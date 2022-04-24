Китайцы сделали замену суперпопулярному Lexus RX — за что просят 4 миллиона (фото и видео)
Тест-драйв с фото- и видеообзором от авторедактора НГС
Продолжаем рассказывать о китайских автомобилях, которые захватывают российский рынок на фоне проблем у других производителей. Вот буквально недавно о полном уходе из страны объявил американский гигант General Motors, а это значит, что у нас не будет «Шевролетов», «Кадиллаков» и прочих «Бьюиков». Да и не шибко-то они были нужны тут кому-то, честно говоря. А «китайцы», судя по приросту продаж, нужны — сегодня на тесте у нас премиальный кроссовер EXEED TXL, аналог Lexus RX — давайте посмотрим, может ли он потягаться с топовым «японцем».
Посмотрите сначала небольшой видеоролик, чтобы получить общее впечатление о нашем автомобиле.
Премиальный Exeed TXL (предоставлен официальным дилером «Сибавто») является средней моделью в линейке бренда Exeed (принадлежащего концерну Chery), по габаритам это аналог суперпопулярного в России Lexus RX (лидер в премиум-сегменте). Размеры нашего «китайца»: длина — 4780 мм, ширина — 1885 мм. Да, Exeed короче «Лексуса» на 11 сантиметров, но повыше (1730 мм против 1705 мм) и клиренсом получше (21 см против 20 см).
Поставляется TXL с единственным наддувным двигателем с непосредственным впрыском, который при объеме 1,6 литра выдает аж 186 лошадиных сил и 275 Нм крутящего моменту. Мотор работает в паре с «мокрым» роботом с двумя сцеплениями о 7 передачах. Полный привод на основе многодисковой муфтой BorgWarner, подключающей заднюю ось.
Комплектаций всего две, Luxury и Flagship. Отличаются они тем, что у второй есть люк, панорамная крыша, электропривод обоих передних сидений и их вентиляция, пакет активных систем безопасности, акустика Sony.
Внешний вид
Посмотрите внимательней, ничего не напоминает? Да это же «Порше» — такая же огромная «борода» бампера, узкие фары и отсутствие радиаторной решетки между ними — вся вентиляция идет через бампер. Нет, о специфическом «рыбном» дизайне «Порше», конечно, можно дискутировать, кому-то он не нравится, но здесь, как мне кажется, все фрагменты экстерьера собраны аккуратно, гармонично и выглядят ультрасовременно. А как интересно переливается светодиодная надпись Exeed (это есть в нашем видео) — очень немногие производители экспериментируют с подсветкой на «лице» автомобиля, на ум приходит разве что BMW X6 с подсвеченными ноздрями.
Динамика, экономичность
Из «десятки» наш кроссовер, хоть и не сильно, но выезжает — разгон до сотни 9,8 секунды, это при 1,8 тонны массы. Мотор вполне бодро подхватывает, не скисает при наборе скорости, правда, есть нюансы управления тягой и переключений робота (об этом чуть позже). При такой массе неплоха и экономичность — всего 6,4 литра бензина на сотню по трассе, в городе — 10,2 литра. И бензин производитель разрешает лить
Плавность хода, шумоизоляция
Понравился ездовой комфорт — движемся упруго, собранно, но ямы хорошо демпфируются, округляются, подвеска не допускает ударов на корпус и звукового сопровождения этих ударов. TXL неплохо чувствует себя на проселке с большими волнами, размашистыми кочками — можно держать приличную скорость без раскачки, «козления». На шоссе при 100 км/ч приятный акустический комфорт, есть некий аэродинамический фон, но от колес почти ничего не доносится — тут у нас стоят шины Continental UltraContact размера 225/55/19.
Салон
Да, хорошее сейчас у китайцев исполнение интерьеров, а этот премиальный автомобиль — ну чем не «Лексус»? Материалы панелей мягкие, выглядят достойно, к сборке претензий нет, кричащих элементов нет. Солидности добавляет большой планшет на передней панели, объединяющий приборку и мультимедиа, которая предоставляет широкий функционал — от настройки внешнего вида до навигации.
Мелочи продуманы — вот в дверные ручки заботливо уложены резиновые коврики, чтобы, стало быть, их можно было достать, почистить от пыли и уложить обратно.
Отличная прорисовка системы кругового обзора, отличная картинка с камер — смотришь будто на кино HD на широком экране. Конечно, это здорово позволяет маневрировать и парковаться в сложных местах.
Багажник
Объемы тут не космические — 600 литров и 1456 литров при сложенном втором ряде, но всё тут удобно и по делу. Основной пол вровень с уровнем бампера — удобно при повседневной поклаже вещей.
Если надо больше места — пол можно поднять и зафиксировать на веревочке — тут у нас обнаруживаются еще объем и компактный органайзер. Если поднять и второй пол — попадаем уже к запасному колесу. Никаких дурацких толстостенных органайзеров, никакой пустой траты места. Естественно, имеется электропривод багажной крышки.
Связка мотора и робота
К разговору о переключениях передач — если неспешно разгоняться и хорошенько прочувствовать поведение автомобиля, можно ощутить моменты переключения робота, трудится он далеко не бесшовно. При этом возникает такой эффект, когда за мгновение до переключения автомобиль слегка «подвисает», почти неуловимо клюет носом, а потом раз — и пошел вперед. В плане управления тягой тоже есть моменты — допустим, при полном нажатии на газ робот вместо того, чтобы понизиться сразу на две передачи, сначала сбрасывает одну и потом только вторую.
Сиденья
При том, что простора в автомобиле за глаза, а на задних местах так вообще шикарно, сами сиденья, в частности передние, вызывают вопросы. Нет электрорегулировки угла наклона подушки сиденья, регулировки длины подушки. Те, кто привык ездить в премиальных автомобилях, знают, насколько это важно и нужно для такого класса авто, чтобы максимально комфортно настроить кресло под себя.
Или вот тот же центральный подлокотник — он есть, но он слишком низко и не регулируется, удобно опереться на него не получится. Берите пример со «Шкоды», где подлокотник ступенчато выдвигается вперед и поднимается вплоть до такой высоты, что можно «лежать» на нем локтем, а кисть при это спокойно достает до обода баранки — едешь такой себе и вальяжно рулишь.
Звук
Акустика Sony, которая как бы считается премиальной, на этот раз не показала выдающихся достижений. Нехватка мощности по всем диапазонам, невыразительные басы и высокие частоты, недостаточный диапазон регулирования частот. В итоге получается глуховатое, смазанное и довольно слабое звучание.
Цены
Да что там говорить, цены — это сейчас нюанс каждого автомобиля. Можно долго говорить о достоинствах и тактико-технических характеристиках авто, но при виде ценника просто сбежать из магазина. Первая комплектация нашего кроссовера у производителя стоит
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