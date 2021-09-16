Немного статистики — с 2016 года Hyundai Creta является безоговорочным лидером продаж в сегменте SUV, а в некоторых регионах в отдельные периоды — лидером среди вообще всех моделей. То есть этот кроссовер опережает по популярности и «Ладу-Гранту», и «Весту», и бюджетные иномарки B-сегмента .



Вот данные «Автостата» за первые пять месяцев 2021 года, еще идут продажи «Креты» предыдущего поколения. В Москве кроссовер занимает 2-е место в списке лидеров продаж по всем сегментам с показателем 3617 штук. В Санкт-Петербурге (на родине российского завода Hyundai) — 2-е место с показателем 1708 машин (уступая всего 13 штук лидеру, легковому KIA Rio). В Свердловской и Челябинской областях «Крета» входит в топ-5 лидеров продаж, а в Новосибирской области и вовсе является лидером среди всех моделей — почти на 100 машин опережая легковой KIA Rio.

