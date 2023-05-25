«В Китае на пожизненной гарантии, а у нас проблема». Владельцы китайских автомобилей заметили рост цен на запчасти — их ждут месяцами

Федеральные СМИ пишут о росте спроса на автокредиты. При этом, согласно исследованиям, россияне стали покупать больше китайских автомобилей. Корреспондент НГС пообщалась с новосибирскими владельцами китайских машин, с продавцами запчастей, банкирами и автоэкспертами и выяснила, что происходит на рынке китайского автопрома в Сибири.
В очередь за кредитами
В апреле российские банки одобрили физлицам 77 тысяч автокредитов на общую сумму 109,5 миллиарда рублей, подсчитали в аналитической компании Frank RG. По данным «Автостата», за тот же период в стране продали 75,6 тысячи новых легковых автомобилей. 44% продаж пришлось на китайские марки, 35% — на российские, из которых 33% — это Lada.
В Новосибирской области ситуация похожая. В «Альфа-Банке» корреспонденту НГС сообщили, что автокредитование запустили недавно, чуть больше года назад, но уже отметили, что услуга востребована: с начала 2023 года банк профинансировал покупку машин на сумму около 22 миллиардов рублей. А апрель стал рекордным месяцем по спросу на автокредитование: банк оформил таких займов на сумму больше 6,2 миллиарда рублей.
При этом новосибирские банкиры констатируют рост спроса на китайские автомобили.
— Исторически у жителей Новосибирска особой популярностью пользовались автомобили японских марок. Сейчас мы видим общий тренд в России на рост популярности автомобилей китайских марок, это не обошло стороной и Новосибирск. Мы ожидаем, что эта тенденция усилится, а также увеличится доля в городах Сибири автомобильных марок российской сборки (например, «Москвич»), благодаря спецпрограммам кредитования и послепродажной поддержки, — рассказала дивизиональный руководитель по маркетингу и коммуникациям «Альфа-Банк» Олеся Самчелеева.
В ВТБ по итогам четырех месяцев 2023 года автокредитование тоже бьет рекорды: 34 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Новосибирской области клиенты ВТБ в 2023 году получили автокредитов на сумму больше 500 миллионов рублей, из них почти 200 миллионов — в апреле.
— Рост к марту составил 32%. Среди новых автомобилей наибольшим интересом у новосибирских заемщиков в апреле пользовались автомобили Lada, второй по популярности маркой стала Omoda (кроссовер китайского концерна Chery. –– Прим. ред.), — сообщили в пресс-службе ВТБ. — Среди авто с пробегом чаще выдавали кредиты на покупку Nissan, Mercedes, Subaru.
Автоэксперты уверены: ситуация на рынке автокредитования — ожидаемая.
— Китайские автомобили у нас заняли основную нишу по кредитованию, и в этом нет ничего удивительного. Китайский автопром предлагает много машин за сравнительно небольшие деньги для сегодняшнего дня. Понятно, что цена на них завышена, но, как говорится, «походите по рынку, поищите дешевле», — отмечает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков. — Просто больше вообще ничего нет. Машины автовладельцам обновлять нужно, а банкам — кредитовать население.
Член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев придерживается аналогичного мнения.
— Когда на рынке нет новых альтернатив, которые попадают под программу кредитования, и когда дилеры могут сделать какое-то выгодное предложение или дать заводскую гарантию, логично, что бьются рекорды, и тенденция будет только нарастать. Не удивлюсь, если в скором времени спрос на китайские автомобили превысит предложение. Покупать новую машину за несколько миллионов и осознанно отказываться от гарантии, даже выбирая Volkswagen или Mercedes-Benz, — это очень большой риск: история показывает, что у той же Toyota уже нет «императорского» качества, а «немцы» никогда не славились простотой и надежностью, — уверен собеседник.
Во сколько обойдется эксплуатация
При этом некоторые федеральные телеграм-каналы для автомобилистов сообщают о том, что россияне, которые купили машины китайских брендов, столкнулись с проблемами с их обслуживанием. Представители дилерских центров и эксперты якобы жалуются, что запчасти приходится ждать по нескольку месяцев, а стоимость комплектующих зачастую не отличается от цен на европейские детали.
Новосибирские собственники «китайцев» частично подтвердили слова своих столичных «коллег».
— Сейчас подорожали как авто, так и запчасти. Например, авто марки Haval при старте продаж стоил значительно дешевле, сейчас же он стоит как среднестатистическое авто класса комфорт. Но машина непривередлива к топливу, а рост цен — это ожидаемо: иномарки сейчас довольно сложно купить из салона, только если с пробегом, а китайские — более доступные, — уверена владелица китайского автомобиля Great Wall Hover H6 Наталья. — Раньше наши люди настороженно относились к Китаю, так как он ассоциировался с чем-то некачественным. Сейчас, видимо, мнение у людей меняется.
Женщина рассказала, что, по ее наблюдениям, цены начали расти на всё, в том числе на автомобили и комплектующие, после объявления пандемии в 2020 году.
— У моего соседа Chery. Он менял двигатель на нее, покупал за 90 тысяч. Сейчас дешевле, чем 130 тысяч рублей, не найдешь, — добавила автомобилистка.
Данил Епанчинцев уверен, что цены на оригинальные запчасти для китайских авто не должны быть низкими.
— Если мы говорим про запчасти на китайские авто в оригинальном исполнении, не вижу в том, что они стоят столько же, сколько запчасти на кузовные европейские автомобили, ничего удивительного и не понимаю, почему должно быть по-другому, — говорит он. — Чем Haval хуже Volkswagen и почему запчасти, произведенные под своим брендом, должны быть в разы дешевле, чем у любого другого производителя? Про дубликаты не скажу — не сталкивался с тем, чтобы цена на них сравнялась с ценами на оригиналы, даже если сравнить цены на дубликаты сейчас и оригинал до СВО.
Эксперт отмечает, что это касается и электроники.
— Работа инженеров, гарантия, имя, бренд — всё включено в конечную стоимость товара. Китай уже и в сфере компьютерной техники, в производстве плат далеко не на последнем месте, их товары стали уже очень приличного качества, — заключил Епанчинцев.
Владелец «китайца» Chery Tiggo Вячеслав отметил, что разница в комфорте с российской «Приорой» за те же деньги — колоссальная. Машиной он владеет первый год, поэтому сказать, насколько изменились цены на запчасти, пока не может, но уже успел столкнуться с проблемой их качества и наличия. Мужчина живет в Оренбурге, но смог найти и заказать запчасти только из Новосибирска.
— Некачественные попадались запчасти, когда делал ходовую часть. А для двигателя вообще нигде не было поршневой подходящей. Выходил на магазины, которые торгуют этими запчастями, и никто не смог мне заказать. В итоге нашел магазин из Новосибирска, в котором сказали, что помогут, — говорит Вячеслав.
Мнение продавцов
Продавцы утверждают, что проблем с ростом цен и поставками китайских автозапчастей нет.
— С бензиновыми проблем нет: месяц-полтора — и она здесь, — заявил руководитель отдела продаж магазина «Пекинский джип» Валерий. — Проблемы есть с новыми марками электромобилей. Их сейчас ввозят много, наши потребители берут такие авто из-за красоты и дешевизны, но на запчасти для таких машин нет каталогов. В Китае они на пожизненной гарантии, а у нас проблема.
В целом, отметил он, с началом СВО цены на китайские запчасти сначала выросли, а потом упали и стали ниже примерно в два раза. В одном из магазинов Новосибирска, специализирующемся на запчастях для китайских грузовых авто, сообщили, что на них детали тоже подорожали с началом СВО, а сейчас курс опустился и цены почти вернулись на прежний уровень. При этом бизнесмены отмечают проблемы с логистикой — увеличились сроки доставки комплектующих. По словам собеседников НГС, в России становится всё больше грузовых машин, автобусов и спецтехники китайского производства.
Владелец магазина «Китай-авто» Максим Доржанов, напротив, утверждает, что проблем с поставками китайских запчастей в городе за 5 лет их работы нет.
— На электромобили нет запчастей, но и это не проблема: клиенты делают заказ, ждут месяц-два и получают детали. С дизельными — если распространенная марка — все есть в наличии. Запчасти на нераспространенные марки также приходится ждать от одного до двух месяцев, — сообщил собственник.
По словам Доржанова, цены на запчасти для «китайцев» зависят не от происходящих в мире событий, а от курса валют — доллара и юаня.
— Если курс доллара 60, будет одна цена, если 120 — другая. Распространенные запчасти, которые постоянно покупают — например, расходники, — стоят дешево. Если редкие агрегаты: например, узлы — они дороже. Спецоперация на ценах не отразилась, — считает он.
В СТО «Сто лошадок» заметили, что цены на автомобильные запчасти значительно выросли в феврале 2022 года, а сейчас снижаются и почти вышли на прежний уровень. При этом эксперты констатируют, что многие из запчастей попали под санкции, но это не коснулось китайских деталей.
— С ними проблем по наличию нет. Может, не пришло еще время, не сильно давно на рынке, — предположил управляющий директор автокомплекса СТО «Сто лошадок» Денис.
Между тем, как сообщали РИА Новости, Центробанк считает необходимым проводить государственный контроль оборота б/у запчастей на машины. Директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов считает, что это мероприятие нужно, чтобы не провоцировать угоны машин и снизить уровень преступности в стране.
Ранее НГС писал, что в России заканчиваются импортные машины. Корреспондент НГС выяснила, сколько их осталось в Новосибирске и что делать, если их совсем раскупят.