Оставили без импорта: в России заканчиваются новые иномарки — мы выяснили, сколько осталось в Новосибирске и чем их заменить

В двух вариантах представлен в наличии и автомобиль Rio X — Rio X Comfort и Rio X Style за 2,3 и 2,4 миллиона соответственно. KIA Sportage Luxe можно купить за 4,3 миллиона. Также доступен к продаже за 6,5 миллиона KIA Carnival.

— Автомобилей очень мало по наличию, поставки прекратились — последние были в январе. Нет предзаказов и заказов, ничего, — объясняет представитель компании Дмитрий. — Осталось небольшое количество дилерских автомобилей, также сейчас «Киа» хорошо идут параллельным импортом, например из Казахстана. Онлайн-бронирование — это как раз такая история. Дилеры распродают остатки, машин больше нет. Если поставок нет — где мы их будем брать?

Что говорят эксперты

Автоэксперты отмечают, что цены на автомобили сейчас, если сравнивать с началом прошлого года, значительно выросли.



— Подорожало всё. Рост на импортные составил 1,5–2 миллиона, у китайцев — 1–1,5 миллиона. Последние пользуются ситуацией: «Китай» от 3 миллионов — это перебор. На другие иностранные машины цены выросли из-за того, что их везут через параллельный импорт. А это, в свою очередь, лишние логистические звенья, аппетиты фирм, которые занимаются этим по всей цепочке. Машины везут не напрямую в Россию, а через Армению, Казахстан, ОАЭ, — объясняет руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

