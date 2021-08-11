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В Новосибирск привезли самый дешевый немецкий кроссовер. Чем он крут и брать ли его вместо «корейцев-японцев»

Volkswagen Taos — самый дешевый кроссовер в России среди всех немецких марок

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Volkswagen Taos — в нише самых компактных, доступных кроссоверов

Volkswagen Taos — в нише самых компактных, доступных кроссоверов

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На рынок вышел кроссовер Volkswagen Taos — самый младший из всех SUV этой немецкой марки, представленных на нашем рынке (а всего у Volkswagen по миру аж 20 моделей кроссоверов). Соответственно, он самый компактный и самый доступный — давайте посмотрим на эту модель, позволяющую за относительно небольшие деньги приобщиться к сегменту немецких SUV. Подробности — в нашем обзоре.

Volkswagen Taos — меньше и дешевле популярного «Тигуана»

Volkswagen Taos — меньше и дешевле популярного «Тигуана»

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Volkswagen Taos (предоставлен официальным дилером «Фастар») — брат-близнец чешского Škoda Karoq, который уже больше года продается на нашем рынке. Схожие архитектура MQB, моторы, коробки передач, размеры, пропорции, сборка на мощностях ГАЗа. Различия только в оформлении салона, деталях оперения и конфигурации оснащения.

Длина — 4417 мм<br />Ширина — 1841 мм

Длина — 4417 мм
Ширина — 1841 мм

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Автомобили под брендом Volkswagen традиционно считаются чуть престижней своих чешских клонов под брендом Škoda, вот и Taos выглядит посерьезней Karoq со своей мощной радиаторной решеткой, большой эмблемой VW, хищным бампером и фарами в стиле «Тигуана».

Высота — 1602 мм<br />Колесная база — 2638 мм

Высота — 1602 мм
Колесная база — 2638 мм

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Хотя это ведь совсем не крупный автомобиль: длина — всего 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм. Над дорогой машина возвышается на 17,5 см — клиренс почти легковой. Весит Taos в зависимости от комплектации 1300–1470 кг.

Старший мотор выдает 250 Н·м тяги

Старший мотор выдает 250 Н·м тяги

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На наш рынок модель поставляется с двумя проверенными двигателями отечественной сборки — атмосферный 1.6 на 110 л. с. и турбированный 1.4 на 150 л. с. Такие моторы стоят и на «Октавиях», и на «Рапидах», и на «Поло». Коробки передач — механика, 8-ступенчатый японский гидроавтомат Aisin и 7-ступенчатый новый робот DQ381, привод — передний или полный.

Клиренс — 17,5 см, возможен полный привод на основе муфты

Клиренс — 17,5 см, возможен полный привод на основе муфты

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Интересно сконфигурированы сочетания агрегатов в зависимости от типа мотора и типа привода. Слабый двигатель 1.6 идет только с механикой, все переднеприводные версии с 1.4 турбо идут с гидроавтоматом. А робот положен только полноприводным версиям с 1.4. Тестовый кроссовер — 1.4 с гидроавтоматом и передним приводом — вполне себе приемлемое сочетание для 1350 килограмм веса, бодрый подхват, уверенный разгон, хороший запас тяги во всем диапазоне оборотов. Первую сотню такой Taos берет за 8,8 сек, на 0,1 сек быстрее, чем полноприводный с роботом.

Расход 95-го бензина с гидроавтоматом (город/трасса/смешанный) — 9,2/5,7/7 л

Расход 95-го бензина с гидроавтоматом (город/трасса/смешанный) — 9,2/5,7/7 л

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Кстати, и расходует Taos с гидроавтоматом меньше — 9,2 литра бензина в городе против 10,1 литра у робота — ну тут понятно, это из-за системы полного привода. И если вам 4WD в городе не особо нужен, лучше брать автомат — и дешевле, и надежней, и экономичней. Тем более что работает он практически идеально — ни толчков, ни задумчивости при переключениях, ни сбоев при подборе правильной передачи. Рулежка точная, реактивное усилие на руле чистое, ну, может быть, не хватает немного тяжести на скоростях.

Размер колес:<br />• 215/60/R16;<br />• 215/55/R17

Размер колес:
• 215/60/R16;
• 215/55/R17

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Подвеска в меру собранная, хорошо глотает мелочь, крупнозернистый асфальт — в целом в машине комфортно, нет паразитной тряски. На грубых ямах, конечно, уже пропускаются ощутимые удары, хотя при желании и по ним можно ехать на приличной скорости. Если, конечно, машину не жалко.

Салон не слишком наряден

Салон не слишком наряден

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Салон кроссовера не то чтобы спускает с небес на землю, но настойчиво напоминает вам о бюджетности машины, о ее начальном положении в иерархии моделей. Ну как иначе объяснить, что в автомобиле за 2 миллиона (средние комплектации) пластик дверей и передней панели нарочито жесткий, как прошлогодний хлеб.

Не хватает декора на дверях и передней панели

Не хватает декора на дверях и передней панели

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А эта огромная глянцевая вставка на передней панели? Она слишком кричащая, выглядит как недорогая игрушка. В интерьере крайне мало декора — нет, например, традиционных хромированных/стальных накладок на ручках дефлекторов воздуховодов, на кнопках стеклоподъемников. Более-менее оформлены рулевое колесо и центральный тоннель, но в целом — черно.

Мультимедиа можно отнести к плюсам

Мультимедиа можно отнести к плюсам

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Впрочем, черноту разбавляют веселые экраны цифровой приборки и мультимедийной системы. У последней — хорошее разрешение, большая диагональ, насыщенные цвета, неплохое оформление. При переключениях меню, правда, появляются небольшие паузы, но можно привыкнуть. А вот к слабенькому глухому штатному звуку привыкнуть лично у меня не получилось бы — эквалайзером ничего не вытянешь, высоких частот совсем нет.

Сзади нет подлокотника, но есть подогрев сидений

Сзади нет подлокотника, но есть подогрев сидений

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Сзади по простору вроде бы и приемлемо, и пространства для ступней много, но нет центрального подлокотника — да что ж такое. И задние дверные карты полностью жесткие и черные, как на «Солярисе» (на передних дверях есть хотя бы мягкие и цветные вставки).

Звуковые сигналы раздражают

Звуковые сигналы раздражают

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А еще Taos в салоне не слишком тактичен, навязчив в плане акустического мусора — слишком громко щелкают сигналы поворотов, слишком громко пищит парктроник. А если ты открываешь дверь при заведенном моторе или заводишь мотор при открытой двери — раздается истошный писк, предупреждающий вас об этой крайне опасной ситуации. В меню отключить эту бяку у меня не получилось.

Багажная дверь — с электроприводом

Багажная дверь — с электроприводом

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А вот багажник неплох — 500 литров у переднеприводной версии. В подполе компактная докатка, есть крючки, проушины, ниши, ремни крепления.

Базовая цена за механику с мотором 1.6 — <nobr class="_">1 626 900</nobr> рублей

Базовая цена за механику с мотором 1.6 — 1 626 900 рублей

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Сколько же стоит попасть в ряды счастливых обладателей немецких SUV. 2 миллиона за среднюю версию — совсем недавно столько стоил «Тигуан». Базовая механика с мотором 1.6 стоит 1 626 900 рублей — правда, там есть всё необходимое: диодная оптика, подогревы, кондиционер, кожаный мультируль, мультимедиа, 6 подушек. Ближайшая автоматическая версия — 1 856 900 рублей за 1.4 турбо, робот и полный привод (с такой же степенью оснащения).

Самый топ с полным приводом тянет на 2 199 900 рублей — тут тебе уже и кожаный салон, и электропривод водительского сиденья, и система управления дальним светом, и электрообогрев лобового стекла, и даже декоративная подсветка салона.

Почитайте еще необычный тест — поездка на многотонном 15-литровом грузовике, который может тянуть 44 тонны.

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