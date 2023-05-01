Оставили без импорта: в России заканчиваются новые иномарки — мы выяснили, сколько осталось в Новосибирске и чем их заменить

Уже больше года в отношении России действуют западные санкции, которые отразились на всех сферах жизни, в том числе и на авторынке. Сначала это коснулось удорожания автозапчастей и автоуслуг. Теперь федеральные СМИ сообщают о прекращении поставок автомобилей западных брендов, за исключением китайских. Корреспондент НГС обзвонила несколько известных дилерских центров Новосибирска, а также пообщалась с автоэкспертами и выяснила, как обстоят дела с новыми импортными машинами в Новосибирске.
Что говорят дилеры
СМИ сообщали, что в России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории. Представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Opel, Renault, Toyota, Hyundai и других популярных марок на своих сайтах предлагают ограниченное количество таких машин.
Для начала мы обратились в дилерский центр «Автомир» — официальный представитель Toyota. Согласно данным сайта, пока ситуация не слишком напряженная: в магазине остался 61 автомобиль марки Toyota, представленный в 8 моделях. Самое бюджетное предложение — седан Toyota Corolla 2022 года выпуска за 3,3 миллиона рублей. Самая дорогая модель — внедорожник Toyota LC 300 за 10,3 миллиона. Новинки — автомобили Toyota Rush и Toyota Avalon — представлены на сайте, но не доступны для продажи, их нет в наличии.
Также в дилерском центре можно купить 36 машин южнокорейской марки Hyundai. Всего предлагают 4 модели — 26 внедорожников Hyundai Tucson стоимостью от 3,1 миллиона рублей, 4 внедорожника Hyundai Creta стоимостью от 2,1 миллиона рублей, 5 Hyundai Santa Fe от 4,6 миллиона рублей и только один Hyundai Palisade стоимостью от 7 миллионов.
При этом явный дефицит можно заметить в машинах немецкой марки Volkswagen — всего их осталось 8: 4 Volkswagen Polo стоимостью от 1,3 миллиона, один Volkswagen Taos — от 1,3 миллиона, один Volkswagen Tiguan стоимостью от 3,7 миллиона и лишь один внедорожник Volkswagen Touareg стоимостью от 11,2 миллиона рублей.
С немецкими Audi дела обстоят еще хуже. Остался один лифтбек Audi A5, цена на который начинается с 6,1 миллиона, и седан Audi A3 стоимостью от 3,2 миллиона. Новинка Audi Q7 недоступна для покупки новосибирцам. Также для продажи предлагается всего один автомобиль французской марки Renault Duster стоимостью чуть больше двух миллионов рублей в универсальном кузове.
Таким образом, всего дилеры предлагают 144 машины, большой выбор «Тойот» и практически никакого — западных марок. Но и китайских тоже не так много. Для сравнения, в Москве в указанном дилерском центре продают 1930 машин. При этом много вариантов корейских и китайских марок, а вот японских практически нет. Возможно, это говорит о том, что столичный авторынок подстраивается к новым условиям значительно быстрее.
— Поставок импортных машин, кроме китайских, нет уже года два. Продаем остатки, и больше, к сожалению, официально завезенных машин нет. Нет предзаказа — не существует бренда, — говорит представитель новосибирского филиала дилерского центра Жанна. — Есть китайские бренды: например, мы взяли Exeed. Что в них плохого? Гарантия полноценная 7 лет, или 200 тысяч.
На сайте еще одного центра, «Фестар» — официального дилера Mitsubishi Motors — довольно богатый выбор. Тут можно заказать Pajero Sport, Outlander, семиместный Outlander, Eclipse Cross, ASX и L200 — всего около 35 машин.
— Некоторые до сих пор идут, на некоторые поставок нет, и пока неизвестно, как в будущем будет. Пока всё, что есть на сайте, имеется в наличии. По Mitsubishi поставок не будет, но на другие бренды, например Subaru, продолжаются. Думаю, что проблема не настолько актуальна, как пишут, — объяснил НГС менеджер по продажам Сергей.
У официального дилера Hyundai «Эксперт-авто» модельный ряд представлен лишь 9 позициями, на сайте из вариантов для города можно купить Hyundai Solaris — цена начинается от 1,4 миллиона рублей. Elantra можно приобрести от 2,1 миллиона, Sonata — от 2,7 миллиона. Из кроссоверов предлагают Creta от 1,9 миллиона, Tucson от 2,7 миллиона, Santa Fe за почти 4 миллиона, Palisade — от 5,3 миллиона рублей. Также на сайте представлены два микроавтобуса: Staria и Staria Premium за 4,1 и 5,1 миллиона рублей соответственно.
— Сейчас, на самом деле, есть такая тенденция, что машин мало, и что будет дальше, сказать сложно. Пока продаем то, что есть, и так везде. У корейцев никаких предзаказов не будет, — сообщил НГС менеджер отдела продаж «Эксперт-авто» Михаил.
В автосалоне KIA «Сармат» в наличии 4 автомобиля — на сайте отображаются 13 моделей, но фактически их нет. KIA Rio 2022 года представлены в двух комплектациях — Rio Classic Audio по онлайн-бронированию за почти 2,2 миллиона и Rio Comfort — за 2,2.
В двух вариантах представлен в наличии и автомобиль Rio X — Rio X Comfort и Rio X Style за 2,3 и 2,4 миллиона соответственно. KIA Sportage Luxe можно купить за 4,3 миллиона. Также доступен к продаже за 6,5 миллиона KIA Carnival.
— Автомобилей очень мало по наличию, поставки прекратились — последние были в январе. Нет предзаказов и заказов, ничего, — объясняет представитель компании Дмитрий. — Осталось небольшое количество дилерских автомобилей, также сейчас «Киа» хорошо идут параллельным импортом, например из Казахстана. Онлайн-бронирование — это как раз такая история. Дилеры распродают остатки, машин больше нет. Если поставок нет — где мы их будем брать?
Что говорят эксперты
Автоэксперты отмечают, что цены на автомобили сейчас, если сравнивать с началом прошлого года, значительно выросли.
— Подорожало всё. Рост на импортные составил 1,5–2 миллиона, у китайцев — 1–1,5 миллиона. Последние пользуются ситуацией: «Китай» от 3 миллионов — это перебор. На другие иностранные машины цены выросли из-за того, что их везут через параллельный импорт. А это, в свою очередь, лишние логистические звенья, аппетиты фирм, которые занимаются этим по всей цепочке. Машины везут не напрямую в Россию, а через Армению, Казахстан, ОАЭ, — объясняет руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.
При этом, по его наблюдениям, некоторые автомобили в середине 2022 года сильно подорожали, но сейчас вновь появились нормальные предложения.
— Например, в прошлом году Toyota Land Cruiser 300 стоила 15–20 миллионов рублей, сейчас такую можно купить за 7–10 миллионов. Всё индивидуально, — сказал Ашурков.
К китайскому автопрому Вячеслав Ашурков относится скептически.
— Китайский автомобиль — достаточно современный, напичканный разными ништяками. При этом цена у машины достаточно высока, но никто не знает, насколько она крепкая и что будет с гарантией. У нас очень много китайских марок зашло на российский рынок для того, чтоб предложить в опустевшей нише нашему потребителю свои варианты. Но для себя я бы выбор сделал в пользу б/у западного или японского производителя, — заявил эксперт.
Его коллега, член новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Данил Епанчинцев убежден, что китайцы научились делать машины.
— Я как приверженец японских машин выбрал бы 3–5-летнюю машину из Японии, но с нынешним курсом доллара это стало не совсем выгодно, пошлины чрезмерно высоки. Поэтому сейчас, если говорить о б/у «европейце» или новом «китайце», я сторонник нового Китая, так как смотрю обзоры независимых экспертов: современные китайские машины — уже не то, к чему мы привыкли. Это не Chery Amulet или Chery Tiggo, которые гнили после года эксплуатации, а более качественные. Китайцы стали подходить с умом: они не просто копируют, а переманивают к себе специалистов с мировых концернов и совместно исправляют ошибки прошлого, — уверен спикер.
По наблюдениям Епанчинцева, эта тенденция наблюдается лет 5. Он утверждает, что за это время китайские производители сделали скачок в плане дизайна и надежности.
— Китай в отличие от других автопроизводителей научился признавать свои ошибки и исправлять их. При этом не могу сказать, что не посоветовал бы к покупке отечественные автомобили. Но какой смысл покупать условный «Москвич», если это — обычный китайский автомобиль фирмы JAC? Ничего там не меняется, — объясняет Епанчинцев. — К тому же все знают, что у нашего АВТОВАЗа есть огромные проблемы с поставками комплектующих. Условно, если раньше электроника там была европейская (Bosch, Delphi), то сейчас они вынуждены внедрять китайскую. Ну, либо помним ограниченную серию, когда машины шли без подушек безопасности.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске стартовала распродажа японских и китайских автомобилей. Эксперты сообщают, что можно сэкономить до 620 тысяч рублей.