В город привезли новый Land Cruiser 300 — настоящая мечта сибиряка. Заводится по отпечатку пальца и нюхает бензин

Удивительно, но факт — у меня на тестах было 200 автомобилей, но так получилось, что «Лэнд Крузера» не было. Поэтому, тестируя новый Land Cruiser 300, я не обременен отсылками в прошлое и нудными сравнениями с 200-й моделью, для меня «трехсотка» — просто новый автомобильный продукт со своими достоинствами и нюансами. Какими — читайте далее в обзоре.
Итак, Land Cruiser 300 (предоставлен новым официальным дилером «Тойота центр Новосибирск Восток» на Большевистской) поступил в продажу. Автомобиль — полностью новая разработка, но сохранены родовые признаки «Крузака» — рама, задний мост, постоянный полный привод.
Схожими остались габариты, колесная база, пропорции и узнаваемые очертания «Крузера». А вот с могучим атмосферным двигателем V8 пришлось распрощаться — теперь в машине стоит 3,5-литровый V6 с двумя турбинами, который выдает 415 «лошадей» и 650 Нм крутящего момента. Есть еще 3,4-литровый дизель на 299 сил и 700 Нм крутящего момента.
Машина поставляется в двух вариантах — городской и внедорожный, у последнего — более высокие бамперы, бОльшие углы въезда, система E-KDSS, зажимающая/распускающая стабилизаторы поперечной устойчивости и увеличивающая ходы подвески.
У нас на тесте самая богатая городская версия 70th Anniversary. Первое, что встречает вас за рулем «Крузера», — огромный желоб посередине капота, впервые появившийся на рестайлинговой «двухсотке». Про него еще шутили, мол, на капот столб упал.
Вторые ощущения — легкий руль на парковке и малых скоростях. Гидроусилитель руля теперь дополнен электроусилителем, что, по мнению конструкторов, должно было облегчить рулевое управление, сделать его более точным и информативным. Управление в целом действительно легкое, понятное, хотя на шоссе не достает тяжести на баранке и точности реакций на небольшие движения рулевым колесом.
V6 с двумя турбинами разгоняет 2.5-тонный внедорожник до сотни за 6.8 сек, это действительно неплохие цифры. Разгон энергичный, эмоциональный — ты чувствуешь, как урчащий V6 подхватывает и легко уносит вперед тяжелую машину, а именно такой она и ощущается. Реакции на акселератор в принципе адекватные, хотя при кик-дауне происходит задержка — машина задумывается, на сколько передач ей опуститься вниз.
Особой разницы в нормальном и спортивных режимах я не заметил, разве что в «спорте» чуть более мощное ускорение в ответ на нажатие акселератора и более продолжительное удерживание высоких оборотов. 10-ступенчатый гидроавтомат незаметно, без толчков листает свои передачи, однако мне удалось поймать один толчок — это произошло на активном разгоне с места с последующим бросанием педали газа.
На шоссе машина слегка раскачивается в продольной плоскости — ничего не поделаешь, 2.5-тонны на раме. Плюс легкое дрожание по корпусу даже на ровном асфальте — сказываются большие неподрессоренные массы. Все это — стандартные особенности крупных рамных внедорожников.
Крены показались не слишком великими — по крайней мере, удалось нормально пройти несколько крутых поворотов на критической скорости. Многие говорят, что автомобиль стал собранней, жестче — пожалуй, это так, по разбитой дороге автомобиль не сказать, что плывет, «сглатывая» все подряд. Однако в целом подвеска со своими задачами справляется — езда достаточно комфортна.
Система 4WD — традиционная для «Крузера» схема с центральным дифференциалом и постоянным полным приводом. Есть блокировка центра и режим понижающей передачи 4L. На внедорожной версии есть еще принудительная блокировка переднего и заднего межколесного дифференциалов. Подвеска теперь не гидропневматическая, клиренс не регулируется — 23,5 сантиметра.
Ходы подвески велики, а артикуляция (разница в вертикальной плоскости между крайними положениями переднего и заднего колес на одной стороне) на внедорожной версии с системой E-KDSS достигает 715 мм.
Внешний вид, как говорится, дело вкуса, но мне автомобиль в реальности (не на картинке) понравился. Мощная радиаторная решетка со здоровенными прутьями, прищуренные фары, брутальные колесные арки.
— А вот на «Крузере-200» фары были большие, они запоминались, сразу было видно, кто едет, — говорят мне поклонники «двухсотки».
— Товарищи, это новая машина, прогресс не стоит на месте. По нынешней моде большие фары уже не носят, — отвечаю.
В салоне «Крузера» просторно и приятно. Передняя панель без особых выкрутасов, мягкий пластик с искусственной прострочкой. Множество физических кнопок — на климат, на быстрый доступ к различным меню, на управление трансмиссией — это удобнее экранных кнопок.
Экран мультимедиа размером 12,3 дюйма — система работает четко и быстро, но хотелось бы улучшить традиционные «тойотовские» шрифты и насыщенность цветов.
Сканер опечатка пальца на кнопке запуска двигателя — через меню можно настроить свой отпечаток, еще одна ступень в защите машины от угона.
Шкалы приборов оставили физическими. Между ними большой дисплей.
Огромный центральный бокс открывается на обе стороны, имеется функция охлаждения.
Но есть и эргономические нюансы: например, подушку сиденья хотелось бы подлиннее. Обогрев руля работает только на боковых частях обода, а не по всей поверхности.
Сзади просторно, есть свой блок климата, подогрев и даже вентиляция задних сидений. Однако центральный подлокотник ложится низковато, а места для ступней хотелось бы побольше.
Багажник — 909 литров, багажная дверь теперь одна (убрали нижний откидывающийся борт).
Здесь мы видим, что в багажнике оборудованы подлокотники и ручки для опционального третьего ряда кресел.
Возвращаясь к техническим характеристикам, отметим, что с новым двигателем «Крузер» стал экономичнее, по крайней мере, по паспорту. В городе расход заявлен в 16,7 литра на сотню, а на трассе укладывается в десятку — 9,4 литра.
Начальная дизельная версия автомобиля стоит 5 557 000 рублей, затем идут внедорожные варианты за 6,8 млн рублей. Ну а наша топовая комплектация стоит 7 665 000 рублей.
В Новосибирск привезли самый дешевый немецкий кроссовер. Рассказываем, чем он крут, и стоит ли брать ли его вместо «корейцев-японцев».