«Через два года это стрельнет». Автоюрист — о новых правилах параллельного импорта автомобилей

Низкие ставки утильсбора не применяют для второго и последующего автомобилей, ввезенных частником в течение года. Полная ставка действует и для автомобилей с объемом двигателя более 3 литров.

Увеличенный сбор заплатит покупатель

Очень важный нюанс — в случае перепродажи менее чем через год машины, ввезенной для личного пользования, оплатить разницу в утилизационных сборах должен покупатель. Лев Воропаев подчеркивает, что, хотя подход кажется неочевидным, он закреплен в федеральном законе. Поскольку эта разница может превышать миллион рублей, вопрос является совсем не праздным, а значит, при покупке «параллельной» иномарки у частника нужно проверять даты ввоза и размеры уплаченного утильсбора. И тут есть хорошая новость: