Машина — зверь. Журналист НГС проехался за рулем 15-литровой фуры с кабиной размером с однёшку — его ощущения

Всю жизнь я хотел прокатиться за рулем на здоровенном грузовике — и вот такая возможность появилась. В руки мне попался седельный тягач MAN TGX 18.640 — не просто грузовик, а самый современный магистральный тягач, «Грузовик года — 2021» в России, 15-литровый зверь о 640 дизельных «конях» с огромной кабиной-квартирой. Как устроены современные грузовики, насколько легко ими управлять и что чувствуют дальнобойщики — подробнее в нашем материале.
Тягач MAN TGX 18.640 (предоставлен компанией MAN Truck & Bus Rus) — топовая версия серии TGX c дизелем D3876 объемом 15,2 литра, который выдает
Наш тягач представлен с кабиной XXL — максимальной высоты с двумя спальными местами и кучей отсеков для хранения. Первое знакомство с грузовиком начинается с того, что в высокую кабину надо как-то забраться — поднимаемся по трем ступенькам и держимся за поручни по обеим сторонам дверного проема. Выходят из грузовика так же, как и заходят — то есть задом.
Сиденья здесь с пневматической подвеской, можно отрегулировать их высоту и амплитуду колебания кресла на ходу — будет мягче или жестче.
Устроившись в кресле, обращаем внимание на рулевое колесо — несмотря на наличие гидро- и электроусилителей, баранка у нас большого диаметра. Это не только дань традиции — в сложных условиях при маневрировании водителю удобней работать именно с большим рулевым колесом.
А какая же здесь коробка передач? А здесь роботизированная 12-ступенчатая коробка MAN TipMatic. Да, да, робот, который справляется с многотонной массой и позволяет экономить топливо. Управление коробкой — на правом подрулевом переключателе — ставим рычажок в положение D, снимаемся с ручника, отпускаем тормоз — и поехали.
Без прицепа тягач стартует сразу с 5-й передачи, при полной загрузке — со 2-й. Первая передача используется при движении в сложных условиях, на подъемах. Поначалу кажется, что отклик на обе педали задемпфирован, кроме того, тормозная педаль еще и слушком туга. Но постепенно осваиваешься — и вот уже в ответ на среднее нажатие акселератора дизельные 640 «коней» с легкостью уносят тягач вперед (с груженым прицепом так, конечно, не получится).
Управление грузовиком кажется простым и непринужденным — хорошая тяга, шикарный обзор с высоты чуть ли не 2-го этажа, легкий руль с чистым реактивным действием, который и на скорости достаточно вменяем в плане обратной связи.
Система зеркал спроектирована с особой тщательностью, ведь у высокого грузовика много мертвых зон. В вертикальных боковых зеркалах две секции — одна основная, другая для контроля нижних зон возле передних колес.
Над дверью — горизонтальное зеркало для дополнительного контроля. Плюс зеркало над лобовым стеклом для контроля зоны у переднего бампера.
Сзади в подвеске тягача установлены пневматические баллоны, впереди — параболические рессоры. Идет автомобиль довольно жестко, тряско — все-таки рессоры, здоровенный мост, большие неподрессоренные массы. Вот почему на грузовиках стоят сиденья с пневмоподвеской, иначе будет совсем некомфортно.
Кабина внешней высотой 2,15 метра (2,03 метра в салоне) — как однокомнатная квартира. Два полноценных спальных места, можно стоять в полный рост — понятно, что дальнобойщики проводят здесь недели на магистральных международных перевозках, и им нужен комфорт.
Только общий объем всевозможных мест для хранения — 1148 литров. Каких только отсеков тут нет — вот, например, места под нижней кроватью, заодно здесь установлен полноценный независимый холодильник.
А это три яруса выдвижных ящичков на центральной консоли — для всяких мелочей и бумаг.
Материалы отделки — преимущественно простенькие, пластики жесткие. Ну так и кожа с деревом и полированным алюминием коммерческому грузовику ни к чему, излишество всё это.
Откидная верхняя кровать с индивидуальным освещением — симпатично, уютно.
На нижней кровати имеется вот такой пульт дистанционного управления освещением, климатом, стеклоподъемниками, замками — чтобы водителю не надо было вставать.
Простенькая мультимедийная система с небольшим экраном. Она не сенсорная, управляется многопозиционной шайбой на центральной консоли. Говорят, так водитель меньше отвлекается от дороги — ну, не знаю.
А это один из ключевых механизмов тягача — «седло», по-умному — седельно-сцепное устройство. С его помощью к автомобилю и стыкуется многотонный полуприцеп. Вот почему такие тягачи называются седельными.
Ну и пара занимательных фактов-цифр. Нормативный расход дизеля у такого тягача на трассе — порядка 20 литров на 100 километров, но всё зависит от дорожных условий и загрузки. А стоимость автомобиля (без прицепов) — около 8 миллионов рублей. Это как какой-нибудь премиальный Range Rover, но сколько этот трудяга-тягач принесет пользы!
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