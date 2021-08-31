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В город привезли новый Land Cruiser 300 — настоящая мечта сибиряка. Заводится по отпечатку пальца и нюхает бензин

Авторедактор Дмитрий Косенко изучил крутой автомобиль за 7,665 млн рублей — за что такие деньги

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Новый Toyota Land Cruiser 300 в самом сердце столицы

Новый Toyota Land Cruiser 300 в самом сердце столицы

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Удивительно, но факт — у меня на тестах было 200 автомобилей, но так получилось, что «Лэнд Крузера» не было. Поэтому, тестируя новый Land Cruiser 300, я не обременен отсылками в прошлое и нудными сравнениями с 200-й моделью, для меня «трехсотка» — просто новый автомобильный продукт со своими достоинствами и нюансами. Какими — читайте далее в обзоре.

Длина 4950 мм<br />Ширина 1980 мм

Длина 4950 мм
Ширина 1980 мм

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Итак, Land Cruiser 300 (предоставлен новым официальным дилером «Тойота центр Новосибирск Восток» на Большевистской) поступил в продажу. Автомобиль — полностью новая разработка, но сохранены родовые признаки «Крузака» — рама, задний мост, постоянный полный привод.

Бензин 3,5 литра, 415 л.с., 650 Нм<br />Дизель 3,4 литра, 299 л.с., 700 Нм

Бензин 3,5 литра, 415 л.с., 650 Нм
Дизель 3,4 литра, 299 л.с., 700 Нм

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Схожими остались габариты, колесная база, пропорции и узнаваемые очертания «Крузера». А вот с могучим атмосферным двигателем V8 пришлось распрощаться — теперь в машине стоит 3,5-литровый V6 с двумя турбинами, который выдает 415 «лошадей» и 650 Нм крутящего момента. Есть еще 3,4-литровый дизель на 299 сил и 700 Нм крутящего момента.

Высота 1 950 мм<br />Колёсная база 2 850 мм

Высота 1 950 мм
Колёсная база 2 850 мм

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Машина поставляется в двух вариантах — городской и внедорожный, у последнего — более высокие бамперы, бОльшие углы въезда, система E-KDSS, зажимающая/распускающая стабилизаторы поперечной устойчивости и увеличивающая ходы подвески.

Снаряженная масса 2 485 кг<br />Полная масса 3 230 кг

Снаряженная масса 2 485 кг
Полная масса 3 230 кг

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У нас на тесте самая богатая городская версия 70th Anniversary. Первое, что встречает вас за рулем «Крузера», — огромный желоб посередине капота, впервые появившийся на рестайлинговой «двухсотке». Про него еще шутили, мол, на капот столб упал.

Установлен комбинированный усилитель руля

Установлен комбинированный усилитель руля

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Вторые ощущения — легкий руль на парковке и малых скоростях. Гидроусилитель руля теперь дополнен электроусилителем, что, по мнению конструкторов, должно было облегчить рулевое управление, сделать его более точным и информативным. Управление в целом действительно легкое, понятное, хотя на шоссе не достает тяжести на баранке и точности реакций на небольшие движения рулевым колесом.

Разгон до сотни 6.8 с (бензин или дизель)

Разгон до сотни 6.8 с (бензин или дизель)

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V6 с двумя турбинами разгоняет 2.5-тонный внедорожник до сотни за 6.8 сек, это действительно неплохие цифры. Разгон энергичный, эмоциональный — ты чувствуешь, как урчащий V6 подхватывает и легко уносит вперед тяжелую машину, а именно такой она и ощущается. Реакции на акселератор в принципе адекватные, хотя при кик-дауне происходит задержка — машина задумывается, на сколько передач ей опуститься вниз.

Гидроавтомат ведет себя адекватно

Гидроавтомат ведет себя адекватно

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Особой разницы в нормальном и спортивных режимах я не заметил, разве что в «спорте» чуть более мощное ускорение в ответ на нажатие акселератора и более продолжительное удерживание высоких оборотов. 10-ступенчатый гидроавтомат незаметно, без толчков листает свои передачи, однако мне удалось поймать один толчок — это произошло на активном разгоне с места с последующим бросанием педали газа.

Подвеска пружинная, от пневмо отказались

Подвеска пружинная, от пневмо отказались

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На шоссе машина слегка раскачивается в продольной плоскости — ничего не поделаешь, 2.5-тонны на раме. Плюс легкое дрожание по корпусу даже на ровном асфальте — сказываются большие неподрессоренные массы. Все это — стандартные особенности крупных рамных внедорожников.

Элементы подвески и рамы

Элементы подвески и рамы

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Крены показались не слишком великими — по крайней мере, удалось нормально пройти несколько крутых поворотов на критической скорости. Многие говорят, что автомобиль стал собранней, жестче — пожалуй, это так, по разбитой дороге автомобиль не сказать, что плывет, «сглатывая» все подряд. Однако в целом подвеска со своими задачами справляется — езда достаточно комфортна.

Заглянули под днище машины

Заглянули под днище машины

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Система 4WD — традиционная для «Крузера» схема с центральным дифференциалом и постоянным полным приводом. Есть блокировка центра и режим понижающей передачи 4L. На внедорожной версии есть еще принудительная блокировка переднего и заднего межколесного дифференциалов. Подвеска теперь не гидропневматическая, клиренс не регулируется — 23,5 сантиметра.

Ход заднего колеса

Ход заднего колеса

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Ходы подвески велики, а артикуляция (разница в вертикальной плоскости между крайними положениями переднего и заднего колес на одной стороне) на внедорожной версии с системой E-KDSS достигает 715 мм.

Фары стали узкими

Фары стали узкими

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Внешний вид, как говорится, дело вкуса, но мне автомобиль в реальности (не на картинке) понравился. Мощная радиаторная решетка со здоровенными прутьями, прищуренные фары, брутальные колесные арки.

Оформление передней части

Оформление передней части

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— А вот на «Крузере-200» фары были большие, они запоминались, сразу было видно, кто едет, — говорят мне поклонники «двухсотки».

— Товарищи, это новая машина, прогресс не стоит на месте. По нынешней моде большие фары уже не носят, — отвечаю.

Интерьер автомобиля с кожаным салоном

Интерьер автомобиля с кожаным салоном

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В салоне «Крузера» просторно и приятно. Передняя панель без особых выкрутасов, мягкий пластик с искусственной прострочкой. Множество физических кнопок — на климат, на быстрый доступ к различным меню, на управление трансмиссией — это удобнее экранных кнопок.

Такой экран в топовой версии

Такой экран в топовой версии

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Экран мультимедиа размером 12,3 дюйма — система работает четко и быстро, но хотелось бы улучшить традиционные «тойотовские» шрифты и насыщенность цветов.

Кнопка запуска со сканером отпечатка

Кнопка запуска со сканером отпечатка

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Сканер опечатка пальца на кнопке запуска двигателя — через меню можно настроить свой отпечаток, еще одна ступень в защите машины от угона.

Приборная панель — классика

Приборная панель — классика

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Шкалы приборов оставили физическими. Между ними большой дисплей.

Большой бокс можно охладить

Большой бокс можно охладить

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Огромный центральный бокс открывается на обе стороны, имеется функция охлаждения.

Сиденья с электроприводом и вентиляцией

Сиденья с электроприводом и вентиляцией

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Но есть и эргономические нюансы: например, подушку сиденья хотелось бы подлиннее. Обогрев руля работает только на боковых частях обода, а не по всей поверхности.

Сзади тоже есть вентиляция и свой климат

Сзади тоже есть вентиляция и свой климат

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Сзади просторно, есть свой блок климата, подогрев и даже вентиляция задних сидений. Однако центральный подлокотник ложится низковато, а места для ступней хотелось бы побольше.

Багажник с единственной дверью с электроприводом

Багажник с единственной дверью с электроприводом

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Багажник — 909 литров, багажная дверь теперь одна (убрали нижний откидывающийся борт).

Возможен третий ряд мест

Возможен третий ряд мест

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Здесь мы видим, что в багажнике оборудованы подлокотники и ручки для опционального третьего ряда кресел.

Расход топлива (город/трасса/мешанный) — 16,7/9,4/12,1 л

Расход топлива (город/трасса/мешанный) — 16,7/9,4/12,1 л

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Возвращаясь к техническим характеристикам, отметим, что с новым двигателем «Крузер» стал экономичнее, по крайней мере, по паспорту. В городе расход заявлен в 16,7 литра на сотню, а на трассе укладывается в десятку — 9,4 литра.

Базовая цена — 5 557 000 рублей

Базовая цена — 5 557 000 рублей

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Начальная дизельная версия автомобиля стоит 5 557 000 рублей, затем идут внедорожные варианты за 6,8 млн рублей. Ну а наша топовая комплектация стоит 7 665 000 рублей.

В Новосибирск привезли самый дешевый немецкий кроссовер. Рассказываем, чем он крут, и стоит ли брать ли его вместо «корейцев-японцев».

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