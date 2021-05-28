В Новосибирск привезли знаменитый мировой джип — что может новый Land Rover Defender без рамы и мостов

Land Rover Defender — один из самых знаменитых внедорожников в мире, долгие годы англичане выпускали его без изменений: на архаичной раме, с мостами, с раздаткой, пока наконец не поняли, что всё в мире кончается. Автомобиль сняли с производства и принялись за разработку нового «Дефендера» — современного, комфортного, функционального. И вот он вышел — без рамы, с кучей электронных помощников и, кажется, не утратил своих внедорожных возможностей. О плюсах и минусах авто — в нашем обзоре.
Land Rover Defender (предоставлен официальным дилером «Альбион-Моторс») на беду трушных джиперов теперь не олдскул, а современный авто с несущим кузовом, с независимой подвеской, с умной системой полного привода Terrain Response 2, базирующийся на платформе D7x.
На фото Defender выглядит компактным кроссовером со своей мультяшной внешностью, но в жизни это вполне крупный внедорожник — его длина
Defender поставляется с пружинной или пневматической подвеской, во втором случае клиренс меняется от 21,8 до
Итак, перечислим основные достоинства нового Defender.
Проходимость
Ну, конечно, начнем с внедорожных возможностей — для этого автомобиль и создан. В нашем арсенале как старые проверенные решения (дифференциальный полный привод, блокировка центра и заднего дифференциала, понижающая передача), так и интеллектуальная система управления полным приводом, включающая в себя различные режимы — грязь, снег, песок, брод.
Поднял пневму почти на 30 сантиметров, включил понижайку и полез практически на любую горку — с такими короткими свесами это легко. Этот уклон в 16 градусов Defender берет не глядя, ему под силу куда более крутые преграды.
Дополнительно помогает функция «прозрачного капота», когда вы видите, на что у вас наезжают передние колеса. Тяги нашего 240-сильного дизеля вполне хватит на любых видах бездорожья.
Плавность хода
На 20-х грязевых шинах Goodyear c 60-м профилем и пневмой наш Defender действительно плывет над асфальтом, игнорируя микрорельеф, штурмуя рельсы, не замечая ям разного калибра. Разогнаться по грунтовке — пожалуйста, ход очень комфортный, энергоемкость подвески велика, ударов и пробоев нет. В общем, «всякие грязи» — родная стихия для автомобиля.
Просторный функциональный салон
Места в салоне не меньше, чем в Range Rover, отделка, конечно, попроще, но есть из чего выбрать. В базе используется синтетический мягкий материал обшивки дверных карт и передней панели, который не царапается и легко моется. Можно заказать что-то более изысканное.
Передний ряд может быть трехместным — центральный подлокотник трансформируется в дополнительное сиденье. Комбинированные кресла по углам (где слабые места) обшиты прочной моющейся тканью. Всюду ниши, ящички и разъемы для гаджетов.
А это так называемые альпийские окна на стыке боковины и крыши, дань традициям классического «Дефендера». Задним пассажирам можно смотреть на небушко, наслаждаться горами.
Опции, удобства
Для Defender предлагается огромное количество опций на все случаи жизни: шнорникель, внешние ящики для вещей, лестница на крышу, «приседание» задней оси при погрузке, фаркоп с электроприводом — его можно убрать под днище.
Багажная дверь калиточного типа надежно фиксируется в любом положении, чтобы не закрылась на уклоне или не захлопнулась от ветра.
Система кругового обзора моделирует изображение автомобиля и его положение в пространстве — паркуйся и маневрируй как хочешь.
Шумоизоляция
Порадовала шумоизоляция высокого премиального уровня, стекла одинарные, но толстые, арки не слышны, аэродинамические шумы на скорости до
А теперь о нюансах нашего внедорожника.
Управляемость
С такими кренами Defender вполне можно назвать увальнем, автомобиль «падает» набок при малейшем намеке на поворот, если на приличной скорости заходить по дуге, людям в салоне придется держаться за ручки. Рулю недостает остроты и точности, обратная связь теряется в некоей вязкости. Да, динамично поездить с перестроениями — не для Defender, хотя тяги двигателя хватает для хорошего разгона, первую сотню 240-сильный дизель берет за
Управление тягой, работа автомата
Педаль газа не линейна, легкое усилие почти ни к чему не приводит, а при среднем воздействии автомобиль зачем-то выстреливает. Сопровождается это ощутимым толчком автомата, есть толчки и при переключении на повышенную передачу, при замедлениях. Нужно приноровиться аккуратно манипулировать акселератором, чтобы плавно дозировать тягу и двигаться без толчков.
Зеркала
«Джиперские» вертикальные зеркала, конечно, выглядят эффектно, но они слишком узки — мне не хватало обзора. Плюс к тому они заметно искажают изображение. Зеркала на такой автомобиль нужны все-таки покрупнее.
Мультимедиа
Особых претензий к мультимедийке не возникло, кроме того что ее экран для такого класса автомобиля невелик, да и посажен он низко. Скорость работы, отклик — тут всё без откровений, крепкий середнячок. Навигация заметно подтормаживает, но зато умеет показывать пробки — есть встроенная сим-карта.
И о ценах. Defender по меркам Land Rover — доступный автомобиль, в базе с хорошим оснащением и 200-сильным дизелем он стоит