразу.
— Двери иногда закрываются с трудом, особенно передняя правая. Головное устройство срабатывает иногда с задержкой. Когда случились морозы под
— Датчик дождя — это нечто. При накрапывающем дожде работает нормально, при обычном — размахивает дворниками как при ливне. На
— Зависает дисплей с климат-контролем. Задние арки и низ задних дверей начинают очень быстро гнить (вспучивается ЛКП) по причине отсутствия уплотнителей на задних дверях. От большого количества солнца начинает вспучиваться панель, где селектор передач.
Вот такие соображения автовладельцев — многим машина нравится, но есть и те, кто недоволен покупкой. Однако стоит отметить, что всё же в списке перечисленных проблем пока нет фатальных поломок двигателя, коробки передач или разрушений кузова. Понаблюдаем за китайскими машинами еще несколько лет.
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