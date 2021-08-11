В Новосибирск привезли самый дешевый немецкий кроссовер. Чем он крут и брать ли его вместо «корейцев-японцев»

Кстати, и расходует Taos с гидроавтоматом меньше — 9,2 литра бензина в городе против 10,1 литра у робота — ну тут понятно, это из-за системы полного привода. И если вам 4WD в городе не особо нужен, лучше брать автомат — и дешевле, и надежней, и экономичней. Тем более что работает он практически идеально — ни толчков, ни задумчивости при переключениях, ни сбоев при подборе правильной передачи. Рулежка точная, реактивное усилие на руле чистое, ну, может быть, не хватает немного тяжести на скоростях.