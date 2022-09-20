В Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей
Что изменилось в автомобиле марки Exeed — премиального суббренда концерна Chery
Продолжаем рассказывать о захвате российского автомобильного рынка китайскими машинами — сегодня у нас обновленный кроссовер Exeed TXL. Об этой модели, которую считают аналогом Lexus RX, мы уже писали — теперь она стала более оснащенной и, главное, более мощной. Подробнее у Дмитрия Косенко.
Посмотрите сначала на автомобиль на видео и получите общие представления о нем.
Наш новый Exeed TXL предоставлен официальным дилером «Альбион Моторс». Марка Exeed является премиальным суббрендом китайского концерна Chery. По своим габаритам и позиционированию Exeed TXL аналогичен японскому Lexus RX. Его длина — 4780 мм, ширина — 1885 мм. «Китаец» на 11 см короче «японца», но зато у него клиренс 21 см — на 1 см выше.
На прошлом тест-драйве автомобиль показал себя в целом хорошо, но главный вопрос был, конечно же, в том, что машина оснащалась единственным двигателем объемом 1,6 литра. Да, наддувным, да, с неплохими параметрами (186 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента), да, он неплохо ехал. Но всё же негоже полноценному премиальному кроссоверу иметь мотор в 1600 «кубиков».
И вот теперь автомобиль получил
Раньше TXL при разгоне с трудом выезжал из «десятки» — по паспорту 9,8 сек до 100 км/ч. Теперь это твердые 9 секунд при возросшей до 1855 кг массе. Но и характер тяги изменился: раньше мы обращали внимание на заметность переключений передач роботизированной коробки, на «подвисания» перед резким ускорением. Теперь реакции на педаль газа стали более линейными, а переключения робота — почти бесшовными.
Осталась некоторая «бесчувственность» акселератора в самом начале хода педали, что подталкивает вас переходить в режим «Спорт» — тут реакции побыстрее. А вот усилие на руле в «Спорте» практически не меняется: баранка умеренно расслабленная, ей бы побольше жесткости на скоростях.
Поставляется Exeed TXL и с прежним
В салоне у нас претерпел изменение центральный тоннель — теперь здесь крупный селектор КПП с отделкой под хрусталь вместо прежнего мелкого рычажка. Перед ним расположилась площадка для беспроводной зарядки телефона.
Автомобиль оснастили электрическими выдвижными подножками, которые появляются из-под днища при открывании любой двери и загораются синим цветом. При этом посадка в автомобиль и так удобна — подножки всё же более необходимы для высоких внедорожников типа «Лэнд Крузера».
Еще здесь поработали с шумоизоляцией: улучшили характеристики лобового стекла, а боковые стекла стали двойными. Еще бы улучшить изоляцию арок — небольшой шум от колес всё-таки проходит в салон, хотя в целом акустический комфорт на уровне.
Об оснащении этого «китайца» можно говорить долго. Тут и панорамная крыша, и встроенный видеорегистратор, и открывание багажника «без рук», и большой дисплей мультимедиа с навигацией, и активные системы безопасности. Плюс действительно премиальная отделка с использованием кожи и других приятных материалов.
Сколько всё это стоит? За обновленную
Ранее мы тестировали кроссовер Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на рынке России, подробнее о нем читайте тут.