28 мая пятница
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 2/10
usd 73.46
eur 89.66
Тема дняКому дадут пособия на детей от 8 до 17 лет?

Все новости

Все новости

В Новосибирск привезли знаменитый мировой джип — что может новый Land Rover Defender без рамы и мостов

Обзор нового поколения Land Rover Defender — машина с кучей фишек

163
1Обсудить

Поделиться

Land Rover Defender 2021 года

Land Rover Defender 2021 года

Поделиться

Land Rover Defender — один из самых знаменитых внедорожников в мире, долгие годы англичане выпускали его без изменений: на архаичной раме, с мостами, с раздаткой, пока наконец не поняли, что всё в мире кончается. Автомобиль сняли с производства и принялись за разработку нового «Дефендера» — современного, комфортного, функционального. И вот он вышел — без рамы, с кучей электронных помощников и, кажется, не утратил своих внедорожных возможностей. О плюсах и минусах авто — в нашем обзоре.

Длина <nobr class="_">5018 мм</nobr><br />Ширина <nobr class="_">1996 мм</nobr>

Длина 5018 мм
Ширина 1996 мм

Поделиться

Land Rover Defender (предоставлен официальным дилером «Альбион-Моторс») на беду трушных джиперов теперь не олдскул, а современный авто с несущим кузовом, с независимой подвеской, с умной системой полного привода Terrain Response 2, базирующийся на платформе D7x.

Высота <nobr class="_">1967 мм</nobr><br />Колесная база <nobr class="_">3022 мм</nobr>

Высота 1967 мм
Колесная база 3022 мм

Поделиться

На фото Defender выглядит компактным кроссовером со своей мультяшной внешностью, но в жизни это вполне крупный внедорожник — его длина 5018 мм, ширина 1996 мм, масса 2,3 тонны. Дизайн на любителя — кому-то здесь не хватит брутальности, но в любом случае машина отторжения не вызывает.

Разгон до <nobr class="_">100 км/ч</nobr> — 9,1 секунды у 240-сильного дизеля

Разгон до 100 км/ч — 9,1 секунды у 240-сильного дизеля

Поделиться

Defender поставляется с пружинной или пневматической подвеской, во втором случае клиренс меняется от 21,8 до 29,1 см. Двигатели — дизели 2 и 3 литра мощностью 200, 240, 249 л. с. Есть еще бензин 3 литра, выдающий 400 «коней». Автомат — ZF о восьми ступенях. Постоянный полный привод с блокировкой центра и заднего дифференциала, понижающая передача.

Итак, перечислим основные достоинства нового Defender.

Проходимость

Клиренс <nobr class="_">218–291 мм</nobr>

Клиренс 218–291 мм

Поделиться

Ну, конечно, начнем с внедорожных возможностей — для этого автомобиль и создан. В нашем арсенале как старые проверенные решения (дифференциальный полный привод, блокировка центра и заднего дифференциала, понижающая передача), так и интеллектуальная система управления полным приводом, включающая в себя различные режимы — грязь, снег, песок, брод.

Есть понижающая передача и блокировки

Есть понижающая передача и блокировки

Поделиться

Поднял пневму почти на 30 сантиметров, включил понижайку и полез практически на любую горку — с такими короткими свесами это легко. Этот уклон в 16 градусов Defender берет не глядя, ему под силу куда более крутые преграды.

Функция виртуального капота

Функция виртуального капота

Поделиться

Дополнительно помогает функция «прозрачного капота», когда вы видите, на что у вас наезжают передние колеса. Тяги нашего 240-сильного дизеля вполне хватит на любых видах бездорожья.

Плавность хода

Defender отлично справляется с ямами

Defender отлично справляется с ямами

Поделиться

На 20-х грязевых шинах Goodyear c 60-м профилем и пневмой наш Defender действительно плывет над асфальтом, игнорируя микрорельеф, штурмуя рельсы, не замечая ям разного калибра. Разогнаться по грунтовке — пожалуйста, ход очень комфортный, энергоемкость подвески велика, ударов и пробоев нет. В общем, «всякие грязи» — родная стихия для автомобиля.

Просторный функциональный салон

Салон просторен и интересен

Салон просторен и интересен

Поделиться

Места в салоне не меньше, чем в Range Rover, отделка, конечно, попроще, но есть из чего выбрать. В базе используется синтетический мягкий материал обшивки дверных карт и передней панели, который не царапается и легко моется. Можно заказать что-то более изысканное.

Первый ряд может быть трехместным

Первый ряд может быть трехместным

Поделиться

Передний ряд может быть трехместным — центральный подлокотник трансформируется в дополнительное сиденье. Комбинированные кресла по углам (где слабые места) обшиты прочной моющейся тканью. Всюду ниши, ящички и разъемы для гаджетов.

Альпийские окна на стыке боковины и крыши

Альпийские окна на стыке боковины и крыши

Поделиться

А это так называемые альпийские окна на стыке боковины и крыши, дань традициям классического «Дефендера». Задним пассажирам можно смотреть на небушко, наслаждаться горами.

Опции, удобства

Лестница на крышу

Лестница на крышу

Поделиться

Для Defender предлагается огромное количество опций на все случаи жизни: шнорникель, внешние ящики для вещей, лестница на крышу, «приседание» задней оси при погрузке, фаркоп с электроприводом — его можно убрать под днище.

Багажная дверь калиточного типа с доводчиком

Багажная дверь калиточного типа с доводчиком

Поделиться

Багажная дверь калиточного типа надежно фиксируется в любом положении, чтобы не закрылась на уклоне или не захлопнулась от ветра.

Виртуальный автомобиль на экране

Виртуальный автомобиль на экране

Поделиться

Система кругового обзора моделирует изображение автомобиля и его положение в пространстве — паркуйся и маневрируй как хочешь.

Шумоизоляция

В салоне тихо и нет вибраций

В салоне тихо и нет вибраций

Поделиться

Порадовала шумоизоляция высокого премиального уровня, стекла одинарные, но толстые, арки не слышны, аэродинамические шумы на скорости до 100 км/ч минимальны. Дизель молчит на холостых, не досаждает вибрацией, мотор прорывается в салон только при наборе скорости, и то в меру.

А теперь о нюансах нашего внедорожника.

Управляемость

Defender любит крениться

Defender любит крениться

Поделиться

С такими кренами Defender вполне можно назвать увальнем, автомобиль «падает» набок при малейшем намеке на поворот, если на приличной скорости заходить по дуге, людям в салоне придется держаться за ручки. Рулю недостает остроты и точности, обратная связь теряется в некоей вязкости. Да, динамично поездить с перестроениями — не для Defender, хотя тяги двигателя хватает для хорошего разгона, первую сотню 240-сильный дизель берет за 9,1 с.

Управление тягой, работа автомата

Автомат работает с толчками

Автомат работает с толчками

Поделиться

Педаль газа не линейна, легкое усилие почти ни к чему не приводит, а при среднем воздействии автомобиль зачем-то выстреливает. Сопровождается это ощутимым толчком автомата, есть толчки и при переключении на повышенную передачу, при замедлениях. Нужно приноровиться аккуратно манипулировать акселератором, чтобы плавно дозировать тягу и двигаться без толчков.

Зеркала

Не хватает ширины зеркал

Не хватает ширины зеркал

Поделиться

«Джиперские» вертикальные зеркала, конечно, выглядят эффектно, но они слишком узки — мне не хватало обзора. Плюс к тому они заметно искажают изображение. Зеркала на такой автомобиль нужны все-таки покрупнее.

Мультимедиа

Экран мультимедиа невелик

Экран мультимедиа невелик

Поделиться

Особых претензий к мультимедийке не возникло, кроме того что ее экран для такого класса автомобиля невелик, да и посажен он низко. Скорость работы, отклик — тут всё без откровений, крепкий середнячок. Навигация заметно подтормаживает, но зато умеет показывать пробки — есть встроенная сим-карта.

Базовая цена <nobr class="_">4 240 000</nobr> рублей

Базовая цена 4 240 000 рублей

Поделиться

И о ценах. Defender по меркам Land Rover — доступный автомобиль, в базе с хорошим оснащением и 200-сильным дизелем он стоит 4 240 000 рублей. Что-то среднее обойдется в 5–6 миллионов, а топовый бензиновый вариант — 7 222 000 рублей.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Land Rover Defenderновые автотест-драйв
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...