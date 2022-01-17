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Самый лучший «китаец». Водители скупают новый кроссовер «Хавейл Джилиан» — смотрим, что внутри и сколько стоит

Это компактный паркетник уровня «Креты»

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Haval Jolion недавно на рынке

Haval Jolion недавно на рынке

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На отечественном рынке новых китайских автомобилей появился новый лидер продаж: опередить конкурентов впервые удалось компактному кроссоверу Haval Jolion. Автомобиль собирается в России и пользуется хорошим спросом благодаря соотношению цены и уровня оснащенности, не последнюю роль играет и привлекательный дизайн машины. Что это за «Джулиан» такой, какие у него еще плюсы и в чем недостатки — подробнее в обзоре НГС.

Длина — <nobr class="_">4472 мм</nobr>, ширина — <nobr class="_">1841 мм</nobr>

Длина — 4472 мм, ширина — 1841 мм

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Кроссовер Haval Jolion (предоставлен официальным дилером «Автолига») — это компактный паркетник уровня «Креты», его длина составляет 4472 мм, ширина — 1841 мм, масса — 1,4–1,6 тонны. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 или 150 сил, механикой или роботом, передним или полным приводом.

Высота — <nobr class="_">1574 мм</nobr>. Колесная база — <nobr class="_">2700 мм</nobr>

Высота — 1574 мм. Колесная база — 2700 мм

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Есть три уровня оснащения: «Комфорт», «Элит» и «Премиум». В последнем варианте доступны опции, которые встретишь далеко не на всех автомобилях этого класса: круговой обзор, автопарковщик, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль. Хорошая оснащенность — это сегодня козырь в руках китайцев, давайте посмотрим, какие еще плюсы есть у автомобиля.

Внешний вид

Клиренс — 190 мм. Ширина передней колеи— <nobr class="_">1577 мм</nobr>. Ширина задней колеи — <nobr class="_">1597 мм</nobr>

Клиренс — 190 мм. Ширина передней колеи— 1577 мм. Ширина задней колеи — 1597 мм

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Haval Jolion производит впечатление солидного, мощного автомобиля, даже когда стоит рядом с кроссовером классом выше Haval F7. Авто выделяется огромной радиаторной решеткой с жирно хромированными прутьями в количестве 5 штук, интересны и два яруса оптики, которые пронзает мудреный рисунок светодиодных ходовых огней. По высоте (1574 мм) автомобиль не так уж и велик, он даже может показаться лифтованным универсалом, но в целом машина очень современна и выделяется в потоке.

Динамика, управляемость

Расход бензина в городе — <nobr class="_">9,9 л</nobr>, на трассе — <nobr class="_">6,1 л</nobr>

Расход бензина в городе — 9,9 л, на трассе — 6,1 л

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Jolion со своими турбированными 210–230 Н*м крутящего момента (зависит от типа привода) едет неплохо и даже укладывается в 10 секунд разгона до сотни — 9,8 секунды что на механике, что на роботе, что на переднем / полном приводе.

Педаль газа оказалась необычно короткоходной, но это не мешает точно дозировать тягу и получать быстрый отклик от мотора. Связку с роботизированной КП можно назвать удачной — понятные и логичные переключения вверх / вниз, абсолютная бесшовная работа коробки передач без малейших толчков. Усилие на руле довольно ощутимое, реакции точные, разве что немного не хватает обратной связи из-за некоей искусственности этой тяжести баранки.

Оснащенность

Салон топовой версии

Салон топовой версии

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Как мы уже говорили, китайцы не скупятся на опции и тем самым отвоевывают свою долю рынка. Уже в базе у «Джулиана» есть круиз-контроль, климат-контроль, подогревы, система доступа без ключа, система помощи при старте в гору, датчик света, датчик дождя, сенсорная мультимедиа. А топовая версия может похвастаться системой кругового обзора, парктрониками, кожаным салоном, системой автоматической парковки, электрообогревом лобового стекла, системами предотвращения столкновения, контроля мертвых зон и удержания в полосе движения.

Проекция скорости на стекло

Проекция скорости на стекло

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Есть даже проекция на лобовое стекло, отлично прорисованная. Очень удобно в сочетании с системой распознавания дорожных знаков — сразу видишь ограничение скорости. Правда считанный значок скорости горит слишком коротко, потом зачем-то сбрасывается.

Мультимедийная система

Большой экран мультимедиа

Большой экран мультимедиа

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Новые поколения автомобильных экранов — это, конечно, небо и земля по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Тут тебе и цвета, и молниеносная работа, и четкая прорисовка, и поддержка CarPlay с Android Auto. Отлично работает система кругового обзора и моделирования автомобиля в пространстве, качество картинки уже почти «эйч ди». Еще бы нормальные колонки к этой мультимедийке, а то звук что-то совсем средненький.

Цена

Базовая цена — 1 379 000 рублей

Базовая цена — 1 379 000 рублей

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Да, именно благодаря адекватным ценам Haval Jolion и завоевал свою долю рынка. Базовая версия с уже упомянутыми опциями стоит 1 379 000 рублей на механике и 1 479 000 рублей на роботе. Оптимальной представляется средняя версия «Элит» на роботе с передним приводом за 1 579 000 рублей с парктроником, камерой заднего вида, электрообогревом лобового стекла, светодиодной оптикой, кнопкой запуска двигателя. Ну а топовая версия стоит 1 749 000 рублей за передний привод и 1 869 000 рублей за полный.

Но всё ли так хорошо? Давайте поговорим и о недостатках автомобиля, а они есть.

Жесткость, шумоизоляция

Колеса <nobr class="_">17-го</nobr> или <nobr class="_">18-го</nobr> размера

Колеса 17-го или 18-го размера

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На 18 колесах 55-го профиля Jolion вам не покажет плавности хода, всё будет сбито, слегка подпружинено, но жестко и тряско. Особенно это проявляется на поперечных трещинах и швах, а также на мелком рельефе. К примеру, на грубом крупнозернистом асфальтобетоне подвеска входит в некий резонанс и достает вас своей мелкой тряской. Не хватает и шумоизоляции, в салоне стоит заметный акустический фон, в котором солирует гул покрышек.

Сиденья

Электропривод только у водительского сиденья

Электропривод только у водительского сиденья

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Задние сиденья еще ничего, а вот водительское кресло однозначно неудобно. Подушка сиденья короткая, слишком мал запас регулировки по высоте, нет регулировки угла наклона подушки сиденья. То есть электропривод кресла мы поставили, но делать регулировки полноценными не стали — непорядочек.

Эргономические просчеты

Тонкий руль без регулировки по вылету

Тонкий руль без регулировки по вылету

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Есть множество мелочей, которые могут доставать вас в той или иной степени. Слишком тонкий обод руля без приливов, сейчас такие рули не делают.

Открываешь водительскую дверь изнутри только со второго дергания ручки — первый раз она отпирает центральный замок и только потом открывает дверь.

Меню подогрева сидений

Меню подогрева сидений

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Но самое неудобство — запрятанные в мультимедийку функции климата без физической альтернативы управления. И вот ты лезешь в это меню, отвлекаясь от дороги, чтобы отключить подогрев сидений, который тебя жарит, и никак не находишь. Пришлось даже остановиться.

Багажник

Подпол багажника

Подпол багажника

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Много на этой машине не увезешь, разве что если воспользоваться для вещей задними сиденьями. Объем багажника производитель даже не указывает, называет только объем пространства со сложенным вторым рядом — 1133 литра. По ощущениям тут литров 300, пространство сокращают огромный бестолковый органайзер с полноформатной запаской.

Дорожный просвет

Машина исключительно для города

Машина исключительно для города

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Клиренс заявлен в 19 сантиметров, но машинка стоит явно ниже. В реальности тут намеряли 17 сантиметров и даже меньше от нижней точки защиты картера. А с учетом того, что сиденье, как мы уже говорили, высоко не поднимешь, посадка и ощущения получаются не совсем кроссоверными — что-то вроде приподнятой легковушки.

Почитайте еще обзор новой Hyundai Creta — за что ее так раскупают новосибирские водители.

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