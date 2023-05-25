«В Китае на пожизненной гарантии, а у нас проблема». Владельцы китайских автомобилей заметили рост цен на запчасти — их ждут месяцами

— У моего соседа Chery. Он менял двигатель на нее, покупал за 90 тысяч. Сейчас дешевле, чем 130 тысяч рублей, не найдешь, — добавила автомобилистка.



Данил Епанчинцев уверен, что цены на оригинальные запчасти для китайских авто не должны быть низкими.



— Если мы говорим про запчасти на китайские авто в оригинальном исполнении, не вижу в том, что они стоят столько же, сколько запчасти на кузовные европейские автомобили, ничего удивительного и не понимаю, почему должно быть по-другому, — говорит он. — Чем Haval хуже Volkswagen и почему запчасти, произведенные под своим брендом, должны быть в разы дешевле, чем у любого другого производителя? Про дубликаты не скажу — не сталкивался с тем, чтобы цена на них сравнялась с ценами на оригиналы, даже если сравнить цены на дубликаты сейчас и оригинал до СВО.