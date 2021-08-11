В Новосибирск привезли самый дешевый немецкий кроссовер. Чем он крут и брать ли его вместо «корейцев-японцев»

На рынок вышел кроссовер Volkswagen Taos — самый младший из всех SUV этой немецкой марки, представленных на нашем рынке (а всего у Volkswagen по миру аж 20 моделей кроссоверов). Соответственно, он самый компактный и самый доступный — давайте посмотрим на эту модель, позволяющую за относительно небольшие деньги приобщиться к сегменту немецких SUV. Подробности — в нашем обзоре.
Volkswagen Taos (предоставлен официальным дилером «Фастар») — брат-близнец чешского Škoda Karoq, который уже больше года продается на нашем рынке. Схожие архитектура MQB, моторы, коробки передач, размеры, пропорции, сборка на мощностях ГАЗа. Различия только в оформлении салона, деталях оперения и конфигурации оснащения.
Автомобили под брендом Volkswagen традиционно считаются чуть престижней своих чешских клонов под брендом Škoda, вот и Taos выглядит посерьезней Karoq со своей мощной радиаторной решеткой, большой эмблемой VW, хищным бампером и фарами в стиле «Тигуана».
Хотя это ведь совсем не крупный автомобиль: длина — всего 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм. Над дорогой машина возвышается на 17,5 см — клиренс почти легковой. Весит Taos в зависимости от комплектации 1300–1470 кг.
На наш рынок модель поставляется с двумя проверенными двигателями отечественной сборки — атмосферный 1.6 на
Интересно сконфигурированы сочетания агрегатов в зависимости от типа мотора и типа привода. Слабый двигатель 1.6 идет только с механикой, все переднеприводные версии с 1.4 турбо идут с гидроавтоматом. А робот положен только полноприводным версиям с 1.4. Тестовый кроссовер — 1.4 с гидроавтоматом и передним приводом — вполне себе приемлемое сочетание для 1350 килограмм веса, бодрый подхват, уверенный разгон, хороший запас тяги во всем диапазоне оборотов. Первую сотню такой Taos берет за 8,8 сек, на 0,1 сек быстрее, чем полноприводный с роботом.
Кстати, и расходует Taos с гидроавтоматом меньше — 9,2 литра бензина в городе против 10,1 литра у робота — ну тут понятно, это из-за системы полного привода. И если вам 4WD в городе не особо нужен, лучше брать автомат — и дешевле, и надежней, и экономичней. Тем более что работает он практически идеально — ни толчков, ни задумчивости при переключениях, ни сбоев при подборе правильной передачи. Рулежка точная, реактивное усилие на руле чистое, ну, может быть, не хватает немного тяжести на скоростях.
Подвеска в меру собранная, хорошо глотает мелочь, крупнозернистый асфальт — в целом в машине комфортно, нет паразитной тряски. На грубых ямах, конечно, уже пропускаются ощутимые удары, хотя при желании и по ним можно ехать на приличной скорости. Если, конечно, машину не жалко.
Салон кроссовера не то чтобы спускает с небес на землю, но настойчиво напоминает вам о бюджетности машины, о ее начальном положении в иерархии моделей. Ну как иначе объяснить, что в автомобиле за 2 миллиона (средние комплектации) пластик дверей и передней панели нарочито жесткий, как прошлогодний хлеб.
А эта огромная глянцевая вставка на передней панели? Она слишком кричащая, выглядит как недорогая игрушка. В интерьере крайне мало декора — нет, например, традиционных хромированных/стальных накладок на ручках дефлекторов воздуховодов, на кнопках стеклоподъемников. Более-менее оформлены рулевое колесо и центральный тоннель, но в целом — черно.
Впрочем, черноту разбавляют веселые экраны цифровой приборки и мультимедийной системы. У последней — хорошее разрешение, большая диагональ, насыщенные цвета, неплохое оформление. При переключениях меню, правда, появляются небольшие паузы, но можно привыкнуть. А вот к слабенькому глухому штатному звуку привыкнуть лично у меня не получилось бы — эквалайзером ничего не вытянешь, высоких частот совсем нет.
Сзади по простору вроде бы и приемлемо, и пространства для ступней много, но нет центрального подлокотника — да что ж такое. И задние дверные карты полностью жесткие и черные, как на «Солярисе» (на передних дверях есть хотя бы мягкие и цветные вставки).
А еще Taos в салоне не слишком тактичен, навязчив в плане акустического мусора — слишком громко щелкают сигналы поворотов, слишком громко пищит парктроник. А если ты открываешь дверь при заведенном моторе или заводишь мотор при открытой двери — раздается истошный писк, предупреждающий вас об этой крайне опасной ситуации. В меню отключить эту бяку у меня не получилось.
А вот багажник неплох — 500 литров у переднеприводной версии. В подполе компактная докатка, есть крючки, проушины, ниши, ремни крепления.
Сколько же стоит попасть в ряды счастливых обладателей немецких SUV. 2 миллиона за среднюю версию — совсем недавно столько стоил «Тигуан». Базовая механика с мотором 1.6 стоит
Самый топ с полным приводом тянет на
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