Самый лучший «китаец». Водители скупают новый кроссовер «Хавейл Джилиан» — смотрим, что внутри и сколько стоит

Новые поколения автомобильных экранов — это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Тут тебе и цвета, и молниеносная работа, и четкая прорисовка, и поддержка CarPlay с Android Auto. Отлично работает система кругового обзора и моделирования автомобиля в пространстве, качество картинки уже почти «эйч ди». Еще бы нормальные колонки к этой мультимедийке, а то звук что-то совсем средненький.

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