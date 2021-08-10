Машина — зверь. Журналист НГС проехался за рулем 15-литровой фуры с кабиной размером с однёшку — его ощущения

Без прицепа тягач стартует сразу с 5-й передачи, при полной загрузке — со 2-й. Первая передача используется при движении в сложных условиях, на подъемах. Поначалу кажется, что отклик на обе педали задемпфирован, кроме того, тормозная педаль еще и слушком туга. Но постепенно осваиваешься — и вот уже в ответ на среднее нажатие акселератора дизельные 640 «коней» с легкостью уносят тягач вперед (с груженым прицепом так, конечно, не получится).