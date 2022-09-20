В Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей

Продолжаем рассказывать о захвате российского автомобильного рынка китайскими машинами — сегодня у нас обновленный кроссовер Exeed TXL. Об этой модели, которую считают аналогом Lexus RX, мы уже писали — теперь она стала более оснащенной и, главное, более мощной. Подробнее у Дмитрия Косенко.

Посмотрите сначала на автомобиль на видео и получите общие представления о нем.