Самый лучший «китаец». Водители скупают новый кроссовер «Хавейл Джилиан» — смотрим, что внутри и сколько стоит

На отечественном рынке новых китайских автомобилей появился новый лидер продаж: опередить конкурентов впервые удалось компактному кроссоверу Haval Jolion. Автомобиль собирается в России и пользуется хорошим спросом благодаря соотношению цены и уровня оснащенности, не последнюю роль играет и привлекательный дизайн машины. Что это за «Джулиан» такой, какие у него еще плюсы и в чем недостатки — подробнее в обзоре НГС.
Кроссовер Haval Jolion (предоставлен официальным дилером «Автолига») — это компактный паркетник уровня «Креты», его длина составляет
Есть три уровня оснащения: «Комфорт», «Элит» и «Премиум». В последнем варианте доступны опции, которые встретишь далеко не на всех автомобилях этого класса: круговой обзор, автопарковщик, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль. Хорошая оснащенность — это сегодня козырь в руках китайцев, давайте посмотрим, какие еще плюсы есть у автомобиля.
Внешний вид
Haval Jolion производит впечатление солидного, мощного автомобиля, даже когда стоит рядом с кроссовером классом выше Haval F7. Авто выделяется огромной радиаторной решеткой с жирно хромированными прутьями в количестве 5 штук, интересны и два яруса оптики, которые пронзает мудреный рисунок светодиодных ходовых огней. По высоте (
Динамика, управляемость
Jolion со своими турбированными 210–
Педаль газа оказалась необычно короткоходной, но это не мешает точно дозировать тягу и получать быстрый отклик от мотора. Связку с роботизированной КП можно назвать удачной — понятные и логичные переключения вверх / вниз, абсолютная бесшовная работа коробки передач без малейших толчков. Усилие на руле довольно ощутимое, реакции точные, разве что немного не хватает обратной связи из-за некоей искусственности этой тяжести баранки.
Оснащенность
Как мы уже говорили, китайцы не скупятся на опции и тем самым отвоевывают свою долю рынка. Уже в базе у «Джулиана» есть круиз-контроль, климат-контроль, подогревы, система доступа без ключа, система помощи при старте в гору, датчик света, датчик дождя, сенсорная мультимедиа. А топовая версия может похвастаться системой кругового обзора, парктрониками, кожаным салоном, системой автоматической парковки, электрообогревом лобового стекла, системами предотвращения столкновения, контроля мертвых зон и удержания в полосе движения.
Есть даже проекция на лобовое стекло, отлично прорисованная. Очень удобно в сочетании с системой распознавания дорожных знаков — сразу видишь ограничение скорости. Правда считанный значок скорости горит слишком коротко, потом зачем-то сбрасывается.
Мультимедийная система
Новые поколения автомобильных экранов — это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Тут тебе и цвета, и молниеносная работа, и четкая прорисовка, и поддержка CarPlay с Android Auto. Отлично работает система кругового обзора и моделирования автомобиля в пространстве, качество картинки уже почти «эйч ди». Еще бы нормальные колонки к этой мультимедийке, а то звук что-то совсем средненький.
Цена
Да, именно благодаря адекватным ценам Haval Jolion и завоевал свою долю рынка. Базовая версия с уже упомянутыми опциями стоит
Но всё ли так хорошо? Давайте поговорим и о недостатках автомобиля, а они есть.
Жесткость, шумоизоляция
На 18 колесах
Сиденья
Задние сиденья еще ничего, а вот водительское кресло однозначно неудобно. Подушка сиденья короткая, слишком мал запас регулировки по высоте, нет регулировки угла наклона подушки сиденья. То есть электропривод кресла мы поставили, но делать регулировки полноценными не стали — непорядочек.
Эргономические просчеты
Есть множество мелочей, которые могут доставать вас в той или иной степени. Слишком тонкий обод руля без приливов, сейчас такие рули не делают.
Открываешь водительскую дверь изнутри только со второго дергания ручки — первый раз она отпирает центральный замок и только потом открывает дверь.
Но самое неудобство — запрятанные в мультимедийку функции климата без физической альтернативы управления. И вот ты лезешь в это меню, отвлекаясь от дороги, чтобы отключить подогрев сидений, который тебя жарит, и никак не находишь. Пришлось даже остановиться.
Багажник
Много на этой машине не увезешь, разве что если воспользоваться для вещей задними сиденьями. Объем багажника производитель даже не указывает, называет только объем пространства со сложенным вторым рядом —
Дорожный просвет
Клиренс заявлен в 19 сантиметров, но машинка стоит явно ниже. В реальности тут намеряли 17 сантиметров и даже меньше от нижней точки защиты картера. А с учетом того, что сиденье, как мы уже говорили, высоко не поднимешь, посадка и ощущения получаются не совсем кроссоверными — что-то вроде приподнятой легковушки.
Почитайте еще обзор новой Hyundai Creta — за что ее так раскупают новосибирские водители.