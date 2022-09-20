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Тест-драйв

В Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей

Что изменилось в автомобиле марки Exeed — премиального суббренда концерна Chery

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Exeed TXL 2022 года

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Продолжаем рассказывать о захвате российского автомобильного рынка китайскими машинами — сегодня у нас обновленный кроссовер Exeed TXL. Об этой модели, которую считают аналогом Lexus RX, мы уже писали — теперь она стала более оснащенной и, главное, более мощной. Подробнее у Дмитрия Косенко.

Посмотрите сначала на автомобиль на видео и получите общие представления о нем.

Наш новый Exeed TXL предоставлен официальным дилером «Альбион Моторс». Марка Exeed является премиальным суббрендом китайского концерна Chery. По своим габаритам и позиционированию Exeed TXL аналогичен японскому Lexus RX. Его длина — 4780 мм, ширина — 1885 мм. «Китаец» на 11 см короче «японца», но зато у него клиренс 21 см — на 1 см выше.

Раньше был один мотор

Раньше был один мотор

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На прошлом тест-драйве автомобиль показал себя в целом хорошо, но главный вопрос был, конечно же, в том, что машина оснащалась единственным двигателем объемом 1,6 литра. Да, наддувным, да, с неплохими параметрами (186 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента), да, он неплохо ехал. Но всё же негоже полноценному премиальному кроссоверу иметь мотор в 1600 «кубиков».

<nobr class="_">2-литровый</nobr> наддувной двигатель на 197 лошадиных сил

2-литровый наддувной двигатель на 197 лошадиных сил

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И вот теперь автомобиль получил 2-литровый наддувной двигатель на 197 лошадиных сил и 375 Нм крутящего момента, то есть тягу на целую сотню больше. И это главное в нашем обновленном автомобиле. Отметим, что кроссовер по-прежнему комплектуется 7-скоростным роботом с двумя мокрыми сцеплениями и многодисковой муфтой BorgWarner в системе полного привода.

9 секунд до сотни

9 секунд до сотни

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Раньше TXL при разгоне с трудом выезжал из «десятки» — по паспорту 9,8 сек до 100 км/ч. Теперь это твердые 9 секунд при возросшей до 1855 кг массе. Но и характер тяги изменился: раньше мы обращали внимание на заметность переключений передач роботизированной коробки, на «подвисания» перед резким ускорением. Теперь реакции на педаль газа стали более линейными, а переключения робота — почти бесшовными.

Машина едет плавнее

Машина едет плавнее

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Осталась некоторая «бесчувственность» акселератора в самом начале хода педали, что подталкивает вас переходить в режим «Спорт» — тут реакции побыстрее. А вот усилие на руле в «Спорте» практически не меняется: баранка умеренно расслабленная, ей бы побольше жесткости на скоростях.

Требуется 95-й бензин

Требуется 95-й бензин

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Поставляется Exeed TXL и с прежним 1,6-литровым двигателем — на нем расход бензина составляет 6,4 литра на сотню по трассе и 10,2 литра в городе. На 2-литровой версии — 6,9 литра на сотню по трассе и 11,8 литра в городе. При этом производитель рекомендует лить в мощный мотор бензин не ниже 95-го, а в 1,6-литровый двигатель допускается заливать и 92-й бензин.

Изменен центральный тоннель

Изменен центральный тоннель

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В салоне у нас претерпел изменение центральный тоннель — теперь здесь крупный селектор КПП с отделкой под хрусталь вместо прежнего мелкого рычажка. Перед ним расположилась площадка для беспроводной зарядки телефона.

Электроподножка

Электроподножка

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Автомобиль оснастили электрическими выдвижными подножками, которые появляются из-под днища при открывании любой двери и загораются синим цветом. При этом посадка в автомобиль и так удобна — подножки всё же более необходимы для высоких внедорожников типа «Лэнд Крузера».

Улучшена шумоизоляция

Улучшена шумоизоляция

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Еще здесь поработали с шумоизоляцией: улучшили характеристики лобового стекла, а боковые стекла стали двойными. Еще бы улучшить изоляцию арок — небольшой шум от колес всё-таки проходит в салон, хотя в целом акустический комфорт на уровне.

Отделка кожей

Отделка кожей

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Об оснащении этого «китайца» можно говорить долго. Тут и панорамная крыша, и встроенный видеорегистратор, и открывание багажника «без рук», и большой дисплей мультимедиа с навигацией, и активные системы безопасности. Плюс действительно премиальная отделка с использованием кожи и других приятных материалов.

Цена 4 649 900 рублей

Цена 4 649 900 рублей

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Сколько всё это стоит? За обновленную 2-литровую версию производитель просит 4 649 900 рублей. Но можно купить и 1.6-литровый вариант с таким же отличным оснащением по цене от 3 999 900 или 4 249 900 рублей.

Ранее мы тестировали кроссовер Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на рынке России, подробнее о нем читайте тут.

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