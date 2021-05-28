В Новосибирск привезли знаменитый мировой джип — что может новый Land Rover Defender без рамы и мостов

Land Rover Defender — один из самых знаменитых внедорожников в мире, долгие годы англичане выпускали его без изменений: на архаичной раме, с мостами, с раздаткой, пока наконец не поняли, что всё в мире кончается. Автомобиль сняли с производства и принялись за разработку нового «Дефендера» — современного, комфортного, функционального. И вот он вышел — без рамы, с кучей электронных помощников и, кажется, не утратил своих внедорожных возможностей. О плюсах и минусах авто — в нашем обзоре.

