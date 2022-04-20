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Кризис-2022

General Motors уходит из России

До этого автоконцерн приостановил работу в стране

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В России корпорация выпускала автомобили Chevrolet и Cadillac

В России корпорация выпускала автомобили Chevrolet и Cadillac

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Автоконцерн General Motors уходит из России. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, компания разослала дилерам уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей и увольняет сотрудников российского офиса. Ранее компания временно приостановила свою деятельность в России, однако окончательное решение принято не было. Теперь General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала спецоперации на Украине.

В последний годы корпорация General Motors сотрудничала с калининградским ЗАО «Автотор», где выпускала автомобили под брендами Chevrolet и Cadillac.

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