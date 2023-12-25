«Люди немножечко деградировали»: крик души автоинструктора — он откровенно рассказал о тех, кто приходит сдавать на права

Но люди после своей работы все же пытаются найти инструктора в автошколе, чтобы с ним обучаться. Они даже не пытаются узнать, будет ли с ними работать инструктор в это время — просто приходят и записываются. А потом у нас начинаются проблемы: мы не успеваем выкатать часы, человек не готов.



Очень хочется донести до людей, чтобы они понимали: автошкола является такой же школой, мы приравнены к сфере образования. Года четыре назад, если не ошибаюсь, это случилось. И вот если ты, допустим, пришел в институт учиться, под тебя преподаватель не подстраивается. А там ты платишь гораздо больше денег, чем в автошколе. И тебя даже могут отчислить. А здесь же, такое ощущение, у всех в голове: инструктор должен под тебя подстроиться. Хотя инструктор один, а учеников… Ну вот, допустим, у меня сейчас их около восемнадцати. Я физически не могу подстроиться под всех.