«Радиатор начал течь, арки быстро гниют, отказал климат». Реальные отзывы водителей о новых кроссоверах из Китая

Понятно, что новый автомобиль всегда красив и блестящ, в нём всё работает и не скрипит. Но что произойдет с ним через некоторое время — вот что волнует людей, особенно в китайский моделях. Давайте на примере Chery Tiggo 7 Pro посмотрим, что происходит с этим кроссовером, тем более исполнилось 3 года, как первые «семерки про» поступили на наш рынок. Такой срок — уже окончание гарантии, за это время вполне можно накатать и 100, и 150 тысяч километров пробега.

Напомним, что Chery Tiggo 7 Pro (сейчас после обновления к нему добавилась приставка MAX) — это среднеразмерный переднеприводной кроссовер, его длина 4500 миллиметров, ширина — 1842 миллиметров, колесная база — 19 сантиметров. Двигатель 1,5-литровый турбированный 147-сильный , коробка передач — вариатор. Оснащение богатое, вплоть до кожи и панорамы. Сейчас продается 2 комплектации — за 2 829 900 и за 2 979 900 рублей.