«Параллельному импорту осталось месяцев 6–7»: какие сложности тормозят ввоз иномарок в Россию

Утвержденный ранее список марок для параллельного импорта включал многие популярные автобренды, но делал исключения для марок, которые потенциально могли остаться в России. Судя по всему, за истекший год надежды на их лояльность России окончательно рассеялись, поэтому в список добавили 11 брендов: Renault, KIA, Hyundai, Ford, Peugeot, Citroen, Opel, Mazda, Isuzu, Genesis, Dacia.

У многих из этих марок были свои производства в России, например Renault собирали в Москве и Тольятти, Kia и Hyundai — в Петербурге и Калининграде, Peugeot, Citroen, Opel — в Калуге, а Mazda — на Дальнем Востоке. Но судьба многих из заводов уже предопределена, например, в Москве перешли на выпуск автомобилей «Москвич», на реношной ветке АВТОВАЗа собирают обновленную Lada Vesta, а калининградский «Автотор» вместо KIA и Hyundai выпускает китайские автомобили Kaiyi. Интересно, что параллельный импорт Mazda процветает уже несколько месяцев, то есть еще до официального разрешения делать это, например компания «Ключавто» возит в Россию модель CX-4 и Attenza (Mazda6) из КНР.

А румынская марка Dacia никогда не была представлена в России официально, но ее машины продавались у нас как Renault, например Logan, Sandero и Duster.