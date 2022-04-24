Китайцы сделали замену суперпопулярному Lexus RX — за что просят 4 миллиона (фото и видео)

При том, что простора в автомобиле за глаза, а на задних местах так вообще шикарно, сами сиденья, в частности передние, вызывают вопросы. Нет электрорегулировки угла наклона подушки сиденья, регулировки длины подушки. Те, кто привык ездить в премиальных автомобилях, знают, насколько это важно и нужно для такого класса авто, чтобы максимально комфортно настроить кресло под себя.

Или вот тот же центральный подлокотник — он есть, но он слишком низко и не регулируется, удобно опереться на него не получится. Берите пример со «Шкоды», где подлокотник ступенчато выдвигается вперед и поднимается вплоть до такой высоты, что можно «лежать» на нем локтем, а кисть при это спокойно достает до обода баранки — едешь такой себе и вальяжно рулишь.

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