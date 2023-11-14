Одна по цене двух: утильсбор на заграничные авто взлетел в 200 раз — сибиряки влезают в долги из-за уже оплаченных машин

Ловушка для покупателя

Сибирячка Оксана Зюзькова — мать троих детей. Семья ещё год назад купила через посредника в Киргизии семейный автомобиль — 7-местный Mitsubishi Outlander. Оксана говорит, что о большом автомобиле они мечтали давно, а тут подвернулся недорогой вариант. По действовавшему тогда курсу доллара он обошёлся семье примерно в 1,3 миллиона рублей: часть средств многодетная семья оформила в кредит, часть — взяла в долг под проценты. И стала ждать.



Всё случившееся потом — какая-то злая ирония.



— В мае машина к нам приехала автовозом, никаких перекупов и посредников в документах нет. Машина пришла — задняя часть стукнутая. Стали собирать деньги на ремонт, записались на СТО к хорошему мастеру в июне — делали для себя, продавать не собирались, запчасти все новые, оригинальные брали. Мастер нас промурыжил два месяца, потом сломал ногу и отказался нас брать на ремонт, — описывает Оксана Зюзькова. — В августе вышло первое постановление об утильсборе — мы не переживали, мы ведь для себя брали: ну заплатим 5500 рублей этих и спокойно будем ездить. В начале октября мы всё-таки отдали машину на СТО — это было критично для прохождения экспертизы, чтобы сделать СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. — Прим. ред.) и электронное ПТС. 12 октября мы прошли всё это и отдали машину на химчистку и полировку, на все эти финальные вещи. Мы не знали, что таможне не нужно предоставлять машину, и туда поехали уже 30 октября. И там узнали, что теперь утильсбор у нас 1,28 миллиона рублей.