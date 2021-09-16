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Журналист НГС поехал в Арктику и испытал там новую «Хендэ-Крету» — за что ее так раскупают новосибирские водители

Тест-путешествие с Hyundai Creta второго поколения за полярный круг

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Hyundai Creta второго поколения поступила в продажу

Hyundai Creta второго поколения поступила в продажу

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В России стартовали продажи Hyundai Creta второго поколения

Вот и прошло 5 лет, как я сел за руль первой Hyundai Creta, — модель вышла на наш рынок летом 2016 года и с тех пор ни разу не теряла места лидера в рейтинге продаж в сегменте кроссоверов и внедорожников. Корейская компания, не дожидаясь окончания стандартного жизненного цикла, решила вывести на рынок второе поколение модели — более оснащенное, с более запоминающимся дизайном. И вот мы едем на побережье Северного Ледовитого океана, чтобы испытать новую «Крету» в сложных условиях, — подробности о машине (с маленькими лирическими отступлениями о местных красотах) в нашем материале.

Сначала посмотрите наш небольшой видеоролик, чтобы составить общее впечатление от внешнего вида автомобиля и его салона.

Немного статистики — с 2016 года Hyundai Creta является безоговорочным лидером продаж в сегменте SUV, а в некоторых регионах в отдельные периоды — лидером среди вообще всех моделей. То есть этот кроссовер опережает по популярности и «Ладу-Гранту», и «Весту», и бюджетные иномарки B-сегмента.

Вот данные «Автостата» за первые пять месяцев 2021 года, еще идут продажи «Креты» предыдущего поколения. В Москве кроссовер занимает 2-е место в списке лидеров продаж по всем сегментам с показателем 3617 штук. В Санкт-Петербурге (на родине российского завода Hyundai) — 2-е место с показателем 1708 машин (уступая всего 13 штук лидеру, легковому KIA Rio). В Свердловской и Челябинской областях «Крета» входит в топ-5 лидеров продаж, а в Новосибирской области и вовсе является лидером среди всех моделей — почти на 100 машин опережая легковой KIA Rio.

Длина кроссовера — 4300 мм <br />Ширина — 1790 мм

Длина кроссовера — 4300 мм
Ширина — 1790 мм

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Тестовые автомобили ждут нас в аэропорту Мурманска, и, конечно, первые впечатления — от внешности новой «Креты». Габариты и пропорции автомобиля остались практически прежними, длина подросла на 3 см, ширина — на 1 см, колесная база — на 2 см. А вот экстерьер стал куда более смелым и провокационным с этой многоярусной передней оптикой, витиеватыми полосками ходовых огней и задних фонарей.

Высота — 1620 мм<br />Колесная база — 2610 мм

Высота — 1620 мм
Колесная база — 2610 мм

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В компании говорят, что знают о разных отзывах об экстерьере автомобиля, но уверены, что, во-первых, машина станет более запоминающейся в потоке, а во-вторых, к такой внешности скоро все привыкнут, и это будет просто современным трендом.

Клиренс — 19 см<br />Масса — 1,4 тонны

Клиренс — 19 см
Масса — 1,4 тонны

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В целом же по дизайну «Крета» производит впечатление небольшого, но сбитого кроссовера без очевидных промахов в пропорциях, с мощной радиаторной решеткой, с выраженными арками на крыльях. Умеренный декор — хром на решетке и дверных ручках, светлые пластиковые накладки на бамперах.

Машина доступна с черной крышей

Машина доступна с черной крышей

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Сохранен фирменный острый угол на кромке боковых передних стекол на стыке крыши и стоек. Интереса внешнему виду добавляет двуцветный окрас автомобиля — крыша может быть черной. А мы мчимся в Мурманск, и теперь — впечатления от работы двигателя и коробки передач.

Два двигателя на выбор — этот <nobr class="_">2-литровый</nobr>

Два двигателя на выбор — этот 2-литровый

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Напомню, что «Крета» второго поколения — это абсолютно новые кузов, оперение, салон, оснащение, но, по сути, прежняя платформа и прежние агрегаты. Автомобиль поставляется с двигателями 1,6 и 2,0 литра, мощностью 123 и 150 сил, коробка передач — механика или 6-ступенчатый гидроавтомат, привод — передний или полный с муфтой, подключающей заднюю ось.

Разгон 2-литрового авто до сотни — <nobr class="_">11,3 секунды</nobr><br />Расход 92-го бензина в городе — <nobr class="_">9,9 литра</nobr><br />На трассе — <nobr class="_">6,4 литра</nobr>

Разгон 2-литрового авто до сотни — 11,3 секунды
Расход 92-го бензина в городе — 9,9 литра
На трассе — 6,4 литра

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Моя машина — 2-литровая, полноприводная, на автомате. На недостаток тяги прежней 2-литровой «Креты» в общем-то никто особо не жаловался, нормально едет и новый автомобиль — 191 Н*м крутящего момента на 1,4 тонны массы — хоть и разгон до сотни в «десятку» не укладывается (11,3 секунды). Отклик на педаль газа линейный, в режиме «комфорт» несколько задемпфированный, в «спорте» — поострее. Автомат переключается споро, без толчков, но имеет свою особенность — не торопится переключаться вверх после сброса газа — хоть в «спорте», хоть в «комфорте». А я уже набрал скорость и не хочу ехать на 3000 оборотах, а именно с этой отметки тахометра двигатель начинает слегка зудеть и создавать определенный виброфон.

Появилась система выбора режима движения

Появилась система выбора режима движения

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Рулежка в разных режимах отличается не сильно — да, в «спорте» баранка чуть тяжелее, но и в «комфорте» рулевое позволяет точно нащупывать курс и адекватно чувствовать автомобиль на высоких скоростях. На парковке благодаря переменному усилию руль распускается — маневрируешь легко и свободно.

Мурманск с высоты <nobr class="_">17-го</nobr> этажа

Мурманск с высоты 17-го этажа

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А вот и Мурманск, столица Арктики, город с 280-тысячным населением, крупнейший в мире за Северным полярным кругом. Он появился более 100 лет назад как портовый город на незамерзающем заливе — выход России на Северный Ледовитый океан. Мурманск выглядит ухоженным, многие старые дома отреставрированы и покрашены. Город расположен на холмах, имеются значительные перепады высот.

Отель и бизнес-центр в Мурманске

Отель и бизнес-центр в Мурманске

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Есть неплохие рестораны, крупные бизнес-центры, вот, например, гостиница «Азимут» — всё на уровне.

Ледокол у пристани в Мурманске

Ледокол у пристани в Мурманске

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В Мурманске на вечной стоянке находится первый советский атомный ледокол «Ленин», введенный в строй в 1959 году. Ледокол проработал 30 лет и провел сотни судов с грузами через льды Северного океана.

Салон капитана корабля

Салон капитана корабля

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Сейчас здесь музей — мы можем видеть богатые интерьеры судна, декорированные деревом и металлами. Уровень комфорта тут был на высоте.

Отсек управления реактором

Отсек управления реактором

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А это пульт управления атомным реактором — реактор, конечно, скрутили с корабля, а его отсек залили бетоном.

Дорога на побережье океана

Дорога на побережье океана

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А нам — дальше на Север, в деревню Териберка на побережье Баренцева моря (окраинное море Северного Ледовитого океана). Сначала идет хороший асфальт, можно оценить уровень акустического комфорта на приличной скорости. Производитель сообщает, что улучшил шумоизоляцию, указывает на дополнительные вставки в дверях, на изоляцию крыши, пола и арок. В машине действительно комфортно, в том числе и после 100 км/ч, но, допустим, арки, молчавшие на сухой дороге, после дождя оживают и начинают щебетать.

Подвеска в меру жесткая

Подвеска в меру жесткая

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Появляется плохой асфальт, крупнозернистый, с трещинами, а потом и с рваными ямами, в которых легко повредить колесо, — приходится уворачиваться, активно работая баранкой. Подвеска «Креты» умеренно жесткая, не допускающая чрезмерных кренов, — попытка выстроить баланс между управляемостью и плавностью хода. Трещины ты чувствуешь, но в принципе терпимо, а вот дальше идет совсем разбитая гравийка с крупной фракцией и откровенными ямищами. Тут уже никакая пневма не спасет — попадаешь в яму, на тебе удар. Но пробоев вроде нет, а продольная раскачка минимальна, можно держать приличный темп.

Элементы подвески в кроссовере усилены

Элементы подвески в кроссовере усилены

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Вот для таких российских дорог в Hyundai решили модернизировать детали подвески — в частности усилены передние нижние рычаги, изменено крепление подрамника к кузову, изменены углы расположения амортизаторов и улучшена их защита от грязи.

В этих местах снимали фильм «Левиафан»

В этих местах снимали фильм «Левиафан»

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И вот появляются суровые, но красивейшие пейзажи тундры, яркая зеленая растительность, благородные серые скалы. Именно в этих местах, под деревней Териберкой, новосибирский режиссер Андрей Звягинцев снимал свой знаменитый фильм «Левиафан» — в нем вы можете увидеть такие же пейзажи. После выхода фильма Териберка, медленно умирающая рыболовецкая деревня, получила новую жизнь и стала туристическим местом.

Интерьер местного ресторана

Интерьер местного ресторана

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Здесь построили гостиницы, рестораны — всё на приличном уровне. Рыболовецкая тема присутствует в декоре многих интерьеров — вот, например, оригинальная старинная лодка над барной стойкой ресторана.

Вот оно — побережье океана

Вот оно — побережье океана

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Ну вот и он, «море-окиян», Северный Ледовитый — по песочку пляжа можно проехать к самой воде. А что же никто не купается? Опустил руку в океан — и правда, очень Ледовитый.

Новый дизайн салона кроссовера

Новый дизайн салона кроссовера

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Займемся исследованием салона новой «Креты» — тут всё по-другому и, конечно, явно лучше, чем в предыдущей модели. Объемная передняя панель с диковинными боковыми воздуховодами, рулевое колесо о 4 спицах, большой экран мультимедийной системы. В плане дизайна выглядит неплохо, но пластики везде жесткие. Хотелось бы, чтобы хотя бы верхняя часть передней панели и «подоконники» дверей были сделаны из мягкого материала.

Центральный тоннель и блок климата

Центральный тоннель и блок климата

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Симпатичный центральный тоннель с мощным рычагом АКП — как будто от более дорогой машины. Блок однозонного климата оформлен скромно. Есть розетка, два USB-разъема и даже беспроводная зарядка.

Приборная панель — цифровая

Приборная панель — цифровая

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В топе — электропривод водительского сиденья. Остальные кресла остаются с ручной регулировкой, материал — ткань или искусственная кожа.

До Финляндии и Северного полюса недалеко

До Финляндии и Северного полюса недалеко

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Еще в топе — мультимедиа с 10,25 экраном, вполне себе расторопная, с сохраненной физической крутилкой громкости. Навигация — не «Яндекс.Карты», но вполне себе работоспособная. На фото — Финляндия рядом.

На задних местах достаточно комфортно

На задних местах достаточно комфортно

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При не сильно изменившихся габаритах машины инженеры смогли увеличить пространство в салоне — производитель сообщает, что, к примеру, место для плеч сзади теперь прибавило 2 см, место для ног сзади прибавило 3,1 см. Сзади действительно неплохо в плане простора, много места для ступней. И подлокотник центральный наконец появился.

Объем багажника — до 433 литров, со сложенными сиденьями — 1390 литров

Объем багажника — до 433 литров, со сложенными сиденьями — 1390 литров

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Вырос и объем багажника — до 433 литров. Пол вровень с бортом, под полом — запаска и инструменты. Есть розетка, пара ниш, полка. Электропривода багажной двери нет.

Долина «Яйца динозавров»

Долина «Яйца динозавров»

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Теперь проедем на бездорожье — на каменный пляж «Яйца динозавров» (или «Яйца драконов»). Вы видите яйца, которые снесли древние динозавры, а сами умерли.

Пробираемся по плохой дороге

Пробираемся по плохой дороге

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Ну ладно — это легенда, вы видите не яйца динозавров, а просто похожие на них круглые камни. Они тут разных размеров, в частности, эти камни формируют рельеф дороги, по которой мы едем, — машина трясется, подпрыгивает.

Картинка системы кругового обзора

Картинка системы кругового обзора

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В тех местах, где камни на дороге совсем крупные (как в этой луже), приходится красться совсем медленно, переваливаясь колесами с камня на камень. Но ничего, вроде нигде не задел — клиренс у «Креты» 19 см, колесная база 2610 мм, свесы небольшие. И даже на переднем приводе машина бы здесь проехала, не говоря про полный.

Полный привод HTRAC — на основе муфты

Полный привод HTRAC — на основе муфты

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Кстати, систему 4WD в Hyundai называют HTRAC — собственная разработка типовой схемы с муфтой, подключающей заднюю ось и дозирующей момент в зависимости от условий. На новой «Крете» есть возможность принудительной блокировки с постоянным распределением момента по осям на скорости до 60 км/ч.

Можно скомбинировать агрегаты

Можно скомбинировать агрегаты

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Теперь о ценах и комплектациях. Одним из важных моментов в позиционировании автомобиля производитель называет широкий выбор оснащения и агрегатов. Там просто куча вариантов с младшим или старшим двигателем, с механикой или автоматом, с типом привода, с комплектацией и дополнительными пакетами.

Базовая цена машины <nobr class="_">1 199 000</nobr> рублей

Базовая цена машины 1 199 000 рублей

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В июле я зафиксировал цены на прежнюю «Крету» — базовая стоила 1 127 000 рублей, новая базовая «Крета» стоит 1 199 000 рублей. При этом ее оснащение расширилось — появились электропривод и подогрев наружных зеркал, сигнализация, светодиодные повторители сигналов поворота в зеркалах, галогеновые фары проекционного типа, аудиосистема с цветным 8'' экраном.

<nobr class="_">1 470 000</nobr> рублей — средний уровень

1 470 000 рублей — средний уровень

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Так же и с другими комплектациями — цена повыше, оборудования побольше. К примеру, средняя версия Family c 2-литровым мотором, автоматом и передним приводом стоит 1 470 000 рублей — тут есть климат, литые диски, система Bluelink с дистанционным запуском двигателя, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, камера заднего вида с омывателем, кожаный руль с подогревом, парктроник, круиз — в общем, всё, что надо для жизни.

Панорамная крыша в машине

Панорамная крыша в машине

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Ну и комплектации старше, вплоть до 1 990 000 рублей — в таких машинах уже есть оснащение, которое на авто подобного класса не встретишь. Например, панорамная крыша, аудиосистема Bose, круговой обзор, автоторможение, адаптивный круиз и даже системы удержания в центре полосы и предотвращения фронтального столкновения при повороте налево.

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