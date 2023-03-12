СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняПод Новосибирском пропал мужчина
Все новости
Все новости

«Радиатор начал течь, арки быстро гниют, отказал климат». Реальные отзывы водителей о новых кроссоверах из Китая

Что пишут автовладельцы о своих кроссоверах спустя некоторое время эксплуатации

18 382
Chery Tiggo 7 Pro — лидер среди «китайцев»

Chery Tiggo 7 Pro — лидер среди «китайцев»

Поделиться

Мы уже не раз рассказывали, как китайские автомобили захватывают свою долю рынка в 2022 году: теперь каждый третий новый автомобиль — это «китаец». В списке самых популярных моделей значатся несколько таких машин, а лидером является кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, который выбирают за соотношение цена/качество. Давайте узнаем, что реально пишут автовладельцы о своих кроссоверах спустя некоторое время эксплуатации: действительно ли нет проблем с «китайцами»?

Понятно, что новый автомобиль всегда красив и блестящ, в нём всё работает и не скрипит. Но что произойдет с ним через некоторое время — вот что волнует людей, особенно в китайский моделях. Давайте на примере Chery Tiggo 7 Pro посмотрим, что происходит с этим кроссовером, тем более исполнилось 3 года, как первые «семерки про» поступили на наш рынок. Такой срок — уже окончание гарантии, за это время вполне можно накатать и 100, и 150 тысяч километров пробега.

Напомним, что Chery Tiggo 7 Pro (сейчас после обновления к нему добавилась приставка MAX) — это среднеразмерный переднеприводной кроссовер, его длина 4500 миллиметров, ширина — 1842 миллиметров, колесная база — 19 сантиметров. Двигатель 1,5-литровый турбированный 147-сильный, коробка передач — вариатор. Оснащение богатое, вплоть до кожи и панорамы. Сейчас продается 2 комплектации — за 2 829 900 и за 2 979 900 рублей.

Послушаем реальных автовладельцев, не пожалели ли они о покупке. К примеру, на сервисе «Авто.ру» в разделе отзывов этот кроссовер имеет среднюю оценку 4,5 балла из 5. Неплохи оценки авто и на сервисе «Дром.ру».

Машину хвалят за комфорт

Машину хвалят за комфорт

Поделиться

— За год с машиной не было вообще никаких проблем, хотя изначально было непонятно, как она себя поведет. Вполне комфортный городской автомобиль, разве что на трассе и большой скорости расход слишком большой и очень шумно. Хорошая отделка салона, всё сделано очень круто, кожа сидений очень мягкая, как и пластик.

— Владею этим авто 1,5 года. Никаких минусов, одни плюсы. Шикарный салон. В рамках гарантии приглашают на бесплатные проверки и обновления. Так, было сделано перепрограммирование коробки, мультимедийки. Расход на трассе — около 7 литров. В городском цикле в зависимости от стиля езды и дорожной обстановки — 10,5–11 литров.

— Почти 2 года использования мне лично нравится. Сервис дилера от производителя — на твердую четверку.

В зиму проблем не доставляет

В зиму проблем не доставляет

Поделиться

— В наши сибирские морозы автомобиль показал себя на отлично. Автомобиль зимой теплый. Расход стандартный, всё зависит от стиля вождения. Все заявленные опции работают отлично, нареканий никаких.

Это были в целом хвалебные отзывы, но наконец нашлись и реальные замечания. Возможно, проблемы связаны с браком при сборке конкретных экземпляров, особенно в первом отзыве.

— Первое ТО и сервис. Когда подняли авто на подъемнике, я был удивлен, и сразу стало ясно, почему такая цена. Такое ощущение, что подвеска, балка — откровенно всё хилое и явно не внушает уважения. Тормозные трубки вызывают смех, всё жиденькое и простенькое. Мотор — хочешь ехать, крути, жрет 12–13 литров, если ехать 130–140, может и больше. Хомуты на шлангах слабые, уже меняли не раз. Резинки уплотнителя дверей стали завывать к 40 000 км. Приборная панель бывает глючит и меняет шрифт. Сиденья к 40 000 уже проминаются. Радиатор на 35 000 км начал течь, место крепления патрубка от вибрации или еще чего треснуло.

Кто-то жалуется на радиатор

Кто-то жалуется на радиатор

Поделиться

— Из минусов: для человека ростом 190 см маловат и тесноват. Расход топлива высоковат. Помощь при спуске с горы работает на троечку. Глянцевая панель зашоркивается сразу.

— Двери иногда закрываются с трудом, особенно передняя правая. Головное устройство срабатывает иногда с задержкой. Когда случились морозы под -20 °С, глюканула электроника. Загорелись лампа «чек», датчик низкого давления в шинах и, главное, перестал работать климат-контроль. Проблема решилась «дедовским» способом — снять и обратно накинуть клемму аккумулятора.

— Датчик дождя — это нечто. При накрапывающем дожде работает нормально, при обычном — размахивает дворниками как при ливне. На 3-й день использования накрылся аккумулятор. При осмотре он оказался явно стареньким и окисленным. Теперь машинка выдает ошибку в АБС и калибровке руля.

— Зависает дисплей с климат-контролем. Задние арки и низ задних дверей начинают очень быстро гнить (вспучивается ЛКП) по причине отсутствия уплотнителей на задних дверях. От большого количества солнца начинает вспучиваться панель, где селектор передач.

Вот такие соображения автовладельцев — многим машина нравится, но есть и те, кто недоволен покупкой. Однако стоит отметить, что всё же в списке перечисленных проблем пока нет фатальных поломок двигателя, коробки передач или разрушений кузова. Понаблюдаем за китайскими машинами еще несколько лет.

Почитайте еще о том, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.

По теме

Новые автоКитайские автоДилерыChery
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ13
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter