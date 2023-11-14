Одна по цене двух: утильсбор на заграничные авто взлетел в 200 раз — сибиряки влезают в долги из-за уже оплаченных машин

Дважды за год российское правительство меняло правило уплаты утилизационного сбора для ввезенных в страну автомобилей. В августе ввели первое ограничение — автомобиль фактически запретили продавать в течение года, а ставка утильсбора взлетела для тех, кто зарабатывал на перепродаже иностранных авто в России. В октябре правительство приняло ещё одно постановление, которое фактически подняло ставки утильсбора для физлиц в сотни раз, причём в силу новые правила вступили уже через две недели. Тысячи покупателей автомобилей по всей России оказались в ловушке, и оформить машину они теперь могут, только выплатив за нее ещё одну стоимость. Подробности узнала журналист НГС.
Ловушка для покупателя
Сибирячка Оксана Зюзькова — мать троих детей. Семья ещё год назад купила через посредника в Киргизии семейный автомобиль — 7-местный Mitsubishi Outlander. Оксана говорит, что о большом автомобиле они мечтали давно, а тут подвернулся недорогой вариант. По действовавшему тогда курсу доллара он обошёлся семье примерно в 1,3 миллиона рублей: часть средств многодетная семья оформила в кредит, часть — взяла в долг под проценты. И стала ждать.
Всё случившееся потом — какая-то злая ирония.
— В мае машина к нам приехала автовозом, никаких перекупов и посредников в документах нет. Машина пришла — задняя часть стукнутая. Стали собирать деньги на ремонт, записались на СТО к хорошему мастеру в июне — делали для себя, продавать не собирались, запчасти все новые, оригинальные брали. Мастер нас промурыжил два месяца, потом сломал ногу и отказался нас брать на ремонт, — описывает Оксана Зюзькова. — В августе вышло первое постановление об утильсборе — мы не переживали, мы ведь для себя брали: ну заплатим 5500 рублей этих и спокойно будем ездить. В начале октября мы всё-таки отдали машину на СТО — это было критично для прохождения экспертизы, чтобы сделать СБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. — Прим. ред.) и электронное ПТС. 12 октября мы прошли всё это и отдали машину на химчистку и полировку, на все эти финальные вещи. Мы не знали, что таможне не нужно предоставлять машину, и туда поехали уже 30 октября. И там узнали, что теперь утильсбор у нас 1,28 миллиона рублей.
Что с этим теперь делать, Оксана не понимает: долг под проценты семья уже отдала, но кредит ещё выплачивает, а новые заявки банки не одобряют — сейчас работает только её супруг. И пока они в шоке, каждый день капает пеня. По сути, отметила женщина, семью вынуждают залезать в новые долги.
Продать автомобиль сегодня можно только на запчасти, вернуть в Киргизию нельзя — там он, заметила женщина, никому не нужен. В том числе потому, что ровно в такой же ситуации оказались тысячи покупателей заграничных авто по всей России.
Среди них и другая сибирячка, Ольга Ковалёва: её семье купленный через посредника Subaru Forester приехал 27 октября, в пятницу — за два дня до вступления постановления в силу. Когда они поехали оформлять его в понедельник, 30 октября, вместо чуть более 5 тысяч рублей утильсбор составлял уже 1,279 миллиона.
— Много семей оказались в ловушке. Автомобиль ехал к нам по одним законам, а когда приехал, пересёк границу — уже другой закон. В таможне нам сказали: «Нам вообще не важно, когда автомобиль пересёк границу, — важно, когда вы к нам пришли». И у нас уже коммерческий утильсбор, — посетовала Ольга Ковалёва. — Мы вообще удивились: мы же для себя автомобиль купили, мы не планируем его продавать.
На сайте Сибирского таможенного управления 9 ноября появилась памятка об утильсборе. Согласно ей, применять коэффициент для личного пользования можно только в том случае, если одновременно соблюдаются три важных условия: автомобиль ввезён для личного пользования, он будет зарегистрирован на плательщика 12 месяцев, и он продекларирован в стране ЕАЭС, через которую осуществлялся ввоз.
— При не соблюдении/нарушении этих условий размер утилизационного сбора увеличивается и подлежит доплате плательщиком. При неисполнении обязанности по доплате таможенный орган осуществляет проверочные мероприятия и взыскание утилизационного сбора с плательщика, — указано в памятке ведомства. — Доплата по утилизационному сбору в случае отчуждения автомобиля до истечения 12 месяцев может составлять от 80 тысяч рублей до 1 миллиона 700 тысяч рублей в зависимости от объема двигателя и года выпуска транспортного средства.
Ольга Ковалёва заметила, что требуемые документы о декларировании не выдают ни в Киргизии, ни в Беларуси, ни в других странах ЕАЭС. Это подчеркнула и инициативная группа автовладельцев из Новосибирска — всего около 30 человек — в видеообращении к президенту России.
— Мы, обычные граждане, должны платить утилизационный сбор как коммерсанты. Суммы этих утилизационных сборов не укладываются у нас в голове: они варьируются от 300 тысяч до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Помимо огромных, неподъёмных утилизационных сборов нам выставляют пени за просрочку в уплате этих самых сборов, которые зачастую превышают кредиты, взятые на автомобили в банках, — говорит в обращении один из них.
Подобные обращения записали жители очень многих городов: оказавшихся в тупике россиян — тысячи.
Куда жаловаться
Оксана Зюзькова рассказала, что на этой неделе планирует снова поехать в таможенное управление и попробовать подать ещё одно заявление на льготный утильсбор — главным образом для того, чтобы получить от сотрудников таможни какой-то официальный мотивированный ответ и действовать уже на его основе. Она отметила, что 12 октября — даже до принятия нового постановления — автомобиль уже проходил экспертизу в Новосибирске, и доказать, что он ввезён в страну до вступления в силу новых правил утильсбора, будет не сложно.
Журналист НГС направила запрос в Сибирское таможенное управление с просьбой разъяснить ситуацию — ответ мы опубликуем, как только он поступит.
Руководитель региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков порекомендовал автовладельцам обратиться, во-первых, в вышестоящий орган таможенной службы, во-вторых — в транспортную прокуратуру. Как минимум в грузовой таможенной декларации, заметил он, должна быть отметка о дате пересечения границы автомобилем.
— Я понимаю, что люди на этом зарабатывали, но закон это позволял. И если сейчас действует новый закон с 29 октября, то по новым правилам должно идти всё, что пересекло границу после этого числа. Человек должен понимать свои риски, — подчеркнул Ашурков.
Директор компании «Таможенная лига» Наталья Еланцева отметила, что жаловаться собственно на работу таможенников в этом случае бессмысленно: сотрудники ведомства не могут не подчиниться постановлению правительства, они лишь исполняют нормативный акт.
— Задача в том, чтобы отменить постановление правительства: либо пролоббировать так, чтобы правительство его перепридумало, либо отменить его через Конституционный суд, как обжалование нормативного акта, но это очень непростая история. Но в целом логика такая: нужно обжаловать нормативный акт, потому что пока он есть, все действия органов законны, с этим ничего не сделать, — объяснила она.
В этом смысле множество обращений, которыми россияне завалили приёмную президента, правительство и депутатов Госдумы, должны сработать. 9 ноября стало известно, что председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов попросил правительство отложить вступление новых правил утильсбора.
— Учитывая во многом обоснованные претензии авторов обращений <…> прошу вас дать поручение рассмотреть возможность корректировки негативных последствий сложившейся ситуации — отложить на разумно возможный срок дату вступления в силу указанного выше постановления правительства Российской Федерации от 17.10.2023 г. № 1722, к примеру, до 31 декабря 2023 года, — цитирует ТАСС письмо депутата к зампреду правительства Дмитрию Григоренко.
Зачем нужны драконовские меры
По мнению Вячеслава Ашуркова, новое постановление, которое весьма тихо было принято и очень быстро вступило в силу, направлено, в первую очередь, на борьбу с пресловутым параллельным импортом.
— Правительству необходимо поддерживать официальный ввоз автомобилей. У нас сейчас зелёный свет китайским автокомпаниям, чтобы они заходили на российский рынок. Если перекрыть все каналы появления автомобилей в стране, кроме как официальным путём, когда крупные компании привозят их и выплачивают все утильсборы, таможенные пошлины и всё остальное, автомобили на внутреннем рынке потребителю будут предлагать абсолютно «белыми» — это выгодно банкам, — объяснил Ашурков. — В любом случае, людям нужно на чём-то ездить. Они поняли, что за два года ситуация сильно изменилась, нет возможности купить новые автомобили европейского и японского производства — вот вам, пожалуйста, китайские автомобили. Нас пересаживают на китайский автопром, даже не на отечественный — это нужно просто принять. Это общий тренд.
При этом весной автовладельцы отметили нестабильность цен на запчасти для китайских «лошадок» и качество самих автомобилей, а «смерть» параллельному импорту эксперты предрекали ещё в марте.