В России стартовали продажи Hyundai Creta второго поколения
Вот и прошло 5 лет, как я сел за руль первой Hyundai Creta, — модель вышла на наш рынок летом 2016 года и с тех пор ни разу не теряла места лидера в рейтинге продаж в сегменте кроссоверов и внедорожников. Корейская компания, не дожидаясь окончания стандартного жизненного цикла, решила вывести на рынок второе поколение модели — более оснащенное, с более запоминающимся дизайном. И вот мы едем на побережье Северного Ледовитого океана, чтобы испытать новую «Крету» в сложных условиях, — подробности о машине (с маленькими лирическими отступлениями о местных красотах) в нашем материале.
Сначала посмотрите наш небольшой видеоролик, чтобы составить общее впечатление от внешнего вида автомобиля и его салона.
Немного статистики — с 2016 года Hyundai Creta является безоговорочным лидером продаж в сегменте SUV, а в некоторых регионах в отдельные периоды — лидером среди вообще всех моделей. То есть этот кроссовер опережает по популярности и «Ладу-Гранту», и «Весту», и бюджетные иномарки
Вот данные «Автостата» за первые пять месяцев 2021 года, еще идут продажи «Креты» предыдущего поколения. В Москве кроссовер занимает
Тестовые автомобили ждут нас в аэропорту Мурманска, и, конечно, первые впечатления — от внешности новой «Креты». Габариты и пропорции автомобиля остались практически прежними, длина подросла на
В компании говорят, что знают о разных отзывах об экстерьере автомобиля, но уверены, что, во-первых, машина станет более запоминающейся в потоке, а во-вторых, к такой внешности скоро все привыкнут, и это будет просто современным трендом.
В целом же по дизайну «Крета» производит впечатление небольшого, но сбитого кроссовера без очевидных промахов в пропорциях, с мощной радиаторной решеткой, с выраженными арками на крыльях. Умеренный декор — хром на решетке и дверных ручках, светлые пластиковые накладки на бамперах.
Сохранен фирменный острый угол на кромке боковых передних стекол на стыке крыши и стоек. Интереса внешнему виду добавляет двуцветный окрас автомобиля — крыша может быть черной. А мы мчимся в Мурманск, и теперь — впечатления от работы двигателя и коробки передач.
Напомню, что «Крета» второго поколения — это абсолютно новые кузов, оперение, салон, оснащение, но, по сути, прежняя платформа и прежние агрегаты. Автомобиль поставляется с двигателями 1,6 и 2,0 литра, мощностью 123 и 150 сил, коробка передач — механика или
Моя машина — 2-литровая, полноприводная, на автомате. На недостаток тяги прежней
Рулежка в разных режимах отличается не сильно — да, в «спорте» баранка чуть тяжелее, но и в «комфорте» рулевое позволяет точно нащупывать курс и адекватно чувствовать автомобиль на высоких скоростях. На парковке благодаря переменному усилию руль распускается — маневрируешь легко и свободно.
А вот и Мурманск, столица Арктики, город с 280-тысячным населением, крупнейший в мире за Северным полярным кругом. Он появился более 100 лет назад как портовый город на незамерзающем заливе — выход России на Северный Ледовитый океан. Мурманск выглядит ухоженным, многие старые дома отреставрированы и покрашены. Город расположен на холмах, имеются значительные перепады высот.
Есть неплохие рестораны, крупные бизнес-центры, вот, например, гостиница «Азимут» — всё на уровне.
В Мурманске на вечной стоянке находится первый советский атомный ледокол «Ленин», введенный в строй в 1959 году. Ледокол проработал 30 лет и провел сотни судов с грузами через льды Северного океана.
Сейчас здесь музей — мы можем видеть богатые интерьеры судна, декорированные деревом и металлами. Уровень комфорта тут был на высоте.
А это пульт управления атомным реактором — реактор, конечно, скрутили с корабля, а его отсек залили бетоном.
А нам — дальше на Север, в деревню Териберка на побережье Баренцева моря (окраинное море Северного Ледовитого океана). Сначала идет хороший асфальт, можно оценить уровень акустического комфорта на приличной скорости. Производитель сообщает, что улучшил шумоизоляцию, указывает на дополнительные вставки в дверях, на изоляцию крыши, пола и арок. В машине действительно комфортно, в том числе и после 100 км/ч, но, допустим, арки, молчавшие на сухой дороге, после дождя оживают и начинают щебетать.
Появляется плохой асфальт, крупнозернистый, с трещинами, а потом и с рваными ямами, в которых легко повредить колесо, — приходится уворачиваться, активно работая баранкой. Подвеска «Креты» умеренно жесткая, не допускающая чрезмерных кренов, — попытка выстроить баланс между управляемостью и плавностью хода. Трещины ты чувствуешь, но в принципе терпимо, а вот дальше идет совсем разбитая гравийка с крупной фракцией и откровенными ямищами. Тут уже никакая пневма не спасет — попадаешь в яму, на тебе удар. Но пробоев вроде нет, а продольная раскачка минимальна, можно держать приличный темп.
Вот для таких российских дорог в Hyundai решили модернизировать детали подвески — в частности усилены передние нижние рычаги, изменено крепление подрамника к кузову, изменены углы расположения амортизаторов и улучшена их защита от грязи.
И вот появляются суровые, но красивейшие пейзажи тундры, яркая зеленая растительность, благородные серые скалы. Именно в этих местах, под деревней Териберкой, новосибирский режиссер Андрей Звягинцев снимал свой знаменитый фильм «Левиафан» — в нем вы можете увидеть такие же пейзажи. После выхода фильма Териберка, медленно умирающая рыболовецкая деревня, получила новую жизнь и стала туристическим местом.
Здесь построили гостиницы, рестораны — всё на приличном уровне. Рыболовецкая тема присутствует в декоре многих интерьеров — вот, например, оригинальная старинная лодка над барной стойкой ресторана.
Ну вот и он, «море-окиян», Северный Ледовитый — по песочку пляжа можно проехать к самой воде. А что же никто не купается? Опустил руку в океан — и правда, очень Ледовитый.
Займемся исследованием салона новой «Креты» — тут всё по-другому и, конечно, явно лучше, чем в предыдущей модели. Объемная передняя панель с диковинными боковыми воздуховодами, рулевое колесо о 4 спицах, большой экран мультимедийной системы. В плане дизайна выглядит неплохо, но пластики везде жесткие. Хотелось бы, чтобы хотя бы верхняя часть передней панели и «подоконники» дверей были сделаны из мягкого материала.
Симпатичный центральный тоннель с мощным рычагом АКП — как будто от более дорогой машины. Блок однозонного климата оформлен скромно. Есть розетка, два USB-разъема и даже беспроводная зарядка.
В топе — электропривод водительского сиденья. Остальные кресла остаются с ручной регулировкой, материал — ткань или искусственная кожа.
Еще в топе — мультимедиа с 10,25 экраном, вполне себе расторопная, с сохраненной физической крутилкой громкости. Навигация — не «Яндекс.Карты», но вполне себе работоспособная. На фото — Финляндия рядом.
При не сильно изменившихся габаритах машины инженеры смогли увеличить пространство в салоне — производитель сообщает, что, к примеру, место для плеч сзади теперь прибавило
Вырос и объем багажника — до 433 литров. Пол вровень с бортом, под полом — запаска и инструменты. Есть розетка, пара ниш, полка. Электропривода багажной двери нет.
Теперь проедем на бездорожье — на каменный пляж «Яйца динозавров» (или «Яйца драконов»). Вы видите яйца, которые снесли древние динозавры, а сами умерли.
Ну ладно — это легенда, вы видите не яйца динозавров, а просто похожие на них круглые камни. Они тут разных размеров, в частности, эти камни формируют рельеф дороги, по которой мы едем, — машина трясется, подпрыгивает.
В тех местах, где камни на дороге совсем крупные (как в этой луже), приходится красться совсем медленно, переваливаясь колесами с камня на камень. Но ничего, вроде нигде не задел — клиренс у «Креты»
Кстати, систему 4WD в Hyundai называют HTRAC — собственная разработка типовой схемы с муфтой, подключающей заднюю ось и дозирующей момент в зависимости от условий. На новой «Крете» есть возможность принудительной блокировки с постоянным распределением момента по осям на скорости до 60 км/ч.
Теперь о ценах и комплектациях. Одним из важных моментов в позиционировании автомобиля производитель называет широкий выбор оснащения и агрегатов. Там просто куча вариантов с младшим или старшим двигателем, с механикой или автоматом, с типом привода, с комплектацией и дополнительными пакетами.
В июле я зафиксировал цены на прежнюю «Крету» — базовая стоила
Так же и с другими комплектациями — цена повыше, оборудования побольше. К примеру, средняя версия Family c
Ну и комплектации старше, вплоть до
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