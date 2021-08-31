В город привезли новый Land Cruiser 300 — настоящая мечта сибиряка. Заводится по отпечатку пальца и нюхает бензин

Особой разницы в нормальном и спортивных режимах я не заметил, разве что в «спорте» чуть более мощное ускорение в ответ на нажатие акселератора и более продолжительное удерживание высоких оборотов. 10-ступенчатый гидроавтомат незаметно, без толчков листает свои передачи, однако мне удалось поймать один толчок — это произошло на активном разгоне с места с последующим бросанием педали газа.

